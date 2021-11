El segundo mes "temporada alta" de la pequeña pantalla ha llegado a su fin y toca hacer balance de los resultados de audiencia en las cadenas generalistas. La batalla estaba servida entre dos modelos de televisión diferentes, que últimamente han vivido sus enfrentamientos más igualados. Aunque la carrera por la victoria no ha estado tan apretada como en los meses previos, Telecinco se coloca por delante de Antena 3, protagonizando un sorpasso en la primera posición.

Adara Molinero ('Secret Story') y Cansu Dere ('Infiel')

La principal cadena de Mediaset mejora sus marcas respecto al mes de septiembre y se apunta una media del 14,4%, tal y como arroja el informe elaborado por Barlovento Comunicación, en base a los datos aportados por Kantar Media. Por otro lado, Antena 3 se queda en la segunda plaza gracias a su 13,7% de cuota media de pantalla, consiguiendo su mejor dato en octubre desde 2015. Mientras Telecinco escala un total de +0,6 enteros, la de Atresmedia desciende levemente -0,5.

Una mensualidad más, La 1 se conforma con el tercer lugar del ranking, apuntándose un dato del 9,1% de share, viendo una mejora de +0,4 puntos, alejándose del mínimo histórico de meses anteriores. Por otro lado, la "segunda división" de la televisión sigue liderada por laSexta, que crece +0,2 para anotar un 6,4% de cuota media, quedando por delante un Cuatro (5,1%) que firma su peor octubre histórico. La cadena verde de Atresmedia consigue además recuperar el liderazgo del prime time frente a su competidora.

Visión global del mercado

Ranking de cadenas en abierto

El final de octubre ha llegado con una buena noticia para Telecinco (14%), recuperando el liderazgo mensual por delante de Antena 3 (13,7%), pero continúa con una gran distancia respecto al 9,1% que se apuntó La 1. Curiosamente, la pública ha empatado con las temáticas de pago, todas ellas aventajando a las autonómicas (8,3%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,1%) y La 2 (2,8%).

Con respecto a los targets, la principal cadena de Mediaset sigue liderando entre las mujeres, así como en el global de los individuos entre 13 y 64 años, recuperando a los mayores de 45. Los espectadores más mayores prefieren a la principal cadena de Atresmedia, mientras que los más pequeños prefieren consumir los espacios de la televisión de pago.

Si seguimos analizando las jornadas y las franjas horarias, Telecinco triunfa durante la mañana, la tarde, así como el late night; mientras, Antena 3 hace lo propio con sus habituales bastiones: la sobremesa y el prime time, es decir, ese lapso temporal fundamental para los anunciantes y que mayor consumo televisivo recibe. Las cadenas de pago vuelven a ser la opción preferente para las madrugadas.

Aunque el apartado anterior no varía respecto a septiembre, ciertos días de la semana sí que han cambiado de dueño. Telecinco recupera el control de los martes y los domingos, rompiendo la hegemonía de Antena 3. Esto significa también que, la de Mediaset mantiene el liderazgo los miércoles, jueves y sábados, aunque la de Atresmedia sigue siendo favorita en lunes y viernes.

Ranking de cadenas en abiert

Consumo televisivo

Malas noticias en lo relativo al consumo televisivo, en comparación al mismo mes del año 2020; de hecho, se ha anotado el mínimo histórico de un mes de octubre. Los españoles han visto la televisión un total de 3 horas y 19 minutos por persona y día, lo que se traduce en una caída del -24%. Desglosando esta cifra, un 96% de las visualizaciones corresponden a la televisión lineal, mientras que el 4% restante se refiere al consumo en diferido.

Como dato curioso, un 65,2% de la población española ha conectado a diario con el medio televisivo, mientras que un 4,5% ha visto conveniente no pulsar si quiera el botón de encendido de la pequeña pantalla, utilizando otros soportes para ser consumidores de información, entretenimiento o actualidad.

Consumo televisivo

Grupos televisivos

Como viene siendo habitual, Mediaset España ocupa la primera posición del ranking, con una media del 27,8% de cuota de pantalla, mejorando un +0,4. Sin embargo, Atresmedia Televisión le sigue muy de cerca pese a contar con un canal menos, anotando un 27,1% (-0,2). Ambos grupos consiguen sumar alcanzar un 54,9% del mercado de la audiencia, mientras que la tercera plaza sigue en manos de Radio Televisión Española (14,5%). Cierran Unidad Editorial (2,7% y -0,2) y Vocento (2,4% y +0,1).

