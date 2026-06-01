Publicado: Lunes 1 Junio 2026 10:09 (hace 2 horas)|
Audiencias Domingo 31 de Mayo de 2026
10,1%
10,0%
8,6%
7,1%
5,3%
2,9%
2,6%
2,1%
2,1%
2,1%
2,0%
1,9%
1,8%
1,5%
1,4%
1,4%
1,3%
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1,1%
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0,8%
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Ranking cadenas TDT Domingo, 31 de Mayo de 2026
2,6%
2,1%
2,1%
2,1%
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1,9%
1,8%
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0,9%
0,8%
0,8%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Los rios de color purpura
15:21
17:35
281.000
3,2%
Control de carreteras
21:57
22:20
281.000
2,5%
Cine Fast & furious 7
22:20
24:56
272.000
3,2%
Viva el cine español.tv Vivan los novios
16:33
18:09
250.000
2,9%
Cine Rapida y mortal
22:32
24:34
244.000
2,7%
Will trent,agente especial
22:11
22:58
241.000
2,1%
Control de carreteras
22:24
22:46
240.000
2,1%
Los Simpson
14:54
15:20
235.000
2,7%
Tu cine El golpe
20:17
22:32
228.000
2,3%
Control de fronteras:españa
21:05
21:53
227.000
2,2%
Ranking FDF (2,6%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Fast & furious 7
22:20
24:56
272.000
3,2%
El pueblo
16:49
18:23
223.000
2,6%
La que se avecina Un oso amoroso,unos mellizos ...
20:06
22:14
201.000
2,1%
La que se avecina Un buzon de chivatos,un ...
18:23
20:06
194.000
2,4%
La que se avecina Una poliza premium,un ...
14:47
16:49
176.000
2,0%
Ranking Neox (2,1%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Cine Los rios de color purpura
15:21
17:35
281.000
3,2%
Los Simpson
14:54
15:20
235.000
2,7%
Los Simpson
14:28
14:54
217.000
2,8%
Cine Tras la linea enemiga
22:17
24:33
206.000
2,2%
Cine Al cruzar el limite
19:52
22:15
197.000
2,1%
Ranking Energy (2,1%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Will trent,agente especial
22:11
22:58
241.000
2,1%
The Rookie Revelaciones
21:17
22:11
215.000
2,0%
The Rookie Cierre de emergencias
20:17
21:17
177.000
1,9%
Will trent,agente especial
22:58
23:54
175.000
1,9%
Sunday fanday
17:47
26:30
149.000
1,9%
Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Viva el cine español.tv Vivan los novios
16:33
18:09
250.000
2,9%
Cine Rapida y mortal
22:32
24:34
244.000
2,7%
Tu cine El golpe
20:17
22:32
228.000
2,3%
Cine Las aventuras de jeremiah johnson
18:09
20:17
207.000
2,5%
Viva el cine español.tv Novios 68
14:45
16:33
167.000
1,9%
Ranking Atreseries (2,0%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el trópico Gros raisins
21:55
22:57
178.000
1,6%
Crimen en el trópico La trinite
22:57
24:00
168.000
1,8%
Crimen mas alla del paraiso
10:26
21:55
155.000
2,2%
Crimen en el pacifico Estafados
24:00
24:59
127.000
2,1%
Crimen en el pacifico Estafados(2 parte)
24:59
25:58
72.000
2,2%
Ranking DMAX (1,9%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Control de carreteras
21:57
22:20
281.000
2,5%
Control de carreteras
22:24
22:46
240.000
2,1%
Control de fronteras:españa
21:05
21:53
227.000
2,2%
Control de fronteras:españa
20:13
20:35
183.000
2,1%
Control de fronteras:españa
19:50
20:13
180.000
2,2%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Million dollar baby
22:14
24:49
188.000
2,1%
Cine Los rebeldes de shanghai
20:16
22:14
177.000
1,8%
Cine Hora punta 3
17:04
18:34
157.000
1,8%
Cine Hora punta
15:20
17:04
137.000
1,5%
Cine Shanghai kid:del este al oeste
18:34
20:16
124.000
1,5%
Ranking Divinity (1,5%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La casa de mis sueños Jessica y jason
21:20
