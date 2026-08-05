Por Diego López |

El influencer mexicano César Gastélum, que contaba con más de 600.000 seguidores en TikTok, fue asesinado en la madrugada del martes en Sinaloa mientras realizaba un streaming en vivo a las puertas de un restaurante de comida rápida.

El joven, de 25 años, se encontraba ataviado con una mochila de "rider", aparentemente culminando un reto con otros dos amigos. En ese momento, una motocicleta con dos personas se acerca al joven y le propicia un disparo a bocajarro. Gastélum cae fulminado al suelo en ese mismo momento mientras la moto huye.

Las imágenes del suceso se han propagado rápidamente por las redes sociales, donde puede verse que, aunque los dos motoristas llevaban el caso puesto, la persona que dispara llevaba la visera subida y la cara descubierta.

Una lucha interna en el cartel de Sinaloa que se extiende a las redes

Las autoridades mexicanas han confirmado la muerte del influencer y establecido un perímetro de seguridad entorno al restaurante, donde se investiga su asesinato. Sin embargo, por ahora no se han realizado detenciones.

Pese a que todavía no existe confirmación alguna ni resultados preliminares de la investigación, resulta fácil relacionar el suceso con la oleada de violencia que golpea Sinaloa por el liderazgo del cartel local. La lucha, que va camino de cumplir ya los dos años, enfrenta a los herederos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán (Los Chapitos) con los descendientes de Ismael 'El Mayo' Zambada (La Mayiza).

En concreto, César Gastélum estaba vinculado con Ana Gastélum, una de las mayores influencers mexicanas con más de 5 millones de seguidores en Instagram y 6 millones en TikTok (aunque no eran hermanos como algunos medios han publicado). Esta última se encuentra actualmente en la recta final de su embarazo y está casada con Kevin Castro. Kevin Castro y sus dos hermanos, Marcos Eduardo y Gail, forman el clan de Los Toys, por el nick de este último en redes, Markitos Toys. Markitos cuenta con más de 4,4 millones de seguidores en YouTube y 5,8 millones en Instagram.

Pues bien, en enero de 2025, una avioneta, supuestamente de La Mayiza, lanzó sobre Culiacán, capital de Sinaloa, cientos de panfletos donde se señalaban a varios influencers como parte de una red de lavado de dinero de Los Chapitos. Entre esos influencers se encontraban todo el clan de Los Toys, incluida la hermana de César Gastélum.

Una lista donde también figuraban los creadores Agustín Paul 'El Pinky', Adal Peña 'El Tata', Leonardo Aispuro Soto 'El Gordo Perucci', Juan Carlos N 'El Chilango', Camilo Ochoa 'El Alucín' y Miguel Vivanco 'El Jasper'. Los seis han sido asesinados en el último año y medio, como también lo fue Gail Castro, mencionado anteriormente y hermano del cuñado del actual asesinado.

El asesinato de César Gastélum se produce justo 24 horas después de anunciarse la detención del principal sospechoso de ejecutar a la joven influencer Valeria Márquez el año pasado en un proceso muy similar. Márquez, que tenía 23 años en el momento de su ejecución, estaba retransmitiendo ante más de 15.000 personas en TikTok desde su salón de belleza cuando anuncia estar esperando un regalo. Un primer repartidor le obsequia un café, un segundo llega con un osito de peluche, mientras que un tercero entra en el salón y le propicia varios disparos matándola en el acto.