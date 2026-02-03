'Caso cerrado' (1,3%) iguala los datos de 'No somos nadie' y el partido Mallorca-Sevilla (2,5%) lidera

FDF domina la jornada del lunes 2 de febrero de 2026 al promediar un 2,3%, seguido de Nova (2,1%) y el empate de Trece y Energy (1,9%). La victoria del RCD Mallorca ante el Sevilla FC se convierte en lo más visto del día, reuniendo a 337.000 espectadores y obteniendo un 2,5% de share con el partido de LaLiga en Teledeporte. Mientras que el cine western de Trece continúa dando buenos resultados con 'Retaguardia', que anota un 3,5% de cuota de pantalla y reúne a 321.000 espectadores. Nova sigue demostrando su fortaleza con cinco entregas de sus telenovelas dentro del ranking: 'Vino el amor' (3,4%), 'Emanet' (2,9%), 'Cuando seas mías' (3,3%) y dos capítulos de 'Leyla' (2%).
Por otro lado,
Ten se enfrenta a su primera tarde sin '. El programa No somos nadie' tras su cancelación 'Caso cerrado' es el encargado de ocupar su hueco y hereda sus resultados, cosechando una audiencia muy similar a la del espacio conducido por María Patiño. El formato de resolución de conflictos, presentado por Ana María Polo, se mueve entre el 1 y el 1,3% de share en sus entregas que sustituyen al magacín realizado desde el piso-plató de La Osa Producciones.
La victoria del RCD Mallorca ante el Sevilla FC lidera en Teledeporte
Ranking cadenas TDT Lunes, 2 de Febrero de 2026
2,3%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,8%
1,7%
1,6%
1,5%
1,2%
1,2%
1,0%
0,9%
0,9%
0,8%
0,6%
0,4% Ranking programas TDT Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Liga española
Mallorca - Sevilla
21:02
23:01
337.000
2,5%
Cine western
Retaguardia
18:21
20:23
321.000
3,5%
Vino el amor
18:32
20:00
300.000
3,4%
Emanet
14:58
16:29
294.000
2,9%
Cuando seas mía
16:29
18:32
291.000
3,3%
La que se avecina
Unas fiestas patronales, un ...
15:56
17:37
277.000
3,0%
Leyla
21:32
22:18
271.000
2,0%
Leyla
22:18
22:42
271.000
2,0%
Tu cine
Las columnas del cielo
20:23
22:08
267.000
2,1%
Cine
Outlander
22:30
24:42
258.000
2,7%
Ranking FDF (
2,3%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina
Unas fiestas patronales, un ...
15:56
17:37
277.000
3,0%
La que se avecina
Un bar con wifi, un hombre con ...
20:59
22:48
239.000
1,8%
La que se avecina
Un conserje cojo, un licor de ...
14:22
15:56
239.000
2,5%
La que se avecina
Una piña rumana, un reseteo ...
17:37
19:17
201.000
2,4%
La que se avecina
Un ruina política, una ...
19:17
20:59
196.000
1,9%
Ranking Nova (
2,1%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vino el amor
18:32
20:00
300.000
3,4%
Emanet
14:58
16:29
294.000
2,9%
Cuando seas mía
16:29
18:32
291.000
3,3%
Leyla
22:18
22:42
271.000
2,0%
Leyla
21:32
22:18
271.000
2,0%
Ranking Energy (
1,9%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Distrito 8
20:19
26:29
182.000
2,0%
C. S. I.
Grissom contra el volcán
19:27
20:19
174.000
1,8%
C. S. I.
Jackpot
16:48
17:45
170.000
1,9%
C. S. I.
Pruebas invisibles
17:45
18:43
154.000
1,8%
C. S. I.
Tras el espectáculo
18:43
19:27
150.000
1,7%
Ranking TRECE (
1,9%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western
Retaguardia
18:21
20:23
321.000
3,5%
Tu cine
Las columnas del cielo
20:23
22:08
267.000
2,1%
El cascabel
22:08
24:31
218.000
2,1%
Sesión doble
Rebelión a bordo
14:50
18:18
185.000
2,0%
Santa misa
11:00
11:38
71.000
2,5%
Ranking Atreseries (
1,8%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Hudson y Rex
16:49
17:43
207.000
2,4%
Bright Minds
Solo se muere una vez
23:13
24:26
200.000
2,3%
Hudson y Rex
20:05
20:59
199.000
1,8%
Hudson y Rex
17:43
18:29
194.000
2,3%
Hudson y Rex
18:29
19:20
191.000
2,2%
Ranking BEMADtv (
1,8%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Outlander
22:30
24:42
258.000
2,7%
Cine
En tiempo de brujas
21:05
22:30
201.000
1,5%
Cine
Secuestrado (Kidnap)
19:30
21:05
172.000
1,6%
Cine
Air America
17:33
19:30
165.000
1,9%
Cine
Héroes del cielo
15:35
17:33
153.000
1,6%
Ranking Neox (
1,7%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:32
17:57
252.000
3,0%
Los Simpson
14:52
15:19
238.000
2,4%
Los Simpson
15:19
15:44
233.000
2,2%
The Big Bang Theory
17:09
17:32
228.000
2,6%
The Big Bang Theory
16:51
17:09
225.000
2,5%
Ranking DMAX (
1,6%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Misterios revelados con Danny Trejo
Hallazgos ...
