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La quinta gala de 'Tu cara me suena 13' nos seducirá con Norma Duval y Las guerreras K-pop

El éxito de Netflix se cuela entre los desafíos a imitar de la próxima gala de 'Tu cara me suena'.

La quinta gala de 'Tu cara me suena 13' nos seducirá con Norma Duval y Las guerreras K-pop
©Atresmedia
Por RedacciónPublicado: Domingo 10 Mayo 2026 12:30

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Tu cara me suena

Tu cara me suena

Tu cara me suena

2011 - Act

España

Entretenimiento

8,5

27 críticas

Popularidad: #3 de 2.178

  • 570

  • 9

'Tu cara me suena' sigue arrasando semana tras semana. El programa líder en audiencia se convierte cada viernes en el líder indiscutible de la noche, tal y como ha demostrado en su pasada cuarta gala. Ni siquiera un parón en la programación por vacaciones ha sido capaz de evitarlo cuando sólo han repasado los mejores momentos de la temporada.

La cuarta gala nos mantuvo bien pegados al sillón, y eso que se trataba de una de las noches con menos espectáculos especiales de lo que nos corresponde de temporada. De cara a la quinta noche hay mucho más que digerir, con algunas imitaciones especialmente pensadas para dar variedad al programa.

Vídeos FormulaTV

J Kbello en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13'
J Kbello en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13'

Un Original y copia ¡doble!

El clonador nos ha dado un adelanto de lo que espera en la gala, como es habitual, y vienen curvas. Leonor Lavado tendrá el honor de aprender de la misma Norma Duval para convertirse en ella misma: será la Training VIP invitada de la ocasión. En esta temporada han destacado con algunas de las mejores actuaciones del año, así que será interesante ver cómo lo afronta.

No será la única estrella sorpresa que suba al escenario esa noche. Martín Savi hará frente al desafío de Original y copia con un desafío doble. Tendrá que imitar a Gente de Zona y, a su vez, a Marc Anthony, todo a la vez mientras actúa con los propios. Será un desafío como el de ningún otro en lo que llevamos de temporada.

Las sorpresas siguieron por parte del clonador. María Parrado tomara las riendas y traerá al mundo real al grupo H/NTRIX, el trío de protagonistas de 'Las guerreras K-pop'. El éxito de animación de Netflix llegará al programa y atraerá a la audiencia más joven con una de las actuaciones más esperadas de la noche. Menuda presión para ella.

Samantha Vallejo-Nágera en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13'
Samantha Vallejo-Nágera en la cuarta gala de 'Tu cara me suena 13'

Noche de talentos

Tampoco se quedarán cortos el resto de concursantes. J Kbello tendrá el gusto de imitar a Sergio DalmaCristina Castaño representará a la comunidad catalana con su interpretación de Rigoberta Bandini. Y Jesulín de Ubrique tendrá un reto un tanto especial, ya que tendrá que dar vida a Chayanne, un reto al que no sabemos cómo hará frente. ¿Con el humor por delante, como lo ha hecho en las últimas galas?

Soledad Giménez tendrá que sacar su lado más rebelde para dar voz a Blondie, el grupo punk norteamericano que revolucionó los setenta. Para cerrar la noche Aníbal Gómez tendrá que meterse en el papel de Georgie Dann, y Paula Koops nos impresionará como Nathy Peluso. ¿Será capaz alguno de coronarse como ganador y remontar en la clasificación?

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