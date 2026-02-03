'DecoMasters' sube al 11,8%, pero no puede contra 'Casados a primera vista' (13,5%), que sigue líder

Audiencias Lunes 2 de Febrero de 2026
Los programas de amor le siguen funcionando bien a Telecinco. La cadena principal de Mediaset España mantiene su liderazgo un lunes más gracias a 'Casados a primera vista', que con su tercer programa sube al 13,5%, mejorando medio punto en una semana, y liderando su franja al reunir a 884.000 espectadores en ella. En La 1, la segunda entrega de 'DecoMasters' también tiene una tendencia ascendente, mejorando +0,6 puntos respecto a su estreno y anotando un 11,8% con 772.000 espectadores, siendo segunda opción de su franja por detrás de Telecinco.
En Antena 3, 'Renacer' sí que se ha visto algo afectado y ha bajado -1,6 puntos en una semana, bajando del doble dígito y marcando un 9,3% con 691.000 espectadores. Por su parte, el nuevo programa de 'Proyecto Sistiaga' cede medio punto y se queda en un 5,5% con 476.000 espectadores, mientras que el cine de laSexta registra un 4,6% con 359.000 espectadores.
En el access prime time, 'El hormiguero' lidera una jornada más con un 14,1% y casi 1,9 millones de espectadores, mientras que 'La revuelta' firma un 11,6% con 1.534.000 espectadores. En su nueva tira diaria en Cuatro, 'Horizonte' marca un 6,2% con 827.000 espectadores y 'First Dates' en su salto a Telecinco consigue casi un 10% con 1.304.000 espectadores.
Laura y Lorenzo, recién casados en 'Casados a primera vista'
Prime time
- 'La revuelta' baja -1,7 puntos en una semana, marcando un 11,6%
- 'El hormiguero' también cede -1,4 puntos, pero sigue líder con un 14,1%
- -1,4 puntos para 'Horizonte' en Cuatro, que firma un 6,2%
- Buena noche para Telecinco, con mejora tanto para 'First Dates' (9,9%) como 'Casados' (13,5%)
La Revuelta 1.534.000 11,6%
DecoMasters772.000 11,8%
Cifras y letras538.000 4,0%
Cifras y letras743.000 5,4%
Cine clásico 290.000 2,7%
El Hormiguero 1.881.000 14,1%
Renacer691.000 9,3%
First Dates677.000 5,1%
Horizonte827.000 6,2%
Proyecto Sistiaga 476.000 5,5%
First Dates1.304.000 9,9%
Casados a primera vista884.000 13,5%
laSexta clave617.000 4,8%
El intermedio870.000 6,5%
El taquillazo 359.000 4,6%
Bahar, preocupada en 'Renacer'
Late night
- La reposición de 'Renacer' (5,1%) pierde -1,8 puntos en el late
- 3,1% para 'Otro enfoque' en Cuatro en su programa sobre la machoesfera
- +1,8 puntos para 'GH Dúo: El diario', que anota un 12,8% en Telecinco
Decomasters219.000 10,4%
Cine 53.000 1,3%
Metrópolis 24.000 1,4%
Renacer147.000 5,1%
Otro enfoque 138.000 3,1%
Focus 61.000 2,3%
El desmarque: Madrugada45.000 2,5%
GH Dúo: El diario334.000 12,8%
Gran Madrid show85.000 4,6%
Cine 118.000 4,4%
'Sueños de libertad' marca un buen 14,3%
Sobremesa y tarde
- 'La promesa' clava el 11,5% del lunes pasado, superando en esta ocasión el millón de espectadores
- 'Pasapalabra' sube al 21,7% con más de 2,4 millones de espectadores
- +0,4 puntos para 'El diario de Jorge', que alcanza el 9,1% en Telecinco
