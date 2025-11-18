Comienza una nueva semana para 'No somos nadie' y lo hace repitiendo el mismo dato con el que se despidió la anterior: un 1,6% de cuota de pantalla. Sin embargo, con 136.000 espectadores, deja de ser lo más visto en Ten, siendo superado por una entrega de 'Caso cerrado' con 145.000. 'Emanet', por su parte, lidera la jornada con un 3,1% y le siguen otras tres series de Nova.
Ranking cadenas TDT Lunes, 17 de Noviembre de 2025
2,2%
2,2%
2,0%
2,0%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,4%
Ranking programas TDT Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
14:59
16:29
293.000
3,1%
Sortilegio
16:29
18:06
289.000
3,6%
Mar de amor
18:07
18:30
288.000
3,7%
Cuando me enamoro
20:00
21:29
285.000
2,5%
Tu cine La carga de los jinetes indios
20:24
22:13
285.000
2,3%
La que se avecina Una sonámbula, un hombre ...
21:03
22:54
279.000
2,1%
Los Simpson
15:13
15:40
276.000
2,8%
Vino el amor
18:30
20:00
268.000
3,2%
Cine western El rostro impenetrable
17:45
20:23
264.000
3,1%
Los Simpson
14:20
14:47
254.000
3,2%
Ranking FDF (2,2%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una sonámbula, un hombre ...
21:03
22:54
279.000
2,1%
Cine Ahora me ves...
22:55
24:57
239.000
3,0%
La que se avecina Un controlador, una nueva ...
16:27
17:51
228.000
2,8%
La que se avecina Unas marujas robatumbas, un ...
19:20
21:03
212.000
2,1%
La que se avecina Un romance, un marchoso y una ...
14:46
16:27
202.000
2,2%
Ranking Energy (2,2%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
C. S. I. La ley de la gravedad
19:21
20:18
237.000
2,6%
C. S. I. Mercado de encuentros
18:34
19:21
206.000
2,5%
Distrito 8
20:18
26:08
186.000
2,1%
C. S. I. La dulce nadie
16:38
17:36
182.000
2,2%
C. S. I. Redrum
17:36
18:34
168.000
2,2%
Ranking Nova (2,0%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Emanet
14:59
16:29
293.000
3,1%
Sortilegio
16:29
18:06
289.000
3,6%
Mar de amor
18:07
18:30
288.000
3,7%
Cuando me enamoro
20:00
21:29
285.000
2,5%
Vino el amor
18:30
20:00
268.000
3,2%
Ranking TRECE (2,0%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu cine La carga de los jinetes indios
20:24
22:13
285.000
2,3%
Cine western El rostro impenetrable
17:45
20:23
264.000
3,1%
El cascabel
22:13
24:30
220.000
2,2%
Sesión doble Camino de la jungla
14:47
17:42
192.000
2,2%
Santa misa
11:00
11:38
63.000
2,6%
Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
¿Cómo lo hacen?
21:30
22:00
165.000
1,2%
Expedición al pasado
15:03
15:58
165.000
1,7%
Joyas sobre ruedas
20:28
21:30
155.000
1,3%
La fiebre del oro
16:55
17:52
150.000
1,9%
La fiebre del oro
15:58
16:54
144.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,6%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bright Minds Golem
22:11
23:21
229.000
1,9%
Hudson y Rex
16:56
17:49
193.000
2,4%
Hudson y Rex
19:31
20:12
185.000
2,0%
Bright Minds Circe
21:13
22:11
183.000
1,4%
Hudson y Rex
20:12
21:13
182.000
1,6%
Ranking Neox (1,5%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:13
15:40
276.000
2,8%
Los Simpson
14:20
14:47
254.000
3,2%
Los Simpson
14:47
15:13
216.000
2,3%
Los Simpson
15:40
16:06
212.000
2,3%
The Big Bang Theory
17:48
18:13
202.000
2,6%
Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:12
24:32
244.000
3,0%
La noche en 24h: Portada Juan Torres ...