22:22
181.000
1,7%
La casa de mis sueños Stephen y julie
17:42
18:36
132.000
1,6%
La casa de mis sueños Monica y sam
20:17
21:20
131.000
1,4%
La casa de mis sueños Owen y stefan
15:48
16:48
131.000
1,5%
La casa de mis sueños Matt y aleya
16:48
17:42
129.000
1,5%
Ranking Nova (1,4%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:04
22:00
186.000
1,8%
La tormenta
19:09
21:04
176.000
2,1%
La tormenta
18:13
19:09
165.000
2,0%
Vera La cazadora de polillas
22:00
23:53
125.000
1,2%
La tormenta
17:45
18:13
123.000
1,5%
Ranking DKiss (1,4%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:36
21:20
130.000
1,5%
Dra.emma:clinica dermatologica
22:14
23:08
129.000
1,2%
Dra.emma:clinica dermatologica
21:20
22:13
127.000
1,2%
Dra.emma:clinica dermatologica
23:08
24:04
107.000
1,2%
Rico al rescate
16:56
17:45
104.000
1,2%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Batalla de restaurantes
21:07
22:29
171.000
1,6%
Batalla de restaurantes
22:29
24:00
167.000
1,7%
¿Quién da más? Entre fogones
13:05
13:33
131.000
3,0%
Pesadilla en la cocina
24:00
25:42
125.000
2,5%
¿Quién da más? Sueños de un vaquero
12:38
13:05
105.000
2,8%
Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Deportes 2
21:47
21:55
111.000
1,0%
El escarabajo verde Una odisea alimentaria
22:30
22:59
107.000
1,0%
Teled. fin semana 1
14:57
15:43
105.000
1,2%
Deportes 1
15:43
15:50
104.000
1,2%
Fin de semana 24h
22:00
22:30
101.000
0,9%
Ranking Veo7 (1,1%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:53
23:39
159.000
1,6%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
23:39
24:23
150.000
2,0%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Voces ...
22:01
22:53
142.000
1,3%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:14
22:01
125.000
1,2%
Ley y orden:unidad de victimas especiales En el ...
20:15
21:14
113.000
1,2%
Ranking Squirrel (1,1%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Viaje al centro de la tierra(2008)
17:23
18:52
155.000
1,8%
Cine Jack hunter y la estrella celestial
15:45
17:23
126.000
1,4%
Cine 1942:la gran ofensiva
18:52
20:48
97.000
1,2%
Cine Terminal(2018)
22:03
23:40
90.000
0,8%
Cine El dorado:la ciudad del oro
14:09
15:45
84.000
1,0%
Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
16:44
16:51
103.000
1,2%
Bluey
16:51
16:58
101.000
1,2%
Los casagrandes
18:37
18:48
99.000
1,2%
Bluey
18:19
18:26
98.000
1,2%
Bluey
18:11
18:19
98.000
1,2%
Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Tadeo jones 2:el secreto del rey ...
20:07
21:40
89.000
0,9%
Doraemon,el gato cosmico
21:48
22:07
85.000
0,8%
Doraemon,el gato cosmico
09:23
09:31
76.000
3,8%
Game shakers
23:53
24:14
72.000
1,0%
Cine El gato con botas
14:38
16:10
71.000
0,8%
Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:21
20:12
85.000
1,1%
Caso cerrado
15:24
16:27
84.000
1,0%
Caso cerrado
18:28
19:21
82.000
1,0%
Curas asesinos
22:25
23:23
74.000
0,7%
Caso cerrado
20:12
21:14
72.000
0,8%
Ranking Teledeporte (0,6%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:campeonato de europa sub 17 ...
13:34
15:23
82.000
1,2%
Fútbol:campeonato de europa sub 17(d) ...
22:12
23:51
67.000
0,6%
Penaltis futbol:champions league(d) Paris ...
14:18
14:31
54.000
0,8%
Atletismo:madrid marcha
16:56
17:27
49.000
0,6%
Fútbol:champions league resumen Paris ...
21:31
21:59
48.000
0,4%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:liga española 1rfef(d) R.madrid ...
18:55
21:05
62.000
0,7%
Ciudad real madrid
18:30
21:31
49.000
0,6%
Cine Take point
21:40
23:51
41.000
0,4%
Cine La corresponsal
15:36
17:29
37.000
0,4%
Fútbol:liga española otras(d) Rayo ...
10:49
12:34
30.000
0,9%