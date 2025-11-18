'MasterChef' (15,7%) vive un igualado pulso con 'Las tentaciones' (15,8%), que coge fuerza en el access (12,5%)

Audiencias Lunes 17 de Noviembre de 2025
14,2%
14,0%
9,9%
6,5%
5,7%
3,7%
2,2%
2,2%
2,0%
2,0%
1,6%
1,6%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,4%
0,0%
'MasterChef Celebrity' emitió la gran final de su décima edición coronando a Mariló Montero, lo que se tradujo en un 15,7%, su segundo mejor dato de temporada y una subida de +1,2 puntos en 7 días. Además, superó por una décima a la final de la temporada anterior. Este dato estuvo muy igualado con el de 'La isla de las tentaciones', que registró un 15,8% tras bajar -0,5 puntos.
Histórico de finales de 'MasterChef Celebrity'
- 'MasterChef Celebrity 1' (13/12/2016): 28,2% y 3.499.000
- 'MasterChef Celebrity 2' (21/11/2017): 29,7% y 3.325.000
- 'MasterChef Celebrity 3' (25/11/2018): 22,7% y 3.204.000
- 'MasterChef Celebrity 4' (27/11/2019): 25,8% y 2.774.000
- 'MasterChef Celebrity 5' (8/12/2020): 25,1% y 3.020.000
- 'MasterChef Celebrity 6' (29/11/2021): 24,4% y 2.624.000
- 'MasterChef Celebrity 7': 1ª Parte' (28/11/2022): 18,4% y 1.978.000
- 'MasterChef Celebrity 7': 2ª Parte' (29/11/2022): 15,4% y 2.025.000
- 'MasterChef Celebrity 8' (30/11/2023): 16,7% y 1.268.000
- 'MasterChef Celebrity 9' (02/12/2024): 15,6% y 960.000
- 'MasterChef Celebrity 10' (17/11/2025): 15,7% y 856.000
- 'Traitors: El debate' Programa 2
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 6
- Nos colamos en la grabación de Cifras y Letras
- Tu Cara Me Suena El Debate! Analizamos la gala 2
- María Bernardeau y Biel Anton nos hablan de FoQ La nueva generación
- Promo de La familia de la tele
- La revuelta salta al prime time
- Velvet: Yon González protagoniza el remake de Telemundo
'Renacer' cedió tan solo -0,2 puntos respecto al lunes anterior, cosechando así un 10,7%. En cuanto al resto de ofertas, Cuatro obtuvo un 5,6% con 'Transporter 2', que empeora en -0,6 puntos a la primera parte emitida hace 7 días. laSexta, con 'Colombiana', firma un 5,8% y logra un crecimiento de +1,7 puntos.
En la franja del access prime time, 'El hormiguero' lideró con un 16% y mejoró en +0,7 puntos. 'La revuelta' se quedó con un 12,8%, es decir, -7,6 puntos respecto al lunes anterior con Rosalía. No obstante, la plata del programa de David Broncano peligra, pues el access de 'La isla de las tentaciones' anotó un 12,5%.
Sandra besa a Andrea en 'La isla de las tentaciones'
Prime time
- 'Cifras y letras' destaca con un 6,5% y sube +0,8 puntos
- La final de 'MasterChef Celebrity' (15,7%) lidera su franja
- 'La isla de las tentaciones' (15,8%) también lidera su franja
- 10,7% para 'Renacer', que aguanta el trote de la competencia
- 'El intermedio' (7,2%) sube +1,4 puntos
La Revuelta 1.669.000 12,8%
MasterChef Celebrity856.000 15,7%
Cifras y letras557.000 4,4%
Cifras y letras885.000 6,5%
Cine clásico 305.000 2,6%
Cine 175.000 3,4%
El Hormiguero 2.083.000 16,0%
Renacer804.000 10,7%
First Dates810.000 6,2%
First Dates776.000 6,1%
El blockbuster 414.000 5,6%
La isla de las tentaciones: Express1.615.000 12,5%
La isla de las tentaciones1.303.000 15,8%
laSexta clave694.000 5,7%
El intermedio944.000 7,2%
El taquillazo 431.000 5,8%
Telecinco emitió el primer 'Gran Hermano: Última hora'
Late night
- 'Gran Hermano: Última hora' se apunta un 9,8% en el late
- La reposición de 'Renacer' (7,4%) sube +0,6 puntos
- El cine de laSexta firma un 3,9% (-0,1)
- +1 punto para 'Objetivo: París' (5,1%)
MasterChef Celebrity (Continuación)856.000 15,7%
Metrópolis 44.000 1,9%
Renacer223.000 7,4%
Objetivo: París178.000 5,1%
El desmarque: Madrugada76.000 3,5%
Gran Hermano: Última hora460.000 9,8%
Gran Hermano: La casa en directo298.000 9,4%
