La Copa del Rey arrasa (22,8%) y 'Universo Calleja' vuelve con un 9,4% frente a 'Renacer' (10,7%), que lidera

Audiencias Martes 3 de Febrero de 2026
14,9%
14,2%
8,2%
6,5%
5,9%
3,5%
2,2%
2,1%
1,9%
1,9%
1,8%
1,5%
1,5%
1,5%
1,4%
1,2%
1,0%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,4%
0,4%
0,0%
0,0%
El partido de fútbol de la Copa del Rey en La 1 atrajo muchas miradas, liderando con casi 3,2 millones de espectadores y un 22,8% de share. Este dato ha elevado a la cadena pública a imponerse también en el cómputo diario al subir y promediar un 14,9%. En el prime time de La 1, 'Rescate al límite' se conforma con un 8,6% con 770.000 espectadores, siendo tercera opción de su franja por detrás de Antena 3 y Telecinco.
En Telecinco, con dos formatos habituales de su cadena hermana, 'First Dates' firma un 7,6% con un millón de espectadores y Jesús Calleja regresa con una nueva temporada de 'Universo Calleja'. Su vuelta marca un 9,4% con 724.000 espectadores, mientras que en Antena 3 la ficción turca 'Renacer' se recupera y lidera su franja con un 10,7% y 776.000 espectadores.
- Greg Taro (Benidorm Fest 2026): "En el camp de composición nos daban cuatro horas y si no salía, mala suerte"
- Asha: "Hay algunos cambios en 'Turista' para adaptar la canción al directo del Benidorm Fest"
- Dani J (Benidorm Fest): "No va a ser un show bachatero heterobásico y va a servir para romper con prejuicios"
- Kitai (Benidorm Fest): "Nos perjudica no tocar en directo, necesito el bajo de Fabio y que me tiemble el pecho"
- Izan Llunas: "El consejo de mi padre, Marcos Llunas, es que gane el Benidorm Fest 2026"
- Amaia Salamanca ('Pura Sangre'): "Lo he pasado mal, porque he tenido que galopar en campo abierto"
Pasando a hablar de Cuatro, el access de 'Horizonte' se queda en un 5,3% con 739.000 espectadores, mientras que 'Código 10' alcanzan un 8,2% con medio millón. En laSexta, 'El intermedio' (7,1%) consigue su segunda emisión más vista de la temporada y la nueva emisión de 'Apatrullando' registra un 5% con 434.000 espectadores.
'Renacer' lidera con un 10,7%
Prime time
- 'Rescate al límite' pierde -4,2 puntos respecto al cine de la semana pasada de La 1
- 'El hormiguero' baja al 12,6%, pero se sostiene por encima de los 1,7 millones de espectadores a pesar del fútbol
- -2,3 puntos para el access de 'Horizonte' en Cuatro, que marca un 5,3%
- El estreno de 'Universo Calleja' (9,4%) no mejora a la gala 'Especial salvación' de 'GH Dúo' del martes pasado (12,8%)
Fútbol: Copa del Rey 3.199.000 22,8%
Rescate al límite770.000 8,6%
Cifras y letras507.000 3,6%
Cifras y letras701.000 4,9%
Cifras y letras382.000 2,7%
Documaster155.000 2,1%
Incluye:
- Frida 189.000 1,8%
- Frida 176.000 2,5%
- Frida 101.000 2,3%
El Hormiguero 1.746.000 12,6%
Renacer776.000 10,7%
First Dates621.000 4,5%
Horizonte739.000 5,3%
Código 10507.000 8,2%
First Dates1.060.000 7,6%
Universo Calleja724.000 9,4%
laSexta clave642.000 4,9%
El intermedio997.000 7,1%
Apatrullando 434.000 5,0%
La 1 emite la película 'Viven' en su late night y marca un 6,9%
Late night
- 'Viven' marca un 6,9% en el late night de La 1, siendo cuarta opción de su franja
- La reposición de 'Renacer' (6%) sube +1,1 puntos en una semana
- 'Apatrullando' promedia un 5,4% en sus reemisiones del late
Plan de c1ne 2 244.000 6,9%
Juegos de guerra en el Ártico23.000 0,9%
Filipinas: Frente al gigante chino23.000 1,2%
Renacer169.000 6,0%
El desmarque: Madrugada85.000 4,2%
