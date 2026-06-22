El España - Arabia Saudí del Mundial 2026 en Teledeporte lo más visto de las temáticas TDT

Jornada claramente marcada por el fútbol en las cadenas temáticas TDT. Teledeporte se hace con las dos emisiones más vistas del día gracias a la cobertura del Mundial 2026. El liderazgo corresponde al encuentro entre España y Arabia Saudí, que reúne a 820.000 espectadores y firma un 5,8%. La segunda posición también es para la cadena deportiva con 'Camino a NY', que alcanza un 4% y congrega a 465.000 seguidores.
La tercera plaza es para la película "Wild Wild West" en Neox, que registra un 3,4% y atrae a 315.000 espectadores. Por detrás se sitúa otra oferta cinematográfica, "Jugada salvaje" en FDF, con un 2,5% y 248.000 espectadores. Cierra el Top 5 la serie 'Crimen en el Pacífico', que consigue un 2,1% y reúne a 225.000 seguidores.
En el apartado de cadenas, Teledeporte lidera la jornada con un 2,6%, impulsada por el gran seguimiento del partido de la selección española. La segunda posición es para Neox, que firma un 1,9%, mientras que FDF y Energy comparten la tercera plaza con un 1,7% para cada una. Por último, Atreseries y BeMad empatan en la quinta posición al registrar un 1,6% de cuota de pantalla.
Ranking cadenas TDT Domingo, 21 de Junio de 2026
2,6%
1,9%
1,7%
1,7%
1,6%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,8%
0,6%
0,6%
0,4%
Ranking programas TDT Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa mundial España-arabia ...
18:01
20:01
820.000
5,8%
Camino a ny
16:01
20:58
465.000
4,0%
Cine Wild wild west
15:20
17:27
315.000
3,4%
Cine Jugada salvaje
22:20
24:02
248.000
2,5%
Crimen en el pacifico Asesinatos en serie
22:00
23:02
225.000
2,1%
Los Simpson
13:59
14:26
218.000
3,1%
Batalla de restaurantes
22:12
23:46
209.000
2,0%
Cine Sister act 2:de vuelta al convento
17:24
19:19
204.000
1,6%
Mentes criminales Jones
16:47
17:45
203.000
2,1%
Cine Sister act:una monja de cuidado
15:27
17:24
203.000
2,2%
Ranking Teledeporte (2,6%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Fútbol:copa mundial España-arabia ...
18:01
20:01
820.000
5,8%
Camino a ny
16:01
20:58
465.000
4,0%
Fútbol:copa mundial resumen Alemania-costa de ...
22:30
23:02
198.000
1,8%
Estudio estadio:mundial
23:02
23:51
191.000
2,1%
Estadio 2:mundial extra
15:03
15:31
160.000
1,7%
Ranking Neox (1,9%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Wild wild west
15:20
17:27
315.000
3,4%
Los Simpson
13:59
14:26
218.000
3,1%
Los Simpson
14:26
14:53
198.000
2,4%
Cine Terminator 2:el juicio final
22:06
24:54
192.000
2,2%
Cine La tormenta perfecta
17:28
19:47
188.000
1,4%
Ranking FDF (1,7%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Jugada salvaje
22:20
24:02
248.000
2,5%
La que se avecina Unos pitufos terroristas,un ...
19:56
22:12
192.000
1,8%
El pueblo
15:59
17:53
134.000
1,4%
La que se avecina Un chupito castrador,un mozo ...
13:55
15:59
118.000
1,4%
La que se avecina Un libro guarro,una loba ...
25:54
26:30
83.000
4,0%
Ranking Energy (1,7%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mentes criminales Jones
16:47
17:45
203.000
2,1%
The Rookie T.e.p
21:20
22:23
202.000
1,9%
Will trent,agente especial En paradero ...
22:23
23:04
174.000
1,6%
Mentes criminales Angustia
15:50
16:47
173.000
1,9%
The Rookie Al rojo vivo
20:17
21:20
171.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,6%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Crimen en el pacifico Asesinatos en serie
22:00
23:02
225.000
2,1%
Crimen en el pacifico Asesinatos en serie(2 ...
23:02
24:02
175.000
2,0%
Crimen en el paraíso
10:04
22:00
129.000
1,5%
Crimen en el pacifico Doble dama
24:02
25:08
88.000
1,6%
Crimen en el pacifico Doble dama(2parte)
25:08
26:10
62.000
2,1%
Ranking BEMADtv (1,6%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sister act 2:de vuelta al convento
17:24
19:19
204.000
1,6%
Cine Sister act:una monja de cuidado
15:27
17:24
203.000
2,2%
Cine Misterio en saint-tropez
20:57
22:34
151.000
1,4%
Cine Starsky y hutch
22:34
24:36
145.000
1,7%
Cine La cazarrecompensas
19:19
20:57
114.000
0,9%
Ranking TRECE (1,4%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Tu cine Fuga suicida
20:42
22:24
193.000
1,8%
Viva el cine español.tv Cabriola
15:29
17:08
162.000
1,7%
Cine La jungla humana
22:24
24:06
160.000
1,7%
Viva el cine español.tv Busqueme a esa ...
