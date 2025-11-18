FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 17 DE NOVIEMBRE

Cuatro series de Nova son lo más visto de la jornada con 'Emanet' a la cabeza (3,1%).

Por RedacciónPublicado: Martes 18 Noviembre 2025 09:33 (hace 4 horas)

Audiencias Lunes 17 de Noviembre de 2025

Comienza una nueva semana para 'No somos nadie' y lo hace repitiendo el mismo dato con el que se despidió la anterior: un 1,6% de cuota de pantalla. Sin embargo, con 136.000 espectadores, deja de ser lo más visto en Ten, siendo superado por una entrega de 'Caso cerrado' con 145.000. 'Emanet', por su parte, lidera la jornada con un 3,1% y le siguen otras tres series de Nova.

Fotograma de uno de los capítulos de 'Emanet'

Ranking cadenas TDT Lunes, 17 de Noviembre de 2025

FDF 2,2%

Energy 2,2%

Nova 2,0%

TRECE 2,0%

DMAX 1,6%

Atreseries 1,6%

Neox 1,5%

Canal 24 Horas 1,5%

BEMADtv 1,4%

Divinity 1,2%

Mega (España) 1,2%

Ten 1,1%

Boing 0,9%

Paramount Network 0,9%

DKiss 0,9%

Clan TVE 0,7%

Real Madrid TV 0,7%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
14:59
16:29
293.000
3,1%
Nova
Sortilegio
16:29
18:06
289.000
3,6%
Nova
Mar de amor
18:07
18:30
288.000
3,7%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:29
285.000
2,5%
TRECE
Tu cine La carga de los jinetes indios
20:24
22:13
285.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una sonámbula, un hombre ...
21:03
22:54
279.000
2,1%
Neox
Los Simpson
15:13
15:40
276.000
2,8%
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
268.000
3,2%
TRECE
Cine western El rostro impenetrable
17:45
20:23
264.000
3,1%
Neox
Los Simpson
14:20
14:47
254.000
3,2%

Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una sonámbula, un hombre ...
21:03
22:54
279.000
2,1%
FDF
Cine Ahora me ves...
22:55
24:57
239.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un controlador, una nueva ...
16:27
17:51
228.000
2,8%
FDF
La que se avecina Unas marujas robatumbas, un ...
19:20
21:03
212.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un romance, un marchoso y una ...
14:46
16:27
202.000
2,2%

Ranking Energy (2,2%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
C. S. I. La ley de la gravedad
19:21
20:18
237.000
2,6%
Energy
C. S. I. Mercado de encuentros
18:34
19:21
206.000
2,5%
Energy
Distrito 8
20:18
26:08
186.000
2,1%
Energy
C. S. I. La dulce nadie
16:38
17:36
182.000
2,2%
Energy
C. S. I. Redrum
17:36
18:34
168.000
2,2%

Ranking Nova (2,0%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Emanet
14:59
16:29
293.000
3,1%
Nova
Sortilegio
16:29
18:06
289.000
3,6%
Nova
Mar de amor
18:07
18:30
288.000
3,7%
Nova
Cuando me enamoro
20:00
21:29
285.000
2,5%
Nova
Vino el amor
18:30
20:00
268.000
3,2%

Ranking TRECE (2,0%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Tu cine La carga de los jinetes indios
20:24
22:13
285.000
2,3%
TRECE
Cine western El rostro impenetrable
17:45
20:23
264.000
3,1%
TRECE
El cascabel
22:13
24:30
220.000
2,2%
TRECE
Sesión doble Camino de la jungla
14:47
17:42
192.000
2,2%
TRECE
Santa misa
11:00
11:38
63.000
2,6%

Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
165.000
1,2%
DMAX
Expedición al pasado
15:03
15:58
165.000
1,7%
DMAX
Joyas sobre ruedas
20:28
21:30
155.000
1,3%
DMAX
La fiebre del oro
16:55
17:52
150.000
1,9%
DMAX
La fiebre del oro
15:58
16:54
144.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,6%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Bright Minds Golem
22:11
23:21
229.000
1,9%
Atreseries
Hudson y Rex
16:56
17:49
193.000
2,4%
Atreseries
Hudson y Rex
19:31
20:12
185.000
2,0%
Atreseries
Bright Minds Circe
21:13
22:11
183.000
1,4%
Atreseries
Hudson y Rex
20:12
21:13
182.000
1,6%

Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:13
15:40
276.000
2,8%
Neox
Los Simpson
14:20
14:47
254.000
3,2%
Neox
Los Simpson
14:47
15:13
216.000
2,3%
Neox
Los Simpson
15:40
16:06
212.000
2,3%
Neox
The Big Bang Theory
17:48
18:13
202.000
2,6%

Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:12
24:32
244.000
3,0%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Juan Torres ...
22:05
23:12
220.000
1,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:44
22:05
107.000
0,8%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:34
96.000
1,0%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
10:30
14:05
94.000
2,8%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine El bibliotecario: En busca de la lanza ...
15:33
17:29
169.000
1,9%
BEMADtv
Cine La maldición del cáliz de Judas
19:01
20:46
167.000
1,8%
BEMADtv
Cine El bibliotecario: El mapa del Rey ...
17:29
19:01
158.000
2,0%
BEMADtv
Cine ¡Shazam!
20:46
22:56
128.000
1,0%
BEMADtv
Cine El increible Hulk
22:56
24:57
107.000
1,3%

Ranking Divinity (1,2%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Tu casa a juicio
20:25
21:19
143.000
1,2%
Divinity
Tu casa a juicio
21:19
22:08
139.000
1,0%
Divinity
Tu casa a juicio: Vancouver
16:48
17:46
109.000
1,3%
Divinity
Tu casa a juicio
19:29
20:25
107.000
1,1%
Divinity
Tu casa a juicio
18:46
19:29
106.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
135.000
3,3%
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
122.000
1,5%
Mega (España)
Vida bajo cero
18:37
19:36
112.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
17:48
18:37
107.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero
15:55
16:52
102.000
1,1%

Ranking Ten (1,1%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:30
15:45
145.000
1,6%
Ten
No somos nadie
15:45
19:44
136.000
1,6%
Ten
Caso cerrado
21:45
22:45
115.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
20:39
21:45
112.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
13:27
14:30
89.000
1,5%

Ranking Boing (0,9%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
La casa de los retos
20:18
20:45
202.000
1,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:55
15:14
111.000
1,2%
Boing
Los Thunderman Tia maleducada
21:58
22:19
96.000
0,7%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:26
14:45
70.000
0,9%
Boing
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:19
17:41
56.000
0,7%

Ranking Paramount Network (0,9%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Paramount Network
Los asesinatos de Midsomer Nuestro animal ...
18:03
19:59
112.000
1,4%
Paramount Network
Los misterios de Murdoch El largo adiós
17:06
18:03
105.000
1,3%
Paramount Network
Los asesinatos de midsomer King\'s crystal
19:59
22:00
100.000
0,8%
Paramount Network
Agatha Christie Poirot El caso del baile de la ...
15:05
17:06
96.000
1,1%
Paramount Network
Cine Ángel de venganza
22:01
23:54
89.000
0,8%

Ranking DKiss (0,9%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Home town
22:14
23:08
116.000
0,9%
DKiss
Home town
21:18
22:14
105.000
0,8%
DKiss
Un asesino en el trabajo
15:39
16:36
90.000
1,0%
DKiss
Reforma con Karen y Mina
14:52
15:39
81.000
0,9%
DKiss
Home town
20:22
21:18
73.000
0,6%

Ranking Clan TVE (0,7%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del cadáver ...
22:50
24:04
74.000
0,7%
Clan TVE
La tarde clan
17:21
20:39
66.000
0,8%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
16:56
17:18
55.000
0,7%
Clan TVE
La noche clan
20:41
21:32
54.000
0,4%
Clan TVE
La caza monteperdido
25:17
26:27
53.000
2,0%

Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Prisionero de guerra
21:37
23:31
181.000
1,4%
Real Madrid TV
Cine 6 balas
23:31
25:34
117.000
2,0%
Real Madrid TV
Cine Las aventuras de Mary Read
15:33
17:05
75.000
0,8%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:29
31.000
0,3%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:13
19:26
23.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
European qualifiers
19:02
19:51
64.000
0,8%
Teledeporte
Fútbol: Clasificación Eurocopa sub 21(d) ...
19:53
21:29
60.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Clasificación mundial resumen Turquía ...
18:26
19:02
44.000
0,6%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
16:28
17:53
42.000
0,5%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
21:32
23:33
40.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Cita en sundown
18:07
19:27
112.000
1,4%
Squirrel
Cine Trece días
19:28
22:00
97.000
0,9%
Squirrel
Cine Sin código de conducta
22:00
23:37
86.000
0,7%
Squirrel
Cine Amor y balas
16:29
18:07
80.000
1,0%
Squirrel
Cuéntame cómo pasó Cada cual en su ...
13:46
14:59
46.000
0,6%
