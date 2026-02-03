FormulaTV
Audiencias 'DecoMasters' sube, pero no puede contra 'Casados a primera vista', que sigue líder

AUDIENCIAS LUNES 2 DE FEBRERO

'DecoMasters' sube al 11,8%, pero no puede contra 'Casados a primera vista' (13,5%), que sigue líder

En Antena 3, 'Renacer' sufre una bajada hasta el 9,3% con 691.000 espectadores, dejándose -1,6 puntos en una semana.

©RTVE
Publicado: Martes 3 Febrero 2026 09:00 (hace 6 horas) | Última actualización: Martes 3 Febrero 2026 10:15 (hace 5 horas)

Audiencias Lunes 2 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    12,2%

  • logotelecinco

    9,4%

  • logolasexta

    6,5%

  • logocuatro

    5,8%

  • logola2

    3,4%

  • logofdf

    2,3%

  • logonova

    2,1%

  • logo13tv

    1,9%

  • logoenergy

    1,9%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logobemadtv

    1,8%

  • logoneox

    1,7%

  • logodiscoverymax

    1,6%

  • logocanal24horas

    1,5%

  • logodivinity

    1,2%

  • logomega-espana

    1,2%

  • logodkiss

    1,0%

  • logoteledeporte

    0,9%

  • logoten

    0,9%

  • logoboing

    0,8%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logoclan

    0,4%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Los programas de amor le siguen funcionando bien a Telecinco. La cadena principal de Mediaset España mantiene su liderazgo un lunes más gracias a 'Casados a primera vista', que con su tercer programa sube al 13,5%, mejorando medio punto en una semana, y liderando su franja al reunir a 884.000 espectadores en ella. En La 1, la segunda entrega de 'DecoMasters' también tiene una tendencia ascendente, mejorando +0,6 puntos respecto a su estreno y anotando un 11,8% con 772.000 espectadores, siendo segunda opción de su franja por detrás de Telecinco.

En Antena 3, 'Renacer' sí que se ha visto algo afectado y ha bajado -1,6 puntos en una semana, bajando del doble dígito y marcando un 9,3% con 691.000 espectadores. Por su parte, el nuevo programa de 'Proyecto Sistiaga' cede medio punto y se queda en un 5,5% con 476.000 espectadores, mientras que el cine de laSexta registra un 4,6% con 359.000 espectadores.

Vídeos FormulaTV

En el access prime time, 'El hormiguero' lidera una jornada más con un 14,1% y casi 1,9 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' firma un 11,6% con 1.534.000 espectadores. En su nueva tira diaria en Cuatro, 'Horizonte' marca un 6,2% con 827.000 espectadores y 'First Dates' en su salto a Telecinco consigue casi un 10% con 1.304.000 espectadores.

Laura y Lorenzo, recién casados en &#39;Casados a primera vista&#39;

Laura y Lorenzo, recién casados en 'Casados a primera vista'

Prime time

  • 'La revuelta' baja -1,7 puntos en una semana, marcando un 11,6%
  • 'El hormiguero' también cede -1,4 puntos, pero sigue líder con un 14,1%
  • -1,4 puntos para 'Horizonte' en Cuatro, que firma un 6,2%
  • Buena noche para Telecinco, con mejora tanto para 'First Dates' (9,9%) como 'Casados' (13,5%)
La 1

La Revuelta 1.534.000 11,6%

DecoMasters772.000 11,8%

La 2

Cifras y letras538.000 4,0%

Cifras y letras743.000 5,4%

Cine clásico 290.000 2,7%

Antena 3

El Hormiguero 1.881.000 14,1%

Renacer691.000 9,3%

Cuatro

First Dates677.000 5,1%

Horizonte827.000 6,2%

Proyecto Sistiaga 476.000 5,5%

Telecinco

First Dates1.304.000 9,9%

Casados a primera vista884.000 13,5%

laSexta

laSexta clave617.000 4,8%

El intermedio870.000 6,5%

El taquillazo 359.000 4,6%

Bahar, preocupada en &#39;Renacer&#39;

Bahar, preocupada en 'Renacer'

Late night

  • La reposición de 'Renacer' (5,1%) pierde -1,8 puntos en el late
  • 3,1% para 'Otro enfoque' en Cuatro en su programa sobre la machoesfera
  • +1,8 puntos para 'GH Dúo: El diario', que anota un 12,8% en Telecinco
La 1

Decomasters219.000 10,4%

La 2

Cine 53.000 1,3%

Metrópolis 24.000 1,4%

Antena 3

Renacer147.000 5,1%

Cuatro

Otro enfoque 138.000 3,1%

Focus 61.000 2,3%

El desmarque: Madrugada45.000 2,5%

Telecinco

GH Dúo: El diario334.000 12,8%

Gran Madrid show85.000 4,6%

laSexta

Cine 118.000 4,4%

&#39;Sueños de libertad&#39; marca un buen 14,3%

'Sueños de libertad' marca un buen 14,3%

Sobremesa y tarde

  • 'La promesa' clava el 11,5% del lunes pasado, superando en esta ocasión el millón de espectadores
  • 'Pasapalabra' sube al 21,7% con más de 2,4 millones de espectadores
  • +0,4 puntos para 'El diario de Jorge', que alcanza el 9,1% en Telecinco
  • Tanto 'Zapeando' como 'Más vale tarde' mejoran y anotan ambos un 6,1%
La 1

