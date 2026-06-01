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AUDIENCIAS TDT 31 DE MAYO

"Los ríos de color púrpura" en Neox y 'Control de carreteras' en DMAX se reparten el liderazgo

Ambas ofertas logran exactamente los mismos espectadores. El tercer puesto lo consigue "Fast & Furious 7" en FDF, que además lidera con un 2,6%.

"Los ríos de color púrpura" en Neox y 'Control de carreteras' en DMAX se reparten el liderazgo
Por RedacciónPublicado: Lunes 1 Junio 2026 10:09 (hace 2 horas)

Audiencias Domingo 31 de Mayo de 2026

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    10,1%

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    10,0%

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Ranking cadenas TDT Domingo, 31 de Mayo de 2026

FDF 2,6%

Neox 2,1%

Energy 2,1%

TRECE 2,1%

Atreseries 2,0%

DMAX 1,9%

BEMADtv 1,8%

Divinity 1,5%

Nova 1,4%

DKiss 1,4%

Mega (España) 1,3%

Canal 24 Horas 1,2%

Veo7 1,1%

Squirrel 1,1%

Clan TVE 0,9%

Boing 0,8%

Ten 0,8%

Teledeporte 0,6%

Real Madrid TV 0,4%

Ranking programas TDT Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Los rios de color purpura
15:21
17:35
281.000
3,2%
DMAX
Control de carreteras
21:57
22:20
281.000
2,5%
FDF
Cine Fast & furious 7
22:20
24:56
272.000
3,2%
TRECE
Viva el cine español.tv Vivan los novios
16:33
18:09
250.000
2,9%
TRECE
Cine Rapida y mortal
22:32
24:34
244.000
2,7%
Energy
Will trent,agente especial
22:11
22:58
241.000
2,1%
DMAX
Control de carreteras
22:24
22:46
240.000
2,1%
Neox
Los Simpson
14:54
15:20
235.000
2,7%
TRECE
Tu cine El golpe
20:17
22:32
228.000
2,3%
DMAX
Control de fronteras:españa
21:05
21:53
227.000
2,2%

Ranking FDF (2,6%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
Cine Fast & furious 7
22:20
24:56
272.000
3,2%
FDF
El pueblo
16:49
18:23
223.000
2,6%
FDF
La que se avecina Un oso amoroso,unos mellizos ...
20:06
22:14
201.000
2,1%
FDF
La que se avecina Un buzon de chivatos,un ...
18:23
20:06
194.000
2,4%
FDF
La que se avecina Una poliza premium,un ...
14:47
16:49
176.000
2,0%

Ranking Neox (2,1%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Cine Los rios de color purpura
15:21
17:35
281.000
3,2%
Neox
Los Simpson
14:54
15:20
235.000
2,7%
Neox
Los Simpson
14:28
14:54
217.000
2,8%
Neox
Cine Tras la linea enemiga
22:17
24:33
206.000
2,2%
Neox
Cine Al cruzar el limite
19:52
22:15
197.000
2,1%

Ranking Energy (2,1%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
Will trent,agente especial
22:11
22:58
241.000
2,1%
Energy
The Rookie Revelaciones
21:17
22:11
215.000
2,0%
Energy
The Rookie Cierre de emergencias
20:17
21:17
177.000
1,9%
Energy
Will trent,agente especial
22:58
23:54
175.000
1,9%
Energy
Sunday fanday
17:47
26:30
149.000
1,9%

Ranking TRECE (2,1%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Viva el cine español.tv Vivan los novios
16:33
18:09
250.000
2,9%
TRECE
Cine Rapida y mortal
22:32
24:34
244.000
2,7%
TRECE
Tu cine El golpe
20:17
22:32
228.000
2,3%
TRECE
Cine Las aventuras de jeremiah johnson
18:09
20:17
207.000
2,5%
TRECE
Viva el cine español.tv Novios 68
14:45
16:33
167.000
1,9%

Ranking Atreseries (2,0%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el trópico Gros raisins
21:55
22:57
178.000
1,6%
Atreseries
Crimen en el trópico La trinite
22:57
24:00
168.000
1,8%
Atreseries
Crimen mas alla del paraiso
10:26
21:55
155.000
2,2%
Atreseries
Crimen en el pacifico Estafados
24:00
24:59
127.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el pacifico Estafados(2 parte)
24:59
25:58
72.000
2,2%

Ranking DMAX (1,9%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Control de carreteras
21:57
22:20
281.000
2,5%
DMAX
Control de carreteras
22:24
22:46
240.000
2,1%
DMAX
Control de fronteras:españa
21:05
21:53
227.000
2,2%
DMAX
Control de fronteras:españa
20:13
20:35
183.000
2,1%
DMAX
Control de fronteras:españa
19:50
20:13
180.000
2,2%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Million dollar baby
22:14
24:49
188.000
2,1%
BEMADtv
Cine Los rebeldes de shanghai
20:16
22:14
177.000
1,8%
BEMADtv
Cine Hora punta 3
17:04
18:34
157.000
1,8%
BEMADtv
Cine Hora punta
15:20
17:04
137.000
1,5%
BEMADtv
Cine Shanghai kid:del este al oeste
18:34
20:16
124.000
1,5%

