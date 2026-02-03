'Caso cerrado' (1,3%) iguala los datos de 'No somos nadie' y el partido Mallorca-Sevilla (2,5%) lidera

FormulaTV
Audiencias 'DecoMasters' sube, pero no puede contra 'Casados a primera vista', que sigue líder

AUDIENCIAS TDT 2 DE FEBRERO

Ten se mantiene con un resultado similar en su franja de tarde tras el adiós del programa presentado por María Patiño.

Por RedacciónPublicado: Martes 3 Febrero 2026 09:30 (hace 6 horas) | Última actualización: Martes 3 Febrero 2026 09:49 (hace 5 horas)

Audiencias Lunes 2 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    12,2%

  • logotelecinco

    9,4%

  • logolasexta

    6,5%

  • logocuatro

    5,8%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,1%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoenergy

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logocanal24horas

    1,5%

  • logodivinity

    1,2%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoteledeporte

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoclan

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

FDF domina la jornada del lunes 2 de febrero de 2026 al promediar un 2,3%, seguido de Nova (2,1%) y el empate de Trece y Energy (1,9%). La victoria del RCD Mallorca ante el Sevilla FC se convierte en lo más visto del día, reuniendo a 337.000 espectadores y obteniendo un 2,5% de share con el partido de LaLiga en Teledeporte. Mientras que el cine western de Trece continúa dando buenos resultados con 'Retaguardia', que anota un 3,5% de cuota de pantalla y reúne a 321.000 espectadores. Nova sigue demostrando su fortaleza con cinco entregas de sus telenovelas dentro del ranking: 'Vino el amor' (3,4%), 'Emanet' (2,9%), 'Cuando seas mías' (3,3%) y dos capítulos de 'Leyla' (2%).

Por otro lado, Ten se enfrenta a su primera tarde sin 'No somos nadie' tras su cancelación. El programa 'Caso cerrado' es el encargado de ocupar su hueco y hereda sus resultados, cosechando una audiencia muy similar a la del espacio conducido por María Patiño. El formato de resolución de conflictos, presentado por Ana María Polo, se mueve entre el 1 y el 1,3% de share en sus entregas que sustituyen al magacín realizado desde el piso-plató de La Osa Producciones.

La victoria del RCD Mallorca ante el Sevilla FC lidera en Teledeporte
La victoria del RCD Mallorca ante el Sevilla FC lidera en Teledeporte
Ranking cadenas TDT Lunes, 2 de Febrero de 2026

FDF 2,3%

Nova 2,1%

Energy 1,9%

TRECE 1,9%

Atreseries 1,8%

BEMADtv 1,8%

Neox 1,7%

DMAX 1,6%

Canal 24 Horas 1,5%

Divinity 1,2%

Mega (España) 1,2%

DKiss 1,0%

Teledeporte 0,9%

Ten 0,9%

Boing 0,8%

Real Madrid TV 0,6%

Clan TVE 0,4%

Ranking programas TDT Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Liga española Mallorca - Sevilla
21:02
23:01
337.000
2,5%
TRECE
Cine western Retaguardia
18:21
20:23
321.000
3,5%
Nova
Vino el amor
18:32
20:00
300.000
3,4%
Nova
Emanet
14:58
16:29
294.000
2,9%
Nova
Cuando seas mía
16:29
18:32
291.000
3,3%
FDF
La que se avecina Unas fiestas patronales, un ...
15:56
17:37
277.000
3,0%
Nova
Leyla
21:32
22:18
271.000
2,0%
Nova
Leyla
22:18
22:42
271.000
2,0%
TRECE
Tu cine Las columnas del cielo
20:23
22:08
267.000
2,1%
BEMADtv
Cine Outlander
22:30
24:42
258.000
2,7%

Ranking FDF (2,3%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Unas fiestas patronales, un ...
15:56
17:37
277.000
3,0%
FDF
La que se avecina Un bar con wifi, un hombre con ...
20:59
22:48
239.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un conserje cojo, un licor de ...
14:22
15:56
239.000
2,5%
FDF
La que se avecina Una piña rumana, un reseteo ...
17:37
19:17
201.000
2,4%
FDF
La que se avecina Un ruina política, una ...
19:17
20:59
196.000
1,9%

Ranking Nova (2,1%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Vino el amor
18:32
20:00
300.000
3,4%
Nova
Emanet
14:58
16:29
294.000
2,9%
Nova
Cuando seas mía
16:29
18:32
291.000
3,3%
Nova
Leyla
22:18
22:42
271.000
2,0%
Nova
Leyla
21:32
22:18
271.000
2,0%

Ranking Energy (1,9%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Distrito 8
20:19
26:29
182.000
2,0%
Energy
C. S. I. Grissom contra el volcán
19:27
20:19
174.000
1,8%
Energy
C. S. I. Jackpot
16:48
17:45
170.000
1,9%
Energy
C. S. I. Pruebas invisibles
17:45
18:43
154.000
1,8%
Energy
C. S. I. Tras el espectáculo
18:43
19:27
150.000
1,7%

Ranking TRECE (1,9%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Retaguardia
18:21
20:23
321.000
3,5%
TRECE
Tu cine Las columnas del cielo
20:23
22:08
267.000
2,1%
TRECE
El cascabel
22:08
24:31
218.000
2,1%
TRECE
Sesión doble Rebelión a bordo
14:50
18:18
185.000
2,0%
TRECE
Santa misa
11:00
11:38
71.000
2,5%

