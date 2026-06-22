El España - Arabia Saudí del Mundial 2026 en Teledeporte lo más visto de las temáticas TDT

Por Redacción |

Jornada claramente marcada por el fútbol en las cadenas temáticas TDT. Teledeporte se hace con las dos emisiones más vistas del día gracias a la cobertura del Mundial 2026. El liderazgo corresponde al encuentro entre España y Arabia Saudí, que reúne a 820.000 espectadores y firma un 5,8%. La segunda posición también es para la cadena deportiva con 'Camino a NY', que alcanza un 4% y congrega a 465.000 seguidores.

La tercera plaza es para la película "Wild Wild West" en Neox, que registra un 3,4% y atrae a 315.000 espectadores. Por detrás se sitúa otra oferta cinematográfica, "Jugada salvaje" en FDF, con un 2,5% y 248.000 espectadores. Cierra el Top 5 la serie 'Crimen en el Pacífico', que consigue un 2,1% y reúne a 225.000 seguidores.

En el apartado de cadenas, Teledeporte lidera la jornada con un 2,6%, impulsada por el gran seguimiento del partido de la selección española. La segunda posición es para Neox, que firma un 1,9%, mientras que FDF y Energy comparten la tercera plaza con un 1,7% para cada una. Por último, Atreseries y BeMad empatan en la quinta posición al registrar un 1,6% de cuota de pantalla.