22:05
23:12
220.000
1,7%
Informativo 24h
21:44
22:05
107.000
0,8%
Telediario 1
14:57
15:34
96.000
1,0%
Diario 24 horas
10:30
14:05
94.000
2,8%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El bibliotecario: En busca de la lanza ...
15:33
17:29
169.000
1,9%
Cine La maldición del cáliz de Judas
19:01
20:46
167.000
1,8%
Cine El bibliotecario: El mapa del Rey ...
17:29
19:01
158.000
2,0%
Cine ¡Shazam!
20:46
22:56
128.000
1,0%
Cine El increible Hulk
22:56
24:57
107.000
1,3%
Ranking Divinity (1,2%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Tu casa a juicio
20:25
21:19
143.000
1,2%
Tu casa a juicio
21:19
22:08
139.000
1,0%
Tu casa a juicio: Vancouver
16:48
17:46
109.000
1,3%
Tu casa a juicio
19:29
20:25
107.000
1,1%
Tu casa a juicio
18:46
19:29
106.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
135.000
3,3%
El Chiringuito de Jugones: La cuenta atrás ...
23:45
24:00
122.000
1,5%
Vida bajo cero
18:37
19:36
112.000
1,4%
Vida bajo cero
17:48
18:37
107.000
1,4%
Vida bajo cero
15:55
16:52
102.000
1,1%
Ranking Ten (1,1%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:30
15:45
145.000
1,6%
No somos nadie
15:45
19:44
136.000
1,6%
Caso cerrado
21:45
22:45
115.000
0,9%
Caso cerrado
20:39
21:45
112.000
0,9%
Caso cerrado
13:27
14:30
89.000
1,5%
Ranking Boing (0,9%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de los retos
20:18
20:45
202.000
1,9%
Doraemon, el gato cósmico
14:55
15:14
111.000
1,2%
Los Thunderman Tia maleducada
21:58
22:19
96.000
0,7%
Doraemon, el gato cósmico
14:26
14:45
70.000
0,9%
El bebé jefazo: Vuelta a la cuna
17:19
17:41
56.000
0,7%
Ranking Paramount Network (0,9%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los asesinatos de Midsomer Nuestro animal ...
18:03
19:59
112.000
1,4%
Los misterios de Murdoch El largo adiós
17:06
18:03
105.000
1,3%
Los asesinatos de midsomer King\'s crystal
19:59
22:00
100.000
0,8%
Agatha Christie Poirot El caso del baile de la ...
15:05
17:06
96.000
1,1%
Cine Ángel de venganza
22:01
23:54
89.000
0,8%
Ranking DKiss (0,9%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Home town
22:14
23:08
116.000
0,9%
Home town
21:18
22:14
105.000
0,8%
Un asesino en el trabajo
15:39
16:36
90.000
1,0%
Reforma con Karen y Mina
14:52
15:39
81.000
0,9%
Home town
20:22
21:18
73.000
0,6%
Ranking Clan TVE (0,7%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los misterios de Laura El misterio del cadáver ...
22:50
24:04
74.000
0,7%
La tarde clan
17:21
20:39
66.000
0,8%
Spidey y su superequipo
16:56
17:18
55.000
0,7%
La noche clan
20:41
21:32
54.000
0,4%
La caza monteperdido
25:17
26:27
53.000
2,0%
Ranking Real Madrid TV (0,7%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Prisionero de guerra
21:37
23:31
181.000
1,4%
Cine 6 balas
23:31
25:34
117.000
2,0%
Cine Las aventuras de Mary Read
15:33
17:05
75.000
0,8%
Real Madrid conecta
19:35
21:29
31.000
0,3%
Ciudad Real Madrid
17:13
19:26
23.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
European qualifiers
19:02
19:51
64.000
0,8%
Fútbol: Clasificación Eurocopa sub 21(d) ...
19:53
21:29
60.000
0,5%
Fútbol: Clasificación mundial resumen Turquía ...
18:26
19:02
44.000
0,6%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
16:28
17:53
42.000
0,5%
Fútbol: Liga española 2 d resumen ...
21:32
23:33
40.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 17 de Noviembre de 2025