17:08
19:01
160.000
1,3%
Cine Nevada express
19:01
20:42
153.000
1,2%
Ranking DKiss (1,4%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra.emma:clinica dermatologica
23:05
24:05
164.000
1,9%
Dra.emma:clinica dermatologica
22:05
23:05
161.000
1,5%
Mi casa soñada
15:40
16:07
155.000
1,7%
Mi casa soñada
15:18
15:40
147.000
1,6%
Dra.emma:clinica dermatologica
21:06
22:05
136.000
1,3%
Ranking DMAX (1,3%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Seprona en accion
23:22
23:44
165.000
1,9%
Aventura en pelotas
14:43
15:38
162.000
1,8%
Aventura en pelotas
13:26
14:43
156.000
2,3%
Seprona en accion
22:54
23:17
145.000
1,4%
Seprona en accion
22:27
22:49
144.000
1,3%
Ranking Mega (España) (1,3%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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Batalla de restaurantes
22:12
23:46
209.000
2,0%
Batalla de restaurantes
20:44
22:12
192.000
1,8%
El chiringuito de jugones:la cuenta atras
23:47
24:00
165.000
2,1%
El Chiringuito de Jugones
24:00
26:30
137.000
3,4%
¿Quién da más? Afeitado y corte de pelo
15:36
15:57
136.000
1,5%
Ranking Divinity (1,1%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
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La casa de mis sueños Christine y paul
21:23
22:27
126.000
1,2%
La casa de mis sueños April y farid
20:20
21:23
124.000
1,2%
Tu casa a juicio
15:47
16:47
101.000
1,1%
Tu casa a juicio
13:38
14:42
94.000
1,4%
Tu casa a juicio
10:23
11:22
92.000
3,1%
Ranking Clan TVE (1,0%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida la veterinaria
12:08
12:20
141.000
3,9%
Vida la veterinaria
12:20
12:31
140.000
3,8%
La casa de muñecas de gabby
11:35
11:56
140.000
4,1%
Vida la veterinaria
11:57
12:08
135.000
3,9%
Vera y el reino arcoiris
12:55
13:16
129.000
2,9%
Ranking Nova (1,0%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La tormenta
21:10
22:00
158.000
1,5%
La tormenta
20:09
21:10
138.000
1,3%
La tormenta
19:19
20:09
106.000
0,8%
La tormenta
18:22
19:19
99.000
0,7%
Vera Rio frio
22:00
23:56
96.000
1,0%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teled. fin semana 1
14:55
15:23
123.000
1,4%
Teledeporte directo al mundial
15:23
15:54
121.000
1,3%
Fin de semana 24h
10:04
14:54
98.000
2,2%
Fin de semana 24h
23:00
23:25
92.000
0,9%
El escarabajo verde Escuela de ibis
22:30
22:59
86.000
0,8%
Ranking Veo7 (0,9%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:51
22:37
120.000
1,1%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
22:37
23:29
107.000
1,0%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
21:02
21:51
106.000
1,0%
Ley y orden:unidad de victimas especiales ...
23:29
24:11
104.000
1,3%
Sin rastro Victoria para la humanidad
25:39
26:28
75.000
3,3%
Ranking Squirrel (0,8%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El cobrador
20:36
22:04
121.000
1,2%
Cine Sin escapatoria
22:04
23:48
97.000
1,0%
Cine Vlad,el empalador
14:07
16:11
84.000
1,0%
Cine El informante
16:11
17:39
73.000
0,8%
Cine Shut in
23:49
25:10
68.000
1,2%
Ranking Boing (0,6%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
22:12
22:23
118.000
1,1%
Doraemon,el gato cosmico
10:49
10:59
101.000
3,3%
Doraemon,el gato cosmico
22:00
22:12
93.000
0,8%
Doraemon,el gato cosmico
10:05
10:12
82.000
3,6%
Doraemon,el gato cosmico
10:27
10:36
81.000
3,1%
Ranking Ten (0,6%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
15:09
16:18
66.000
0,7%
Crimenes en las vegas
24:05
25:01
62.000
1,1%
Conocia a mi asesino
25:59
26:21
60.000
2,8%
Caso cerrado
14:05
15:09
59.000
0,7%
Crimenes en alaska Asesinato en la isla
25:01
25:52
58.000
1,7%
Ranking Real Madrid TV (0,4%) - Domingo, 21 de Junio de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine El tulipan negro
15:34
17:39
81.000
0,9%
Cine Se busca un traidor
21:37
23:10
54.000
0,5%
Cine El cabo del miedo
23:11
25:26
35.000
0,5%
Cine El triunfo de hercules
17:39
18:59
35.000
0,3%
Historia que tu hiciste La undecima 2016
11:47
14:27
25.000
0,5%