Directo al grano965.000 10,4%

Valle Salvaje904.000 10,7%

La promesa1.009.000 11,5%

Malas lenguas1.157.000 11,7%

Aquí la tierra1.563.000 13,6%

La 2

Saber y ganar575.000 5,6%

Grandes documentales308.000 3,4%

Incluye:

- Cine 308.000 3,3%

- Fauna letal 299.000 3,5%

Malas lenguas553.000 6,4%

En busca de secretos 175.000 1,8%

Grandes diseños revisitados 260.000 2,2%

Antena 3

Sueños de libertad1.380.000 14,3%

Y ahora, Sonsoles915.000 10,4%

Pasapalabra2.463.000 21,7%

Cuatro

Todo es mentira635.000 6,9%

Lo sabe, no lo sabe490.000 5,5%

Telecinco

El tiempo justo745.000 8,3%

El diario de Jorge815.000 9,1%

¡Allá tú!839.000 7,6%

laSexta

Zapeando585.000 6,1%

Más vale tarde534.000 6,1%

&#39;Mañaneros 360&#39; sin Javier Ruiz, que se ausentó un día del programa

'Mañaneros 360' sin Javier Ruiz, que se ausentó un día del programa

Mañana

  • Bajada de -2,3 puntos para 'La hora de La 1', que aun así lidera su franja con un 17,1%
  • 'El programa de Ana Rosa' (13,3%) mejora +1,1 puntos en una semana
  • 'Al rojo vivo' también crece al 9,2% con 387.000 espectadores
La 1

La hora de La 1361.000 17,1%

Incluye:

- Entrevista 426.000 19,8%

Mañaneros 360527.000 14,7%

Mañaneros 3601.060.000 12,1%

La 2

Zoom net23.000 2,4%

Hundidos 17.000 1,3%

Las caras salvajes 17.000 0,9%

Un país para leerlo 19.000 0,9%

Aquí hay trabajo12.000 0,5%

La aventura del saber30.000 1,1%

Espacios increibles45.000 1,6%

Nunca es demasiado pequeño50.000 1,7%

El western de La 2 87.000 2,3%

El cazador130.000 2,0%

El cazador186.000 1,9%

Antena 3

Espejo público347.000 11,9%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 888.000 16,2%

La ruleta de la suerte1.670.000 20,9%

Cuatro

Minutos musicales16.000 2,0%

Love shopping tv14.000 1,3%

¡Toma salami! 18.000 1,2%

Alerta cobra 24.000 1,3%

Alerta cobra 41.000 2,0%

Alerta cobra 67.000 2,7%

En boca de todos254.000 7,0%

Telecinco

La mirada crítica143.000 7,8%

El programa de AR347.000 13,3%

Incluye:

- Entrevista 386.000 14,8%

Vamos a ver431.000 10,1%

El precio justo625.000 8,0%

laSexta

Vivara olvídate de la gestión del alquiler8.000 1,0%

Aruser@s el humorning203.000 13,3%

Aruser@s331.000 13,8%

Al rojo vivo387.000 9,2%

Incluye:

- Entrevista 610.000 10,1%

Informativos

La 1 está cosechando unos buenos datos en sus informativos, superando los 1,5 millones de espectadores en sus ediciones al marcar un 15,3% al mediodía y un 12,1% en la noche, sin embargo, Antena 3 se lleva el liderazgo. La cadena de Atresmedia marca un 23% en la sobremesa y un 20,1% en la noche, llegando a lo 2,6 millones de espectadores. Por su parte, Telecinco sigue sin alcanzar el doble dígito y se queda en un 9,4% y en un 7,1%.

La 1

Telediario matinal136.000 15,5%

Telediario 11.558.000 15,3%

Telediario 21.590.000 12,1%

Antena 3

Noticias de la mañana161.000 12,6%

Antena 3 Noticias 12.329.000 23,0%

Antena 3 Noticias 22.650.000 20,1%

Cuatro

Noticias Cuatro 1745.000 9,3%

El Desmarque Cuatro 1509.000 5,1%

Noticias Cuatro 2605.000 5,7%

Telecinco

El matinal68.000 9,4%

El matinal106.000 8,0%

Informativos Telecinco 15:00952.000 9,4%

Informativos Telecinco 21:00929.000 7,1%

laSexta

laSexta Noticias 14h729.000 8,2%

laSexta Noticias: Jugones629.000 6,1%

laSexta Noticias 20h797.000 7,4%

