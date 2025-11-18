'MasterChef' (15,7%) vive un igualado pulso con 'Las tentaciones' (15,8%), que coge fuerza en el access (12,5%)

Por Redacción | |

'MasterChef Celebrity' emitió la gran final de su décima edición coronando a Mariló Montero, lo que se tradujo en un 15,7%, su segundo mejor dato de temporada y una subida de +1,2 puntos en 7 días. Además, superó por una décima a la final de la temporada anterior. Este dato estuvo muy igualado con el de 'La isla de las tentaciones', que registró un 15,8% tras bajar -0,5 puntos.

Histórico de finales de 'MasterChef Celebrity'

'MasterChef Celebrity 1' (13/12/2016): 28,2% y 3.499.000

'MasterChef Celebrity 2' (21/11/2017): 29,7% y 3.325.000

'MasterChef Celebrity 3' (25/11/2018): 22,7% y 3.204.000

'MasterChef Celebrity 4' (27/11/2019): 25,8% y 2.774.000

'MasterChef Celebrity 5' (8/12/2020): 25,1% y 3.020.000

'MasterChef Celebrity 6' (29/11/2021): 24,4% y 2.624.000

'MasterChef Celebrity 7': 1ª Parte' (28/11/2022): 18,4% y 1.978.000

'MasterChef Celebrity 7': 2ª Parte' (29/11/2022): 15,4% y 2.025.000

'MasterChef Celebrity 8' (30/11/2023): 16,7% y 1.268.000

'MasterChef Celebrity 9' (02/12/2024): 15,6% y 960.000

'MasterChef Celebrity 10' (17/11/2025): 15,7% y 856.000

'Renacer' cedió tan solo -0,2 puntos respecto al lunes anterior, cosechando así un 10,7%. En cuanto al resto de ofertas, Cuatro obtuvo un 5,6% con 'Transporter 2', que empeora en -0,6 puntos a la primera parte emitida hace 7 días. laSexta, con 'Colombiana', firma un 5,8% y logra un crecimiento de +1,7 puntos.

En la franja del access prime time, 'El hormiguero' lideró con un 16% y mejoró en +0,7 puntos. 'La revuelta' se quedó con un 12,8%, es decir, -7,6 puntos respecto al lunes anterior con Rosalía. No obstante, la plata del programa de David Broncano peligra, pues el access de 'La isla de las tentaciones' anotó un 12,5%.

Sandra besa a Andrea en 'La isla de las tentaciones'

Prime time

'Cifras y letras' destaca con un 6,5% y sube +0,8 puntos

La final de 'MasterChef Celebrity' (15,7%) lidera su franja

'La isla de las tentaciones' (15,8%) también lidera su franja

10,7% para 'Renacer', que aguanta el trote de la competencia

'El intermedio' (7,2%) sube +1,4 puntos

La 1

La Revuelta Paula Badosa 1.669.000 12,8% MasterChef Celebrity856.000 15,7%

La 2

Cifras y letras557.000 4,4% Cifras y letras885.000 6,5% Cine clásico Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores 305.000 2,6% Cine Mejor... Imposible 175.000 3,4%

Antena 3

El Hormiguero Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz 2.083.000 16,0% Renacer804.000 10,7%

Cuatro

First Dates810.000 6,2% First Dates776.000 6,1% El blockbuster Transporter 2 414.000 5,6%

Telecinco

La isla de las tentaciones: Express1.615.000 12,5% La isla de las tentaciones1.303.000 15,8%

laSexta

laSexta clave694.000 5,7% El intermedio944.000 7,2% El taquillazo Colombiana 431.000 5,8%

Telecinco emitió el primer 'Gran Hermano: Última hora'

Late night

'Gran Hermano: Última hora' se apunta un 9,8% en el late

La reposición de 'Renacer' (7,4%) sube +0,6 puntos

El cine de laSexta firma un 3,9% (-0,1)

+1 punto para 'Objetivo: París' (5,1%)

La 1

MasterChef Celebrity (Continuación)856.000 15,7%

La 2

Metrópolis Diana Larrea 44.000 1,9%

Antena 3

Renacer223.000 7,4%

Cuatro

Objetivo: París178.000 5,1% El desmarque: Madrugada76.000 3,5%

Telecinco

Gran Hermano: Última hora460.000 9,8% Gran Hermano: La casa en directo298.000 9,4% Gran Madrid show150.000 6,8%

laSexta

Cine Legado de sangre (2023) 106.000 3,9%

'Aquí la Tierra' sigue mostrando su fortaleza

Sobremesa y tarde

La 1

Directo al grano964.000 11,4% Valle Salvaje896.000 11,5% La promesa1.039.000 12,7% Malas lenguas1.228.000 13,2% Aquí la Tierra1.575.000 14,0%