23:23
24:09
191.000
2,2%
La fiebre del oro
16:11
17:58
166.000
1,8%
¿Cómo lo hacen?
21:36
22:00
159.000
1,2%
La fiebre del oro
15:17
16:11
157.000
1,5%
Arqueología en el hielo
La olvidada ciudad ...
24:16
25:01
155.000
2,8%
Ranking Canal 24 Horas (
1,5%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche en 24h
23:02
24:31
183.000
2,1%
La noche en 24h: Portada
Carmen Guillén
22:06
23:02
175.000
1,3%
Informativo 24h
21:43
22:06
133.000
1,0%
Informativo 24h
24:35
25:00
123.000
2,4%
Diario 24 horas
10:36
14:28
122.000
3,0%
Ranking Divinity (
1,2%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity The Home Channel
09:37
23:05
88.000
1,1%
Medical lovers
23:05
26:29
67.000
1,2%
Emergency lovers
02:30
06:15
53.000
6,9%
Un camino hacia el destino
06:15
06:56
18.000
2,7%
Un camino hacia el destino
06:56
07:44
15.000
1,3%
Ranking Mega (España) (
1,2%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:29
143.000
3,5%
Vida bajo cero
Sin atajos
18:09
18:57
134.000
1,6%
Vida bajo cero
Caza invernal
16:26
17:10
128.000
1,4%
Vida bajo cero
Cargado
17:10
18:09
125.000
1,5%
Forjado a fuego
El kpinga
21:54
22:43
111.000
0,8%
Ranking DKiss (
1,0%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Asesinos de América
16:30
17:25
103.000
1,1%
Asesinos de América
17:25
18:14
98.000
1,2%
¿Quién contrató al sicario?
19:08
20:02
90.000
1,0%
Atrapar a un asesino
15:36
16:30
88.000
0,9%
¿Quién contrató al sicario?
18:14
19:08
86.000
1,0%
Ranking Teledeporte (
0,9%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol: Liga española
Mallorca - Sevilla
21:02
23:01
337.000
2,5%
Estudio estadio
23:02
23:28
160.000
1,5%
Fútbol: Liga española resumen
Jornada
23:31
25:00
85.000
1,2%
Estadio 2.0
20:25
20:58
79.000
0,7%
Fútbol: Liga española 2ª D resumen ...
25:02
26:29
36.000
1,3%
Ranking Ten (
0,9%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:05
16:06
130.000
1,3%
Caso cerrado
16:06
17:05
116.000
1,2%
Caso cerrado
18:01
18:54
96.000
1,1%
Caso cerrado
17:05
18:01
95.000
1,1%
Caso cerrado
18:54
19:42
89.000
1,0%
Ranking Boing (
0,8%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:01
08:22
111.000
6,6%
Doraemon, el gato cósmico
14:39
14:56
83.000
0,9%
La casa de los retos
18:06
18:37
73.000
0,9%
Doraemon, el gato cósmico
07:38
07:59
68.000
4,7%
Cartoon Network classics
22:36
23:45
55.000
0,5%
Ranking Real Madrid TV (
0,6%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Venganza personal
23:07
24:54
130.000
1,6%
Cine
Hércules contra Roma
15:35
17:08
103.000
1,1%
Cine
Amenazados
21:37
23:07
90.000
0,7%
Ciudad Real Madrid
17:11
19:22
31.000
0,4%
Conecta informativo
14:30
15:31
27.000
0,3%
Ranking Clan TVE (
0,4%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche Clan
20:05
22:37
56.000
0,4%
Los misterios de Laura
El misterio del loro ...
23:32
24:48
33.000
0,4%
La tarde Clan
16:29
20:05
29.000
0,3%
Zorro
22:39
23:31
28.000
0,2%
Servir y proteger
04:20
05:11
24.000
4,2%
Ranking Squirrel (
0,0%) - Lunes, 2 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine
Gunpowder milkshake(coctel explosivo)
22:04
23:55
161.000
1,4%
Cine
Extremadamente peligrosa
20:26
22:04
112.000
0,9%
Cine
Tres flechas
19:00
20:26
80.000
0,9%
Cine
Aguila gris
17:31
19:00
73.000
0,9%
Lobo de mar
16:04
17:31
60.000
0,7%