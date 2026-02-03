'DecoMasters' sube al 11,8%, pero no puede contra 'Casados a primera vista' (13,5%), que sigue líder

Por Redacción | |

Los programas de amor le siguen funcionando bien a Telecinco. La cadena principal de Mediaset España mantiene su liderazgo un lunes más gracias a 'Casados a primera vista', que con su tercer programa sube al 13,5%, mejorando medio punto en una semana, y liderando su franja al reunir a 884.000 espectadores en ella. En La 1, la segunda entrega de 'DecoMasters' también tiene una tendencia ascendente, mejorando +0,6 puntos respecto a su estreno y anotando un 11,8% con 772.000 espectadores, siendo segunda opción de su franja por detrás de Telecinco.

En Antena 3, 'Renacer' sí que se ha visto algo afectado y ha bajado -1,6 puntos en una semana, bajando del doble dígito y marcando un 9,3% con 691.000 espectadores. Por su parte, el nuevo programa de 'Proyecto Sistiaga' cede medio punto y se queda en un 5,5% con 476.000 espectadores, mientras que el cine de laSexta registra un 4,6% con 359.000 espectadores.

En el access prime time, 'El hormiguero' lidera una jornada más con un 14,1% y casi 1,9 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' firma un 11,6% con 1.534.000 espectadores. En su nueva tira diaria en Cuatro, 'Horizonte' marca un 6,2% con 827.000 espectadores y 'First Dates' en su salto a Telecinco consigue casi un 10% con 1.304.000 espectadores.

Laura y Lorenzo, recién casados en 'Casados a primera vista'

Prime time

'La revuelta' baja -1,7 puntos en una semana, marcando un 11,6%

'El hormiguero' también cede -1,4 puntos, pero sigue líder con un 14,1%

-1,4 puntos para 'Horizonte' en Cuatro, que firma un 6,2%

Buena noche para Telecinco, con mejora tanto para 'First Dates' (9,9%) como 'Casados' (13,5%)

La 1

La Revuelta Leiva 1.534.000 11,6% DecoMasters772.000 11,8%

La 2

Cifras y letras538.000 4,0% Cifras y letras743.000 5,4% Cine clásico Mogambo 290.000 2,7%

Antena 3

El Hormiguero Mika 1.881.000 14,1% Renacer691.000 9,3%

Cuatro

First Dates677.000 5,1% Horizonte827.000 6,2% Proyecto Sistiaga Malditos bastardos 476.000 5,5%

Telecinco

First Dates1.304.000 9,9% Casados a primera vista884.000 13,5%

laSexta

laSexta clave617.000 4,8% El intermedio870.000 6,5% El taquillazo Agente X: Última misión 359.000 4,6%

Bahar, preocupada en 'Renacer'

Late night

La reposición de 'Renacer' (5,1%) pierde -1,8 puntos en el late

3,1% para 'Otro enfoque' en Cuatro en su programa sobre la machoesfera

+1,8 puntos para 'GH Dúo: El diario', que anota un 12,8% en Telecinco

La 1

Decomasters219.000 10,4%

La 2

Cine Bad boys: Ride or die 53.000 1,3% Metrópolis Desenfocado 24.000 1,4%

Antena 3

Renacer147.000 5,1%

Cuatro

Otro enfoque La machoesfera 138.000 3,1% Focus Pelea como una chica 61.000 2,3% El desmarque: Madrugada45.000 2,5%

Telecinco

GH Dúo: El diario334.000 12,8% Gran Madrid show85.000 4,6%

laSexta

Cine Cerco al enemigo 118.000 4,4%

'Sueños de libertad' marca un buen 14,3%

Sobremesa y tarde

'La promesa' clava el 11,5% del lunes pasado, superando en esta ocasión el millón de espectadores

'Pasapalabra' sube al 21,7% con más de 2,4 millones de espectadores

+0,4 puntos para 'El diario de Jorge', que alcanza el 9,1% en Telecinco

Tanto 'Zapeando' como 'Más vale tarde' mejoran y anotan ambos un 6,1%

La 1

Directo al grano965.000 10,4% Valle Salvaje904.000 10,7% La promesa1.009.000 11,5% Malas lenguas1.157.000 11,7% Aquí la tierra1.563.000 13,6%