- Tanto 'Zapeando' como 'Más vale tarde' mejoran y anotan ambos un 6,1%
Directo al grano965.000 10,4%
Valle Salvaje904.000 10,7%
La promesa1.009.000 11,5%
Malas lenguas1.157.000 11,7%
Aquí la tierra1.563.000 13,6%
Saber y ganar575.000 5,6%
Grandes documentales308.000 3,4%
Incluye:
- Cine 308.000 3,3%
- Fauna letal 299.000 3,5%
Malas lenguas553.000 6,4%
En busca de secretos 175.000 1,8%
Grandes diseños revisitados 260.000 2,2%
Sueños de libertad1.380.000 14,3%
Y ahora, Sonsoles915.000 10,4%
Pasapalabra2.463.000 21,7%
Todo es mentira635.000 6,9%
Lo sabe, no lo sabe490.000 5,5%
El tiempo justo745.000 8,3%
El diario de Jorge815.000 9,1%
¡Allá tú!839.000 7,6%
Zapeando585.000 6,1%
Más vale tarde534.000 6,1%
'Mañaneros 360' sin Javier Ruiz, que se ausentó un día del programa
Mañana
- Bajada de -2,3 puntos para 'La hora de La 1', que aun así lidera su franja con un 17,1%
- 'El programa de Ana Rosa' (13,3%) mejora +1,1 puntos en una semana
- 'Al rojo vivo' también crece al 9,2% con 387.000 espectadores
La hora de La 1361.000 17,1%
Incluye:
- Entrevista 426.000 19,8%
Mañaneros 360527.000 14,7%
Mañaneros 3601.060.000 12,1%
Zoom net23.000 2,4%
Hundidos 17.000 1,3%
Las caras salvajes 17.000 0,9%
Un país para leerlo 19.000 0,9%
Aquí hay trabajo12.000 0,5%
La aventura del saber30.000 1,1%
Espacios increibles45.000 1,6%
Nunca es demasiado pequeño50.000 1,7%
El western de La 2 87.000 2,3%
El cazador130.000 2,0%
El cazador186.000 1,9%
Espejo público347.000 11,9%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 888.000 16,2%
La ruleta de la suerte1.670.000 20,9%
Minutos musicales16.000 2,0%
Love shopping tv14.000 1,3%
¡Toma salami! 18.000 1,2%
Alerta cobra 24.000 1,3%
Alerta cobra 41.000 2,0%
Alerta cobra 67.000 2,7%
En boca de todos254.000 7,0%
La mirada crítica143.000 7,8%
El programa de AR347.000 13,3%
Incluye:
- Entrevista 386.000 14,8%
Vamos a ver431.000 10,1%
El precio justo625.000 8,0%
Vivara olvídate de la gestión del alquiler8.000 1,0%
Aruser@s el humorning203.000 13,3%
Aruser@s331.000 13,8%
Al rojo vivo387.000 9,2%
Incluye:
- Entrevista 610.000 10,1%
Informativos
La 1 está cosechando unos buenos datos en sus informativos, superando los 1,5 millones de espectadores en sus ediciones al marcar un 15,3% al mediodía y un 12,1% en la noche, sin embargo, Antena 3 se lleva el liderazgo. La cadena de Atresmedia marca un 23% en la sobremesa y un 20,1% en la noche, llegando a lo 2,6 millones de espectadores. Por su parte, Telecinco sigue sin alcanzar el doble dígito y se queda en un 9,4% y en un 7,1%.
Telediario matinal136.000 15,5%
Telediario 11.558.000 15,3%
Telediario 21.590.000 12,1%
Noticias de la mañana161.000 12,6%
Antena 3 Noticias 12.329.000 23,0%
Antena 3 Noticias 22.650.000 20,1%
Noticias Cuatro 1745.000 9,3%
El Desmarque Cuatro 1509.000 5,1%
Noticias Cuatro 2605.000 5,7%
El matinal68.000 9,4%
El matinal106.000 8,0%
Informativos Telecinco 15:00952.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:00929.000 7,1%
laSexta Noticias 14h729.000 8,2%
laSexta Noticias: Jugones629.000 6,1%
laSexta Noticias 20h797.000 7,4%