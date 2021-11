"Los valientes", en Trece, lidera sobre las telenovelas de Nova

"Los valientes"

Nova es la cadena líder de la jornada al promediar un 2,5%. Sin embargo, la emisión más vista la consigue Trece con su contenedor 'Cine western', puesto que "Los valientes" se apunta un 4,4% y 450.000 espectadores. Aunque por poco, la película supera a 'Mar de amores', que anota un 3,4% y 432.000 espectadores. Esta telenovela va seguida de otras tres de Nova, que se sitúan en lo más alto de la tabla.

Por su parte, Divinity también consigue introducir hasta tres telenovelas diferentes entre lo más visto del día, entre las que destaca 'Love is in the air' (3,8% y 360.000). FDF consigue su hueco con la emisión de "Lobezno inmortal", que firma un 3,1% en el prime time, mientras que 'Directo Gol' (2,9%) se cuela en una noche marcada por la victoria del Barcelona ante el Dinamo Kiev.