AUDIENCIAS LUNES 17 DE NOVIEMBRE

'MasterChef' (15,7%) vive un igualado pulso con 'Las tentaciones' (15,8%), que coge fuerza en el access (12,5%)

'El hormiguero' (16%) lidera el access frente a 'La revuelta', que marca un 12,8%.

'MasterChef' (15,7%) vive un igualado pulso con 'Las tentaciones' (15,8%), que coge fuerza en el access (12,5%)
©RTVE
Por RedacciónPublicado: Martes 18 Noviembre 2025 09:00 (hace 4 horas) | Última actualización: Martes 18 Noviembre 2025 10:08 (hace 3 horas)

Audiencias Lunes 17 de Noviembre de 2025

  • logoantena3

    14,2%

  • logola1

    14,0%

  • logotelecinco

    9,9%

  • logolasexta

    6,5%

  • logocuatro

    5,7%

  • logola2

    3,7%

  • logofdf

    2,2%

  • logoenergy

    2,2%

  • logonova

    2,0%

  • logo13tv

    2,0%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logoatreseries

    1,6%

  • logocanal24horas

    1,5%

  • logoneox

    1,5%

  • logobemadtv

    1,4%

  • logodivinity

    1,2%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logoten

    1,1%

  • logoboing

    0,9%

  • logodkiss

    0,9%

  • logoparamount-network

    0,9%

  • logoclan

    0,7%

  • logoreal-madrid-tv

    0,7%

  • logoteledeporte

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

'MasterChef Celebrity' emitió la gran final de su décima edición coronando a Mariló Montero, lo que se tradujo en un 15,7%, su segundo mejor dato de temporada y una subida de +1,2 puntos en 7 días. Además, superó por una décima a la final de la temporada anterior. Este dato estuvo muy igualado con el de 'La isla de las tentaciones', que registró un 15,8% tras bajar -0,5 puntos.

Histórico de finales de 'MasterChef Celebrity'

  • 'MasterChef Celebrity 1' (13/12/2016): 28,2% y 3.499.000
  • 'MasterChef Celebrity 2' (21/11/2017): 29,7% y 3.325.000
  • 'MasterChef Celebrity 3' (25/11/2018): 22,7% y 3.204.000
  • 'MasterChef Celebrity 4' (27/11/2019): 25,8% y 2.774.000
  • 'MasterChef Celebrity 5' (8/12/2020): 25,1% y 3.020.000
  • 'MasterChef Celebrity 6' (29/11/2021): 24,4% y 2.624.000
  • 'MasterChef Celebrity 7': 1ª Parte' (28/11/2022): 18,4% y 1.978.000
  • 'MasterChef Celebrity 7': 2ª Parte' (29/11/2022): 15,4% y 2.025.000
  • 'MasterChef Celebrity 8' (30/11/2023): 16,7% y 1.268.000
  • 'MasterChef Celebrity 9' (02/12/2024): 15,6% y 960.000
  • 'MasterChef Celebrity 10' (17/11/2025): 15,7% y 856.000
'Renacer' cedió tan solo -0,2 puntos respecto al lunes anterior, cosechando así un 10,7%. En cuanto al resto de ofertas, Cuatro obtuvo un 5,6% con 'Transporter 2', que empeora en -0,6 puntos a la primera parte emitida hace 7 días. laSexta, con 'Colombiana', firma un 5,8% y logra un crecimiento de +1,7 puntos.

En la franja del access prime time, 'El hormiguero' lideró con un 16% y mejoró en +0,7 puntos. 'La revuelta' se quedó con un 12,8%, es decir, -7,6 puntos respecto al lunes anterior con Rosalía. No obstante, la plata del programa de David Broncano peligra, pues el access de 'La isla de las tentaciones' anotó un 12,5%.

Sandra besa a Andrea en 'La isla de las tentaciones'

Sandra besa a Andrea en 'La isla de las tentaciones'

Prime time

  • 'Cifras y letras' destaca con un 6,5% y sube +0,8 puntos
  • La final de 'MasterChef Celebrity' (15,7%) lidera su franja
  • 'La isla de las tentaciones' (15,8%) también lidera su franja
  • 10,7% para 'Renacer', que aguanta el trote de la competencia
  • 'El intermedio' (7,2%) sube +1,4 puntos
La 1

La Revuelta 1.669.000 12,8%

MasterChef Celebrity856.000 15,7%

La 2

Cifras y letras557.000 4,4%

Cifras y letras885.000 6,5%

Cine clásico 305.000 2,6%

Cine 175.000 3,4%

Antena 3

El Hormiguero 2.083.000 16,0%

Renacer804.000 10,7%

Cuatro

First Dates810.000 6,2%

First Dates776.000 6,1%

El blockbuster 414.000 5,6%

Telecinco

La isla de las tentaciones: Express1.615.000 12,5%

La isla de las tentaciones1.303.000 15,8%

laSexta

laSexta clave694.000 5,7%

El intermedio944.000 7,2%

El taquillazo 431.000 5,8%

Telecinco emitió el primer 'Gran Hermano: Última hora'

