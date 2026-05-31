Por Redacción |

Esta decimotercera edición de 'Tu cara me suena' está siendo de escándalo. La séptima gala nos ha dejado con piel de gallina en varios momentos de la noche: entre ese Savi perfecto con una voz tan imponente como la de Adele y el musical de El rey león, no ha habido un segundo para aburrirse.

Es algo que queda claro cada semana en términos de audiencia. Y está claro: con lo que hemos visto por parte del clonador la octava gala no se quedará atrás. Tendremos imitaciones muy esperadas, pero es que además será la ocasión para apreciar el amor por los animales. Las mascotas llegan para conquistar el plató.

Séptima gala de 'Tu cara me suena 13' - Tu cara me suena

Traiciones y perritos

El adelanto del clonador contó con algo de revuelo por la sorpresa de Paula Koops tuvo la suerte de sacar, y de inmediato le invadió la ilusión. Expresó muy emocionada las ganas que tenía de presentar a sus compañeros a su perrita Trufa, la que aseguró que era "la mejor perrilla del mundo".

Pero el destino ha tenido otros planes. Cristina Castaño sacó un ¡Te lo robo! y no dudó en usarlo. "¡No te lo perdono!", exclamó Koops a la ladrona con un tono simpaticón. Al final, Castaño traerá a su chihuahua y junto a ella imitarán a Cher. Paula, por su parte, se queda con Raye.

Además de este lío de traiciones y cambios habrá dos Trae a un amigo en la misma gala. María Parrado tendrá que traer a un chico para hacer con él de Meghan Trainor y John Legend. Además de ella, Aníbal Gómez tendrá que traerse su propio ejército, porque le tocará interpretar al mítico grupo Parchís.

Séptima gala de 'Tu cara me suena 13' - Tu cara me suena

Eventos para todos

Los otros cinco participantes tienen retos interesantes por delante, pero sin sorpresas adicionales. Cuatro ya eran muchas. Leonor Lavado tendrá que dar todo de sí para convertirse en Patricia Manterola, mientras que Jesulín de Ubrique deberá descubrir su feminidad interior como Daniela Romo. Soledad Giménez tendrá que ingeniárselas para brillar como Rosana.

Para J Kbello siempre hay algo especial planeado por el clonador, y ahora no iba a ser menos. Se transformará en el célebre Ricky Martin, cosa que le ha hecho especial ilusión. El ganador de nuestra gala, Martín Savi, podrá brillar convirtiéndose en el vocalista de la banda estadounidense Survivor.

¿Quién sabe si dará la nota y remontará en las clasificaciones generales? Ahora mismo las puntuaciones están muy empatadas. La próxima gala será clave para Savi si quiere llegar, como mínimo, al top 3.