Gran Madrid show150.000 6,8%
Cine 106.000 3,9%
'Aquí la Tierra' sigue mostrando su fortaleza
Sobremesa y tarde
- 'Aquí la Tierra' es lo más fuerte de La 1 con un 14% y +0,4 puntos
- Máximo de temporada para 'Lo sabe, no lo sabe', que marca un 6,1% (+0,5)
- 'El diario de Jorge' (9,1%) baja -1,8 puntos
- Subida de +0,7 puntos cosecha 'Y ahora, Sonsoles' (11,1%)
- 'Zapeando' crece +0,6 puntos a un 5,6%
Directo al grano964.000 11,4%
Valle Salvaje896.000 11,5%
La promesa1.039.000 12,7%
Malas lenguas1.228.000 13,2%
Aquí la Tierra1.575.000 14,0%
Saber y ganar722.000 7,8%
Grandes documentales311.000 3,8%
Incluye:
- La vida en el África ardiente 324.000 3,8%
- La carrera de la vida 284.000 3,6%
Malas lenguas552.000 6,9%
Mi casa flotante170.000 1,9%
Escapadas extraordinarias169.000 1,5%
Sueños de libertad1.241.000 14,1%
Y ahora, Sonsoles906.000 11,1%
Pasapalabra2.197.000 19,9%
Todo es mentira517.000 6,1%
Lo sabe, no lo sabe513.000 6,1%
El tiempo justo691.000 8,4%
El diario de Jorge749.000 9,1%
Agárrate al sillón863.000 8,1%
Zapeando490.000 5,6%
Más vale tarde493.000 6,1%
Jorge Fernández junto a un concursante de 'La ruleta de la suerte'
Mañana
- La comparecencia de Mazón arrasa en 'Mañaneros 360' con un 20,1%
- 12,4% firma 'El programa de Ana Rosa', que crece +1,2 puntos
- 'Aruser@s' conquista a un 14,6%, pero baja -0,3 puntos
- -1 punto cae 'Espejo público' al anotar un 10,6%
- 'En boca de todos' (6,1%) cae -2,1 puntos
La hora de La 1329.000 16,9%
Incluye:
- Entrevista 373.000 17,9%
Mañaneros 360598.000 19,0%
Incluye:
- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 565.000 20,1%
Mañaneros 3601.055.000 12,8%
Zoom net9.000 1,2%
Yo soy de FP8.000 0,8%
Caravana educativa5.000 0,4%
Edén: Paraísos remotos 22.000 1,3%
Ciberdelitos21.000 1,1%
Aquí hay trabajo16.000 0,7%
La aventura del saber31.000 1,3%
El viajero 34.000 1,4%
Culturas 240.000 1,5%
El viajero 37.000 1,4%
El western de La 2 74.000 2,0%
El cazador105.000 1,4%
Saber y ganar290.000 3,0%
Espejo público276.000 10,6%
Incluye:
- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 246.000 8,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 789.000 15,8%
La ruleta de la suerte1.662.000 22,0%
Minutos musicales26.000 3,7%
Love shopping tv25.000 2,7%
¡Toma salami! 34.000 2,5%
Alerta cobra 21.000 1,3%
Alerta cobra 31.000 1,6%
Alerta cobra 51.000 2,2%
En boca de todos196.000 6,1%
Incluye:
- Entrevista 164.000 5,6%
La mirada crítica141.000 8,4%
El programa de AR323.000 12,4%
Vamos a ver583.000 8,8%
Remescar, cosmética al instante2.000 0,3%
Aruser@s el humorning193.000 13,7%
Aruser@s325.000 14,6%
Al rojo vivo276.000 7,4%
Incluye:
- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 149.000 5,2%
- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 188.000 6,5%
- Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana 294.000 7,3%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' mantiene su liderazgo incuestionable con un 23,7%. 'Telediario 1' conquista a un 15,4% y supera con facilidad a 'Informativos Telecinco 15:00' (9,7%). Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también domina su franja con un 18,4%. 'Telediario 2' se queda a algo más de 4 puntos con un 14,1%. En cuanto a 'Informativos Telecinco 21:00', solo anota un 7,5%.
Telediario matinal146.000 18,4%
Telediario 11.477.000 15,4%
Informativo territorial 21.045.000 11,1%
Telediario 21.770.000 14,1%
Noticias de la mañana168.000 14,3%
Antena 3 Noticias 12.274.000 23,7%
Antena 3 Noticias 22.320.000 18,4%
Noticias Cuatro 1490.000 6,7%
El Desmarque Cuatro 1345.000 3,7%
Noticias Cuatro 2522.000 5,1%
El matinal62.000 8,8%
El matinal109.000 8,8%
Informativos Telecinco 15:00930.000 9,7%
Informativos Telecinco 21:00933.000 7,5%
laSexta Noticias 14h701.000 8,4%
laSexta Noticias: Jugones471.000 4,8%
laSexta Noticias 20h758.000 7,3%