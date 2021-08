Con la temporada estival llevando a su recta final, la guerra catódica más feroz sigue activa en la franja de tarde de Antena 3 y Telecinco. Ambos continúan con su tensa lucha desde que se estrenase la ficción turca 'Tierra Amarga', debilitando así al espacio líder de las tardes, 'Sálvame'. Este miércoles, 25 de agosto, el formato de La Fábrica de la Tele volvió a sacar su artillería pesada para frenar el éxito de la serie de Antena 3. Lo hizo con la esperada reaparición de Rocío Carrasco en plató para aclarar la existencia de los diarios secretos de Rocío Jurado.

Gracias a este movimiento, 'Sálvame naranja' consiguió liderar con un 17,7% de share y 1.485.000 espectadores, mientras que la serie 'Tierra amarga' le siguió de cerca con un 17% de share y 1.436.000 espectadores. Eso sí, Telecinco consigue distanciarse más en la franja de coincidencia y anota un excelente 18,1% de cuota de pantalla.

· 'Alta tensión' mejora 0,5 puntos respecto al anterior miércoles

· 'Ven a cenar conmigo' (10,9%) pierde el liderazgo sin 'Me resbala' como competencia

· El cine de Antena 3 mejora en 4,6 puntos al final de 'Me resbala'

· laSexta baja 0,6 puntos con el estreno del 'Caso Urquijo' (6,5%)

· El pase de prime time de 'Apocalipsis: la guerra de los mundos' destaca con un 4,5%, pero no alcanza el 5% del cine de hace una semana

Antena 3

Telecinco

La 1

Cuatro

'First dates': 917.000 y 8,1%

'First dates': 374.000 y 3,9%

laSexta

'El intermedio: The very best': 480.000 y 4,4%

'Caso Urquijo': 676.000 y 6,5%