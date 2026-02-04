FormulaTV
AUDIENCIAS MARTES 3 DE FEBRERO

La Copa del Rey arrasa (22,8%) y 'Universo Calleja' vuelve con un 9,4% frente a 'Renacer' (10,7%), que lidera

En La 1, 'Rescate al límite' marca un 8,6% con 770.000 espectadores en una noche liderada por la ficción turca de Antena 3.

©Mediaset España
Por RedacciónPublicado: Miércoles 4 Febrero 2026 09:00 (hace 8 horas) | Última actualización: Miércoles 4 Febrero 2026 10:07 (hace 7 horas)

Audiencias Martes 3 de Febrero de 2026

El partido de fútbol de la Copa del Rey en La 1 atrajo muchas miradas, liderando con casi 3,2 millones de espectadores y un 22,8% de share. Este dato ha elevado a la cadena pública a imponerse también en el cómputo diario al subir y promediar un 14,9%. En el prime time de La 1, 'Rescate al límite' se conforma con un 8,6% con 770.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja por detrás de Antena 3 y Telecinco.

En Telecinco, con dos formatos habituales de su cadena hermana, 'First Dates' firma un 7,6% con un millón de espectadores y Jesús Calleja regresa con una nueva temporada de 'Universo Calleja'. Su vuelta marca un 9,4% con 724.000 espectadores, mientras que en Antena 3 la ficción turca 'Renacer' se recupera y lidera su franja con un 10,7% y 776.000 espectadores.

Pasando a hablar de Cuatro, el access de 'Horizonte' se queda en un 5,3% con 739.000 espectadores, mientras que 'Código 10' alcanzan un 8,2% con medio millón. En laSexta, 'El intermedio' (7,1%) consigue su segunda emisión más vista de la temporada y la nueva emisión de 'Apatrullando' registra un 5% con 434.000 espectadores.

&#39;Renacer&#39; lidera con un 10,7%

Prime time

  • 'Rescate al límite' pierde -4,2 puntos respecto al cine de la semana pasada de La 1
  • 'El hormiguero' baja al 12,6%, pero se sostiene por encima de los 1,7 millones de espectadores a pesar del fútbol
  • -2,3 puntos para el access de 'Horizonte' en Cuatro, que marca un 5,3%
  • El estreno de 'Universo Calleja' (9,4%) no mejora a la gala 'Especial salvación' de 'GH Dúo' del martes pasado (12,8%)
La 1

Fútbol: Copa del Rey 3.199.000 22,8%

Rescate al límite770.000 8,6%

La 2

Cifras y letras507.000 3,6%

Cifras y letras701.000 4,9%

Cifras y letras382.000 2,7%

Documaster155.000 2,1%

Incluye:

- Frida 189.000 1,8%

- Frida 176.000 2,5%

- Frida 101.000 2,3%

Antena 3

El Hormiguero 1.746.000 12,6%

Renacer776.000 10,7%

Cuatro

First Dates621.000 4,5%

Horizonte739.000 5,3%

Código 10507.000 8,2%

Telecinco

First Dates1.060.000 7,6%

Universo Calleja724.000 9,4%

laSexta

laSexta clave642.000 4,9%

El intermedio997.000 7,1%

Apatrullando 434.000 5,0%

La 1 emite la película &#39;Viven&#39; en su late night y marca un 6,9%

Late night

  • 'Viven' marca un 6,9% en el late night de La 1, siendo cuarta opción de su franja
  • La reposición de 'Renacer' (6%) sube +1,1 puntos en una semana
  • 'Apatrullando' promedia un 5,4% en sus reemisiones del late
La 1

Plan de c1ne 2 244.000 6,9%

La 2

Juegos de guerra en el Ártico23.000 0,9%

Filipinas: Frente al gigante chino23.000 1,2%

Antena 3

Renacer169.000 6,0%

Cuatro

El desmarque: Madrugada85.000 4,2%

Telecinco

GH Dúo: El diario265.000 7,1%

GH Dúo: La casa en directo217.000 7,9%

Gran Madrid show91.000 4,4%

laSexta

Apatrullando217.000 4,8%

Apatrullando140.000 6,0%

&#39;Sueños de libertad&#39; alcanza un gran 15% redondo en la sobremesa de Antena 3

Sobremesa y tarde

  • 'Directo al grano' sube y alcanza el 12% con más de un millón de espectadores
  • Casi 1,4 millones de espectadores consigue 'Sueños de libertad' con un 15%
  • -2,5 puntos para 'El diario de Jorge' (7,5%), que baja del doble dígito del martes anterior
  • 'Lo sabe, no lo sabe' (6,1%) crece +1,1 puntos en una semana
La 1