Telecinco emitió el primer 'Gran Hermano: Última hora'

Late night

  • 'Gran Hermano: Última hora' se apunta un 9,8% en el late
  • La reposición de 'Renacer' (7,4%) sube +0,6 puntos
  • El cine de laSexta firma un 3,9% (-0,1)
  • +1 punto para 'Objetivo: París' (5,1%)
La 1

MasterChef Celebrity (Continuación)856.000 15,7%

La 2

Metrópolis 44.000 1,9%

Antena 3

Renacer223.000 7,4%

Cuatro

Objetivo: París178.000 5,1%

El desmarque: Madrugada76.000 3,5%

Telecinco

Gran Hermano: Última hora460.000 9,8%

Gran Hermano: La casa en directo298.000 9,4%

Gran Madrid show150.000 6,8%

laSexta

Cine 106.000 3,9%

'Aquí la Tierra' sigue mostrando su fortaleza

'Aquí la Tierra' sigue mostrando su fortaleza

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano964.000 11,4%

Valle Salvaje896.000 11,5%

La promesa1.039.000 12,7%

Malas lenguas1.228.000 13,2%

Aquí la Tierra1.575.000 14,0%

La 2

Saber y ganar722.000 7,8%

Grandes documentales311.000 3,8%

Incluye:

- La vida en el África ardiente 324.000 3,8%

- La carrera de la vida 284.000 3,6%

Malas lenguas552.000 6,9%

Mi casa flotante170.000 1,9%

Escapadas extraordinarias169.000 1,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.241.000 14,1%

Y ahora, Sonsoles906.000 11,1%

Pasapalabra2.197.000 19,9%

Cuatro

Todo es mentira517.000 6,1%

Lo sabe, no lo sabe513.000 6,1%

Telecinco

El tiempo justo691.000 8,4%

El diario de Jorge749.000 9,1%

Agárrate al sillón863.000 8,1%

laSexta

Zapeando490.000 5,6%

Más vale tarde493.000 6,1%

Jorge Fernández junto a un concursante de 'La ruleta de la suerte'

Jorge Fernández junto a un concursante de 'La ruleta de la suerte'

Mañana

La 1

La hora de La 1329.000 16,9%

Incluye:

- Entrevista 373.000 17,9%

Mañaneros 360598.000 19,0%

Incluye:

- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 565.000 20,1%

Mañaneros 3601.055.000 12,8%

La 2

Zoom net9.000 1,2%

Yo soy de FP8.000 0,8%

Caravana educativa5.000 0,4%

Edén: Paraísos remotos 22.000 1,3%

Ciberdelitos21.000 1,1%

Aquí hay trabajo16.000 0,7%

La aventura del saber31.000 1,3%

El viajero 34.000 1,4%

Culturas 240.000 1,5%

El viajero 37.000 1,4%

El western de La 2 74.000 2,0%

El cazador105.000 1,4%

Saber y ganar290.000 3,0%

Antena 3

Espejo público276.000 10,6%

Incluye:

- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 246.000 8,8%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 789.000 15,8%

La ruleta de la suerte1.662.000 22,0%

Cuatro

Minutos musicales26.000 3,7%

Love shopping tv25.000 2,7%

¡Toma salami! 34.000 2,5%

Alerta cobra 21.000 1,3%

Alerta cobra 31.000 1,6%

Alerta cobra 51.000 2,2%

En boca de todos196.000 6,1%

Incluye:

- Entrevista 164.000 5,6%

Telecinco

La mirada crítica141.000 8,4%

El programa de AR323.000 12,4%

Vamos a ver583.000 8,8%

laSexta

Remescar, cosmética al instante2.000 0,3%

Aruser@s el humorning193.000 13,7%

Aruser@s325.000 14,6%

Al rojo vivo276.000 7,4%

Incluye:

- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 149.000 5,2%

- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 188.000 6,5%

- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 294.000 7,3%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' mantiene su liderazgo incuestionable con un 23,7%. 'Telediario 1' conquista a un 15,4% y supera con facilidad a 'Informativos Telecinco 15:00' (9,7%). Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también domina su franja con un 18,4%. 'Telediario 2' se queda a algo más de 4 puntos con un 14,1%. En cuanto a 'Informativos Telecinco 21:00', solo anota un 7,5%.

La 1

Telediario matinal146.000 18,4%

Telediario 11.477.000 15,4%

Informativo territorial 21.045.000 11,1%

Telediario 21.770.000 14,1%

Antena 3

Noticias de la mañana168.000 14,3%

Antena 3 Noticias 12.274.000 23,7%

Antena 3 Noticias 22.320.000 18,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1490.000 6,7%

El Desmarque Cuatro 1345.000 3,7%

Noticias Cuatro 2522.000 5,1%

Telecinco

El matinal62.000 8,8%

El matinal109.000 8,8%

Informativos Telecinco 15:00930.000 9,7%

Informativos Telecinco 21:00933.000 7,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h701.000 8,4%

laSexta Noticias: Jugones471.000 4,8%

laSexta Noticias 20h758.000 7,3%

Siguiente página: shares diarios de cadenas, comparativas y curvas
