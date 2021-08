'Elif'

El duelo diario entre las ficciones turcas de Mediaset España y Atresmedia vive ahora su particular batalla en las cadenas temáticas. 'Elif' (4,4%) se coronó como el espacio con más espectadores de la jornada del miércoles, pero 'Love is in the air' (5%) se llevó una nada desdeñable medalla de plata. La diferencia entre cuotas de pantalla se debe a sus franjas de emisión, donde destacaron también los capítulos de 'Los Simpson' (4%) y 'La que se avecina' (3,3%).

La oferta preferida por los televidentes de estas cadenas en pleno prime time fue otra serie del país transcontinental, concretamente, en Divinity. 'Ömer: sueños robados' (3%) fue la única entrega que consiguió entrar en el ranking de las diez emisiones con mayor seguimiento, desplazando fuera del número diez al cine de las cadenas de su competencia