Grupos televisivos

Cadenas autonómicas

La información de proximidad ha revalidado su importancia tras la erupción del volcán de La Palma, así como los importantes acontecimientos que suceden en cada región española. De este manera, el conjunto de las televisiones autonómicas ha promediado una cuota de pantalla media del 8,4% y una caída de -0,3.

Con las aguas un poco más calmadas, TV3 recupera la primera posición gracias a su 13,2%, aunque protagonizado el segundo descenso más acusado del ranking. Precisamente, es la Televisión Canaria quien más ha caído, pero mantiene la segunda plaza con un espectacular 13,1%. Destacable es el hecho que Telemadrid haya conseguido repuntar +0,3 puntos, pese a las polémicas decisiones de su nueva junta directiva.

Sin embargo, existe un grupo de cadenas con emisión de ámbito regional, pero cuya capitalización es privada. Todas ellas han conseguido apuntarse un 0,3% de media, siendo La 7 de Castilla y León (1,5%) quien mejores resultados se apuntó. En el otro lado de la moneda, el canal de cine 8 Madrid tan solo consigue un 0,5% de share medio en octubre.

Cadenas autonómicas

Temáticas de pago

El final del verano y la entrada en la "normalidad" siempre trae de la mano una nueva temporada del "deporte rey". Movistar LaLiga consigue ser la televisión de pago con mayor seguimiento, apuntándose un 0,8% de cuota de pantalla y un ascenso de +0,3 enteros, siendo además la que más crece. En la otra cara de la moneda están Canal Historia (0,1%) y Movistar Liga de Campeones (0,1%), quienes pierden una décima en octubre. El cómputo global de estos canales es de una cuota media del 9,1%.

Temáticas de pago

Sistemas de distribución

La Televisión Digital Terrestre (TDT) sigue siendo la principal vía que los espectadores eligen para conectar con los canales de la pequeña pantalla. Con un 72,4%, la Comunidad Autónoma más afín a este sistema es Castilla y León (77,7%), si no tenemos en cuenta a las regiones que recoge la partida "Resto" (79,7%). No obstante, todo lo contrario ocurre en Asturias: solo el 47,7% de sus ciudadanos utilizan este sistema.

Buenas noticias en el campo de la televisión de pago, que firma su mayor registro histórico mensual, con un 27,6% del total en octubre, lo que representa un incremento del +0,1. Aunque la IPTV (17,1%) desciende -0,2 puntos, Cable y SD recuperan esa caída gracias a su ascenso de +0,1 respectivamente. Cabe destacar que el Principado es el territorio más predilecto a esta manera de ver la televisión.

Sistemas de distribución

Emisiones más vistas

La audiencia conecta masivamente con la televisión en abierto en el momento en que hay un encuentro futbolístico. Las tres emisiones más vistas de octubre corresponden a la UEFA Nations League, apuntándose datos increíbles en La 1: 42,1%, 31% y 22,1%. Sin embargo, las veintiuna posiciones siguientes fueron para las dos ediciones de 'Antena 3 noticias', amasando su share más alto (24,1%) el primer día del mes, mientas que el mayor número de espectadores (3,2 millones) corresponde al 4 de octubre.

Emisiones más vistas

Audiencia social

Una mensualidad más, Telecinco domina las redes sociales, con 3,7 millones de tuits sobre televisión, lo que representa un 57% del total. Estos datos le permiten mantenerse por delante de Mega (8,6%), La 1 (7,9%), Divinity (7,6%), Antena 3 (6,3%) y laSexta (6%). En total, se han recopilado 6,6 millones de comentarios sobre los formatos de la pequeña pantalla en el mes de octubre.

Los tuiteros son unos enamorados de los realities y prueba de ello es que 'Secret Story' se convirtió en el formato más comentado (54,4% y 2,6 millones de tuits). Por géneros, el entretenimiento (60,4%) gusta mucho más que la información (12,7%), los deportes (11,6%) o la ficción (10,8%). Destaca la cuarta posición para 'Love is in the air' (7,3% y 353.130).

Audiencia social

Apuntes de publicidad

Paradojas de la pequeña pantalla, el anuncio más visto durante el mes de octubre se emitió en La 1. Coca-Cola consiguió 38 GRP's durante el encuentro de la UEFA Nations League, algo que permite su legislación vigente a través del patrocinio deportivo permitido. No obstante, cabe destacar el descenso de un -5% relativo al volumen de esta unidad de medida de los impactos para las campañas publicitarias.

La campaña que mejor ha funcionado en estos términos ha sido la puesta en marcha por Vinted (2.618 GRP's); el anunciante con mayores cifras fue Procter & Gamble España (5.808 GRP's); la marca que más destaca es Ferrero (3.563 GRP's); mientras que el Sector de Distribución y Restauración consiguió una presión publicitaria del 19%.