Ranking Divinity (1,5%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
La casa de mis sueños Jessica y jason
21:20
22:22
181.000
1,7%
Divinity
La casa de mis sueños Stephen y julie
17:42
18:36
132.000
1,6%
Divinity
La casa de mis sueños Monica y sam
20:17
21:20
131.000
1,4%
Divinity
La casa de mis sueños Owen y stefan
15:48
16:48
131.000
1,5%
Divinity
La casa de mis sueños Matt y aleya
16:48
17:42
129.000
1,5%

Ranking Nova (1,4%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
La tormenta
21:04
22:00
186.000
1,8%
Nova
La tormenta
19:09
21:04
176.000
2,1%
Nova
La tormenta
18:13
19:09
165.000
2,0%
Nova
Vera La cazadora de polillas
22:00
23:53
125.000
1,2%
Nova
La tormenta
17:45
18:13
123.000
1,5%

Ranking DKiss (1,4%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Mi vida con 300 kilos La historia de ...
19:36
21:20
130.000
1,5%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
22:14
23:08
129.000
1,2%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
21:20
22:13
127.000
1,2%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
23:08
24:04
107.000
1,2%
DKiss
Rico al rescate
16:56
17:45
104.000
1,2%

Ranking Mega (España) (1,3%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Batalla de restaurantes
21:07
22:29
171.000
1,6%
Mega (España)
Batalla de restaurantes
22:29
24:00
167.000
1,7%
Mega (España)
¿Quién da más? Entre fogones
13:05
13:33
131.000
3,0%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina
24:00
25:42
125.000
2,5%
Mega (España)
¿Quién da más? Sueños de un vaquero
12:38
13:05
105.000
2,8%

Ranking Canal 24 Horas (1,2%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:47
21:55
111.000
1,0%
Canal 24 Horas
El escarabajo verde Una odisea alimentaria
22:30
22:59
107.000
1,0%
Canal 24 Horas
Teled. fin semana 1
14:57
15:43
105.000
1,2%
Canal 24 Horas
Deportes 1
15:43
15:50
104.000
1,2%
Canal 24 Horas
Fin de semana 24h
22:00
22:30
101.000
0,9%

Ranking Veo7 (1,1%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:53
23:39
159.000
1,6%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
23:39
24:23
150.000
2,0%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Voces ...
22:01
22:53
142.000
1,3%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:14
22:01
125.000
1,2%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales En el ...
20:15
21:14
113.000
1,2%

Ranking Squirrel (1,1%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Viaje al centro de la tierra(2008)
17:23
18:52
155.000
1,8%
Squirrel
Cine Jack hunter y la estrella celestial
15:45
17:23
126.000
1,4%
Squirrel
Cine 1942:la gran ofensiva
18:52
20:48
97.000
1,2%
Squirrel
Cine Terminal(2018)
22:03
23:40
90.000
0,8%
Squirrel
Cine El dorado:la ciudad del oro
14:09
15:45
84.000
1,0%

Ranking Clan TVE (0,9%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
16:44
16:51
103.000
1,2%
Clan TVE
Bluey
16:51
16:58
101.000
1,2%
Clan TVE
Los casagrandes
18:37
18:48
99.000
1,2%
Clan TVE
Bluey
18:19
18:26
98.000
1,2%
Clan TVE
Bluey
18:11
18:19
98.000
1,2%

Ranking Boing (0,8%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Cine Tadeo jones 2:el secreto del rey ...
20:07
21:40
89.000
0,9%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
21:48
22:07
85.000
0,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
09:23
09:31
76.000
3,8%
Boing
Game shakers
23:53
24:14
72.000
1,0%
Boing
Cine El gato con botas
14:38
16:10
71.000
0,8%

Ranking Ten (0,8%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:21
20:12
85.000
1,1%
Ten
Caso cerrado
15:24
16:27
84.000
1,0%
Ten
Caso cerrado
18:28
19:21
82.000
1,0%
Ten
Curas asesinos
22:25
23:23
74.000
0,7%
Ten
Caso cerrado
20:12
21:14
72.000
0,8%

Ranking Teledeporte (0,6%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa sub 17 ...
13:34
15:23
82.000
1,2%
Teledeporte
Fútbol:campeonato de europa sub 17(d) ...
22:12
23:51
67.000
0,6%
Teledeporte
Penaltis futbol:champions league(d) Paris ...
14:18
14:31
54.000
0,8%
Teledeporte
Atletismo:madrid marcha
16:56
17:27
49.000
0,6%
Teledeporte
Fútbol:champions league resumen Paris ...
21:31
21:59
48.000
0,4%

Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Domingo, 31 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Fútbol:liga española 1rfef(d) R.madrid ...
18:55
21:05
62.000
0,7%
Real Madrid TV
Ciudad real madrid
18:30
21:31
49.000
0,6%
Real Madrid TV
Cine Take point
21:40
23:51
41.000
0,4%
Real Madrid TV
Cine La corresponsal
15:36
17:29
37.000
0,4%
Real Madrid TV
Fútbol:liga española otras(d) Rayo ...
10:49
12:34
30.000
0,9%
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