GH Dúo: El diario265.000 7,1%
GH Dúo: La casa en directo217.000 7,9%
Gran Madrid show91.000 4,4%
Apatrullando217.000 4,8%
Apatrullando140.000 6,0%
'Sueños de libertad' alcanza un gran 15% redondo en la sobremesa de Antena 3
Sobremesa y tarde
- 'Directo al grano' sube y alcanza el 12% con más de un millón de espectadores
- Casi 1,4 millones de espectadores consigue 'Sueños de libertad' con un 15%
- -2,5 puntos para 'El diario de Jorge' (7,5%), que baja del doble dígito del martes anterior
- 'Lo sabe, no lo sabe' (6,1%) crece +1,1 puntos en una semana
Directo al grano1.046.000 12,0%
Valle Salvaje993.000 12,6%
La promesa1.074.000 13,0%
Malas lenguas1.203.000 12,9%
Aquí la Tierra1.574.000 14,4%
Previo fútbol: Copa del Rey 1.684.000 13,8%
Saber y ganar633.000 6,6%
Grandes documentales362.000 4,2%
Incluye:
- Dehesabana: Dos lugares, una vida salvaje371.000 4,2%
- Fauna letal 342.000 4,2%
Malas lenguas577.000 7,1%
Al filo de imposible 186.000 1,9%
Al filo de imposible 255.000 2,1%
Sueños de libertad1.375.000 15,0%
Y ahora, Sonsoles877.000 10,7%
Pasapalabra2.439.000 22,1%
Todo es mentira609.000 7,0%
Lo sabe, no lo sabe508.000 6,1%
El tiempo justo707.000 8,3%
El diario de Jorge632.000 7,5%
¡Allá tú!764.000 7,1%
Zapeando516.000 5,7%
Más vale tarde506.000 6,2%
'El programa de Ana Rosa' es la única oferta de Telecinco que supera el doble dígito
Mañana
- Buen 12,7% en el segundo tramo de 'Mañaneros 360', que supera el millón
- Subida de hasta el 14% para 'Espejo público', que mejora +1,9 puntos
- 'El programa de Ana Rosa' (13,1%) es la única oferta del día de Telecinco que alcanza el doble dígito
La hora de La 1370.000 17,9%
Mañaneros 360513.000 15,8%
Mañaneros 3601.061.000 12,7%
Pueblo de Dios 16.000 1,6%
Arqueomania 20.000 1,5%
Las caras salvajes 9.000 0,5%
Agrosfera11.000 0,5%
Aquí hay trabajo26.000 1,1%
La aventura del saber40.000 1,6%
Espacios increibles26.000 1,0%
El western de La 2 120.000 3,7%
El cazador132.000 2,2%
El cazador229.000 2,5%
Espejo público375.000 14,0%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 902.000 17,7%
La ruleta de la suerte1.521.000 20,1%
Minutos musicales1.000 0,1%
Love shopping tv3.000 0,3%
¡Toma salami! 10.000 0,8%
Alerta cobra 32.000 1,8%
Alerta cobra 31.000 1,5%
Alerta cobra 69.000 2,9%
En boca de todos259.000 7,9%
La mirada crítica172.000 9,5%
El programa de AR324.000 13,1%
Vamos a ver338.000 9,0%
El precio justo629.000 8,6%
Remescar, cosmética al instante5.000 0,6%
Aruser@s el humorning187.000 12,6%
Aruser@s312.000 13,3%
Al rojo vivo306.000 8,0%
Informativos
Un día más, Antena 3 y sus noticias se imponen frente al resto de informativos, aunque en La 1 su 'Telediario 1' mejora con +0,6 puntos en una semana, alcanzando el 15,4%. Sin embargo, en la de Atresmedia, esta edición alcanza el 23,4% con más de 2,2 millones de espectadores. En la noche, el fútbol araña levemente a 'Antena 3 Noticias 2' y cede ligeramente a un 18,3%, pero sigue reuniendo a más de 2,4 millones de espectadores.
Telediario matinal158.000 18,5%
Telediario 11.500.000 15,4%
Noticias de la mañana213.000 17,0%
Antena 3 Noticias 12.276.000 23,4%
Antena 3 Noticias 22.487.000 18,3%
Noticias Cuatro 1511.000 6,8%
El Desmarque Cuatro 1397.000 4,1%
Noticias Cuatro 2538.000 5,2%
El matinal58.000 7,2%
El matinal128.000 10,4%
Informativos Telecinco 15:00925.000 9,5%
Informativos Telecinco 21:00845.000 6,3%
laSexta Noticias 14h701.000 8,2%
laSexta Noticias: Jugones525.000 5,3%
laSexta Noticias 20h809.000 7,8%