Ranking Atreseries (1,8%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Hudson y Rex
16:49
17:43
207.000
2,4%
Atreseries
Bright Minds Solo se muere una vez
23:13
24:26
200.000
2,3%
Atreseries
Hudson y Rex
20:05
20:59
199.000
1,8%
Atreseries
Hudson y Rex
17:43
18:29
194.000
2,3%
Atreseries
Hudson y Rex
18:29
19:20
191.000
2,2%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Outlander
22:30
24:42
258.000
2,7%
BEMADtv
Cine En tiempo de brujas
21:05
22:30
201.000
1,5%
BEMADtv
Cine Secuestrado (Kidnap)
19:30
21:05
172.000
1,6%
BEMADtv
Cine Air America
17:33
19:30
165.000
1,9%
BEMADtv
Cine Héroes del cielo
15:35
17:33
153.000
1,6%

Ranking Neox (1,7%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:32
17:57
252.000
3,0%
Neox
Los Simpson
14:52
15:19
238.000
2,4%
Neox
Los Simpson
15:19
15:44
233.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
17:09
17:32
228.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
16:51
17:09
225.000
2,5%

Ranking DMAX (1,6%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Misterios revelados con Danny Trejo Hallazgos ...
23:23
24:09
191.000
2,2%
DMAX
La fiebre del oro
16:11
17:58
166.000
1,8%
DMAX
¿Cómo lo hacen?
21:36
22:00
159.000
1,2%
DMAX
La fiebre del oro
15:17
16:11
157.000
1,5%
DMAX
Arqueología en el hielo La olvidada ciudad ...
24:16
25:01
155.000
2,8%

Ranking Canal 24 Horas (1,5%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
La noche en 24h
23:02
24:31
183.000
2,1%
Canal 24 Horas
La noche en 24h: Portada Carmen Guillén
22:06
23:02
175.000
1,3%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:43
22:06
133.000
1,0%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:35
25:00
123.000
2,4%
Canal 24 Horas
Diario 24 horas
10:36
14:28
122.000
3,0%

Ranking Divinity (1,2%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Divinity The Home Channel
09:37
23:05
88.000
1,1%
Divinity
Medical lovers
23:05
26:29
67.000
1,2%
Divinity
Emergency lovers
02:30
06:15
53.000
6,9%
Divinity
Un camino hacia el destino
06:15
06:56
18.000
2,7%
Divinity
Un camino hacia el destino
06:56
07:44
15.000
1,3%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
143.000
3,5%
Mega (España)
Vida bajo cero Sin atajos
18:09
18:57
134.000
1,6%
Mega (España)
Vida bajo cero Caza invernal
16:26
17:10
128.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero Cargado
17:10
18:09
125.000
1,5%
Mega (España)
Forjado a fuego El kpinga
21:54
22:43
111.000
0,8%

Ranking DKiss (1,0%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Asesinos de América
16:30
17:25
103.000
1,1%
DKiss
Asesinos de América
17:25
18:14
98.000
1,2%
DKiss
¿Quién contrató al sicario?
19:08
20:02
90.000
1,0%
DKiss
Atrapar a un asesino
15:36
16:30
88.000
0,9%
DKiss
¿Quién contrató al sicario?
18:14
19:08
86.000
1,0%

Ranking Teledeporte (0,9%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Fútbol: Liga española Mallorca - Sevilla
21:02
23:01
337.000
2,5%
Teledeporte
Estudio estadio
23:02
23:28
160.000
1,5%
Teledeporte
Fútbol: Liga española resumen Jornada
23:31
25:00
85.000
1,2%
Teledeporte
Estadio 2.0
20:25
20:58
79.000
0,7%
Teledeporte
Fútbol: Liga española 2ª D resumen ...
25:02
26:29
36.000
1,3%

Ranking Ten (0,9%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
15:05
16:06
130.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
16:06
17:05
116.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
18:01
18:54
96.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
17:05
18:01
95.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
18:54
19:42
89.000
1,0%

Ranking Boing (0,8%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:01
08:22
111.000
6,6%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
14:39
14:56
83.000
0,9%
Boing
La casa de los retos
18:06
18:37
73.000
0,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
07:38
07:59
68.000
4,7%
Boing
Cartoon Network classics
22:36
23:45
55.000
0,5%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Venganza personal
23:07
24:54
130.000
1,6%
Real Madrid TV
Cine Hércules contra Roma
15:35
17:08
103.000
1,1%
Real Madrid TV
Cine Amenazados
21:37
23:07
90.000
0,7%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:11
19:22
31.000
0,4%
Real Madrid TV
Conecta informativo
14:30
15:31
27.000
0,3%

Ranking Clan TVE (0,4%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La noche Clan
20:05
22:37
56.000
0,4%
Clan TVE
Los misterios de Laura El misterio del loro ...
23:32
24:48
33.000
0,4%
Clan TVE
La tarde Clan
16:29
20:05
29.000
0,3%
Clan TVE
Zorro
22:39
23:31
28.000
0,2%
Clan TVE
Servir y proteger
04:20
05:11
24.000
4,2%

Ranking Squirrel (0,0%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Gunpowder milkshake(coctel explosivo)
22:04
23:55
161.000
1,4%
Squirrel
Cine Extremadamente peligrosa
20:26
22:04
112.000
0,9%
Squirrel
Cine Tres flechas
19:00
20:26
80.000
0,9%
Squirrel
Cine Aguila gris
17:31
19:00
73.000
0,9%
Squirrel
Lobo de mar
16:04
17:31
60.000
0,7%
