'Caso cerrado' (1,3%) iguala los datos de 'No somos nadie' y el partido Mallorca-Sevilla (2,5%) lidera

FDF domina la jornada del lunes 2 de febrero de 2026 al promediar un 2,3%, seguido de Nova (2,1%) y el empate de Trece y Energy (1,9%). La victoria del RCD Mallorca ante el Sevilla FC se convierte en lo más visto del día, reuniendo a 337.000 espectadores y obteniendo un 2,5% de share con el partido de LaLiga en Teledeporte. Mientras que el cine western de Trece continúa dando buenos resultados con 'Retaguardia', que anota un 3,5% de cuota de pantalla y reúne a 321.000 espectadores. Nova sigue demostrando su fortaleza con cinco entregas de sus telenovelas dentro del ranking: 'Vino el amor' (3,4%), 'Emanet' (2,9%), 'Cuando seas mías' (3,3%) y dos capítulos de 'Leyla' (2%).

Por otro lado, Ten se enfrenta a su primera tarde sin 'No somos nadie' tras su cancelación. El programa 'Caso cerrado' es el encargado de ocupar su hueco y hereda sus resultados, cosechando una audiencia muy similar a la del espacio conducido por María Patiño. El formato de resolución de conflictos, presentado por Ana María Polo, se mueve entre el 1 y el 1,3% de share en sus entregas que sustituyen al magacín realizado desde el piso-plató de La Osa Producciones.