Directo al grano1.046.000 12,0%

Valle Salvaje993.000 12,6%

La promesa1.074.000 13,0%

Malas lenguas1.203.000 12,9%

Aquí la Tierra1.574.000 14,4%

Previo fútbol: Copa del Rey 1.684.000 13,8%

La 2

Saber y ganar633.000 6,6%

Grandes documentales362.000 4,2%

Incluye:

- Dehesabana: Dos lugares, una vida salvaje371.000 4,2%

- Fauna letal 342.000 4,2%

Malas lenguas577.000 7,1%

Al filo de imposible 186.000 1,9%

Al filo de imposible 255.000 2,1%

Antena 3

Sueños de libertad1.375.000 15,0%

Y ahora, Sonsoles877.000 10,7%

Pasapalabra2.439.000 22,1%

Cuatro

Todo es mentira609.000 7,0%

Lo sabe, no lo sabe508.000 6,1%

Telecinco

El tiempo justo707.000 8,3%

El diario de Jorge632.000 7,5%

¡Allá tú!764.000 7,1%

laSexta

Zapeando516.000 5,7%

Más vale tarde506.000 6,2%

&#39;El programa de Ana Rosa&#39; es la única oferta de Telecinco que supera el doble dígito

Mañana

  • Buen 12,7% en el segundo tramo de 'Mañaneros 360', que supera el millón
  • Subida de hasta el 14% para 'Espejo público', que mejora +1,9 puntos
  • 'El programa de Ana Rosa' (13,1%) es la única oferta del día de Telecinco que alcanza el doble dígito
La 1

La hora de La 1370.000 17,9%

Mañaneros 360513.000 15,8%

Mañaneros 3601.061.000 12,7%

La 2

Pueblo de Dios 16.000 1,6%

Arqueomania 20.000 1,5%

Las caras salvajes 9.000 0,5%

Agrosfera11.000 0,5%

Aquí hay trabajo26.000 1,1%

La aventura del saber40.000 1,6%

Espacios increibles26.000 1,0%

El western de La 2 120.000 3,7%

El cazador132.000 2,2%

El cazador229.000 2,5%

Antena 3

Espejo público375.000 14,0%

Cocina abierta de Karlos Arguiñano 902.000 17,7%

La ruleta de la suerte1.521.000 20,1%

Cuatro

Minutos musicales1.000 0,1%

Love shopping tv3.000 0,3%

¡Toma salami! 10.000 0,8%

Alerta cobra 32.000 1,8%

Alerta cobra 31.000 1,5%

Alerta cobra 69.000 2,9%

En boca de todos259.000 7,9%

Telecinco

La mirada crítica172.000 9,5%

El programa de AR324.000 13,1%

Vamos a ver338.000 9,0%

El precio justo629.000 8,6%

laSexta

Remescar, cosmética al instante5.000 0,6%

Aruser@s el humorning187.000 12,6%

Aruser@s312.000 13,3%

Al rojo vivo306.000 8,0%

Informativos

Un día más, Antena 3 y sus noticias se imponen frente al resto de informativos, aunque en La 1 su 'Telediario 1' mejora con +0,6 puntos en una semana, alcanzando el 15,4%. Sin embargo, en la de Atresmedia, esta edición alcanza el 23,4% con más de 2,2 millones de espectadores. En la noche, el fútbol araña levemente a 'Antena 3 Noticias 2' y cede ligeramente a un 18,3%, pero sigue reuniendo a más de 2,4 millones de espectadores.

La 1

Telediario matinal158.000 18,5%

Telediario 11.500.000 15,4%

Antena 3

Noticias de la mañana213.000 17,0%

Antena 3 Noticias 12.276.000 23,4%

Antena 3 Noticias 22.487.000 18,3%

Cuatro

Noticias Cuatro 1511.000 6,8%

El Desmarque Cuatro 1397.000 4,1%

Noticias Cuatro 2538.000 5,2%

Telecinco

El matinal58.000 7,2%

El matinal128.000 10,4%

Informativos Telecinco 15:00925.000 9,5%

Informativos Telecinco 21:00845.000 6,3%

laSexta

laSexta Noticias 14h701.000 8,2%

laSexta Noticias: Jugones525.000 5,3%

laSexta Noticias 20h809.000 7,8%