La 2

Saber y ganar722.000 7,8% Grandes documentales311.000 3,8% Incluye: - La vida en el África ardiente Los leones de la sabana más seca 324.000 3,8% - La carrera de la vida Las aves primitivas 284.000 3,6% Malas lenguas552.000 6,9% Mi casa flotante170.000 1,9% Escapadas extraordinarias169.000 1,5%

Antena 3

Sueños de libertad1.241.000 14,1% Y ahora, Sonsoles906.000 11,1% Pasapalabra2.197.000 19,9%

Cuatro

Todo es mentira517.000 6,1% Lo sabe, no lo sabe513.000 6,1%

Telecinco

El tiempo justo691.000 8,4% El diario de Jorge749.000 9,1% Agárrate al sillón863.000 8,1%

laSexta

Zapeando490.000 5,6% Más vale tarde493.000 6,1%

Jorge Fernández junto a un concursante de 'La ruleta de la suerte'

Mañana

La 1

La hora de La 1329.000 16,9% Incluye: - Entrevista Mónica García 373.000 17,9% Mañaneros 360598.000 19,0% Incluye: - Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana Carlos Mazón 565.000 20,1% Mañaneros 3601.055.000 12,8%

La 2

Zoom net9.000 1,2% Yo soy de FP8.000 0,8% Caravana educativa5.000 0,4% Edén: Paraísos remotos Alaska: La última frontera 22.000 1,3% Ciberdelitos21.000 1,1% Aquí hay trabajo16.000 0,7% La aventura del saber31.000 1,3% El viajero 48 horas en Salzburgo 34.000 1,4% Culturas 240.000 1,5% El viajero 48 horas en Chipre 37.000 1,4% El western de La 2 Un dólar por los muertos 74.000 2,0% El cazador105.000 1,4% Saber y ganar290.000 3,0%

Antena 3

Espejo público276.000 10,6% Incluye: - Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana Carlos Mazón 246.000 8,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate 789.000 15,8% La ruleta de la suerte1.662.000 22,0%

Cuatro

Minutos musicales26.000 3,7% Love shopping tv25.000 2,7% ¡Toma salami! Pekín Express 34.000 2,5% Alerta cobra El dinero gobierna el mundo 21.000 1,3% Alerta cobra Resurrección 31.000 1,6% Alerta cobra Resurrección (2ª parte) 51.000 2,2% En boca de todos196.000 6,1% Incluye: - Entrevista Ione Belarra 164.000 5,6%

Telecinco

La mirada crítica141.000 8,4% El programa de AR323.000 12,4% Vamos a ver583.000 8,8%

laSexta

Remescar, cosmética al instante2.000 0,3% Aruser@s el humorning193.000 13,7% Aruser@s325.000 14,6% Al rojo vivo276.000 7,4% Incluye: - Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana Carlos Mazón 149.000 5,2% - Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana Carlos Mazón 188.000 6,5% - Comparecencia Presidente Comunidad Valenciana Carlos Mazón 294.000 7,3%

Informativos

'Antena 3 noticias 1' mantiene su liderazgo incuestionable con un 23,7%. 'Telediario 1' conquista a un 15,4% y supera con facilidad a 'Informativos Telecinco 15:00' (9,7%). Por la noche, 'Antena 3 noticias 2' también domina su franja con un 18,4%. 'Telediario 2' se queda a algo más de 4 puntos con un 14,1%. En cuanto a 'Informativos Telecinco 21:00', solo anota un 7,5%.

La 1

Telediario matinal146.000 18,4% Telediario 11.477.000 15,4% Informativo territorial 21.045.000 11,1% Telediario 21.770.000 14,1%

Antena 3

Noticias de la mañana168.000 14,3% Antena 3 Noticias 12.274.000 23,7% Antena 3 Noticias 22.320.000 18,4%

Cuatro

Noticias Cuatro 1490.000 6,7% El Desmarque Cuatro 1345.000 3,7% Noticias Cuatro 2522.000 5,1%

Telecinco

El matinal62.000 8,8% El matinal109.000 8,8% Informativos Telecinco 15:00930.000 9,7% Informativos Telecinco 21:00933.000 7,5%

laSexta

laSexta Noticias 14h701.000 8,4% laSexta Noticias: Jugones471.000 4,8% laSexta Noticias 20h758.000 7,3%

