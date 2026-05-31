Por Fidel Conejero |

Las consecuencias del violento asalto del duque de Carril (Jesús Cabrero) marcarán los próximos capítulos de 'La promesa'. Después de que el padre de Vera (Ángela Echaniz) irrumpiera armado en el palacio dispuesto a llevársela por la fuerza, los disparos efectuados en el vestíbulo dejan dos víctimas y una enorme preocupación entre los habitantes de la finca de los Luján.

El episodio arrancará justo después del asalto. Mientras el duque consigue huir del lugar, Vera pide ayuda desesperadamente y los presentes intentan reaccionar lo más rápido posible para salvar a los heridos. Será Manuel quien tome el control de la situación y organice el traslado de ambos.

Por un lado, Carlo (Jose Miguel Blanco) y Samuel (Daniel Schröder) cargan con Santos (Manu Imízcoz) para llevarlo a una habitación donde pueda ser atendido cuanto antes. Por otro, Manuel (Arturo García Sancho) y Ciro (Juan Perales) hacen lo mismo con Julieta (Vera Asunción), también alcanzada por uno de los disparos durante el enfrentamiento con el aristócrata.

La primeraserá la de. Eldecide operarla dey, afortunadamente, la intervención concluye con. Sin embargo, el médico advierte a los presentes de que todavía será necesariodurante las próximas horas.

La aparición de fiebre o vómitos podría indicar complicaciones graves, por lo que la joven permanecerá bajo observación constante. A pesar de la preocupación inicial, su pronóstico resulta mucho más favorable que el del lacayo.

Carlo habla con Samuel en una escena de 'La promesa'

El disparo del duque de Carril es fatal para Santos: "Le quedan horas de vida"

La situación de Santos será dramática desde el primer momento. Tras examinarlo, el doctor comunica a Ricardo (Carlos de Austria) y Petra (Marga Martínez) que la bala ha rozado el corazón y ha provocado daños en varios vasos sanguíneos esenciales. La gravedad de las heridas es tal que el médico descarta una operación y tampoco considera viable trasladarlo a un hospital. La noticia cae como un auténtico jarro de agua fría sobre sus seres queridos.

Finalmente, el doctor Peribáñez pronuncia unas palabras devastadoras: según su valoración, a Santos apenas le quedan horas de vida. Una sentencia que deja completamente hundidos a Ricardo y Petra y que amenaza con convertirse en una de las pérdidas más dolorosas de los últimos tiempos en La Promesa.

Mientras la familia intenta sobreponerse al drama provocado por el duque de Carril, otros conflictos seguirán avanzando en el palacio. Lorenzo (Guillermo Serrano) aprovechará la delicada situación para incrementar la presión sobre Leocadia (Isabel Serrano). El capitán la chantajeará una vez más y le exigirá que contacte con el duque de Carvajal para bloquear definitivamente el título que podría corresponder a Curro (Xavi Lock). Si no lo hace, tal y como ya había advertido anteriormente, amenaza con revelar que la sorprendió besándose con Cristóbal (Fernando Coronado). Leocadia decidirá compartir la situación con el mayordomo, que le propondrá plantar cara a Lorenzo, negar los hechos y no ceder a sus exigencias.

Por otra parte, Carlo confesará a Samuel que está dispuesto a aceptar el chantaje de Estefanía (Luna Gallego) para acabar con sus problemas. Sin embargo, el sacerdote tratará de hacerle cambiar de opinión y le animará a sincerarse con María (Sara Molina) antes de tomar una decisión que podría tener consecuencias irreversibles.