La 2

Saber y ganar575.000 5,6% Grandes documentales308.000 3,4% Incluye: - Cine Extremadura paraiso natural de europa 308.000 3,3% - Fauna letal Sudamerica 299.000 3,5% Malas lenguas553.000 6,4% En busca de secretos San Francisco 175.000 1,8% Grandes diseños revisitados Bolton 260.000 2,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.380.000 14,3% Y ahora, Sonsoles915.000 10,4% Pasapalabra2.463.000 21,7%

Cuatro

Todo es mentira635.000 6,9% Lo sabe, no lo sabe490.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo745.000 8,3% El diario de Jorge815.000 9,1% ¡Allá tú!839.000 7,6%

laSexta

Zapeando585.000 6,1% Más vale tarde534.000 6,1%

'Mañaneros 360' sin Javier Ruiz, que se ausentó un día del programa

Mañana

Bajada de -2,3 puntos para 'La hora de La 1', que aun así lidera su franja con un 17,1%

'El programa de Ana Rosa' (13,3%) mejora +1,1 puntos en una semana

'Al rojo vivo' también crece al 9,2% con 387.000 espectadores

La 1

La hora de La 1361.000 17,1% Incluye: - Entrevista Pablo Bustinduy 426.000 19,8% Mañaneros 360527.000 14,7% Mañaneros 3601.060.000 12,1%

La 2

Zoom net23.000 2,4% Hundidos Cardenal Cisneros 17.000 1,3% Las caras salvajes Riada y rivales 17.000 0,9% Un país para leerlo Lekeitio 19.000 0,9% Aquí hay trabajo12.000 0,5% La aventura del saber30.000 1,1% Espacios increibles45.000 1,6% Nunca es demasiado pequeño50.000 1,7% El western de La 2 El virginiano (2014) 87.000 2,3% El cazador130.000 2,0% El cazador186.000 1,9%

Antena 3

Espejo público347.000 11,9% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Alubias verdinas a la jardinera 888.000 16,2% La ruleta de la suerte1.670.000 20,9%

Cuatro

Minutos musicales16.000 2,0% Love shopping tv14.000 1,3% ¡Toma salami! Mamá, quiero ser reportero 18.000 1,2% Alerta cobra Noche fatídica 24.000 1,3% Alerta cobra Bello nuevo mundo 41.000 2,0% Alerta cobra Colisión 67.000 2,7% En boca de todos254.000 7,0%

Telecinco

La mirada crítica143.000 7,8% El programa de AR347.000 13,3% Incluye: - Entrevista Isabel Díaz Ayuso 386.000 14,8% Vamos a ver431.000 10,1% El precio justo625.000 8,0%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler8.000 1,0% Aruser@s el humorning203.000 13,3% Aruser@s331.000 13,8% Al rojo vivo387.000 9,2% Incluye: - Entrevista Diana Morant 610.000 10,1%

Informativos

La 1 está cosechando unos buenos datos en sus informativos, superando los 1,5 millones de espectadores en sus ediciones al marcar un 15,3% al mediodía y un 12,1% en la noche, sin embargo, Antena 3 se lleva el liderazgo. La cadena de Atresmedia marca un 23% en la sobremesa y un 20,1% en la noche, llegando a lo 2,6 millones de espectadores. Por su parte, Telecinco sigue sin alcanzar el doble dígito y se queda en un 9,4% y en un 7,1%.

La 1

Telediario matinal136.000 15,5% Telediario 11.558.000 15,3% Telediario 21.590.000 12,1%

Antena 3

Noticias de la mañana161.000 12,6% Antena 3 Noticias 12.329.000 23,0% Antena 3 Noticias 22.650.000 20,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1745.000 9,3% El Desmarque Cuatro 1509.000 5,1% Noticias Cuatro 2605.000 5,7%

Telecinco

El matinal68.000 9,4% El matinal106.000 8,0% Informativos Telecinco 15:00952.000 9,4% Informativos Telecinco 21:00929.000 7,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h729.000 8,2% laSexta Noticias: Jugones629.000 6,1% laSexta Noticias 20h797.000 7,4%

