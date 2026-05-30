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AUDIENCIAS TDT 29 DE MAYO

'Los Simpson' se cuelan en el top 5 de lo más visto de las cadenas temáticas TDT

Las telenovelas de Nova ocupan los cuatro primeros puestos, siendo 'Cuando seas mía' lo más visto. Nova comparte el liderazgo con FDF con un 2,2%.

'Los Simpson' se cuelan en el top 5 de lo más visto de las cadenas temáticas TDT
©FOX
Por RedacciónPublicado: Sábado 30 Mayo 2026 09:55 (hace 5 horas)

Audiencias Viernes 29 de Mayo de 2026

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Nueva jornada de viernes marcada por el dominio de las telenovelas de Nova, que vuelven a copar buena parte del ranking de las emisiones más vistas de la TDT. De hecho, la cadena coloca hasta seis títulos entre los diez primeros puestos del día.

El liderazgo es para 'Cuando seas mía', que firma un destacado 4,3% de cuota de pantalla y reúne a 294.000 espectadores. Le sigue 'Emanet', que alcanza un 3,2% y 276.000 seguidores, mientras que 'Cuidado con el ángel' completa el podio con un 3,4% y 264.000 televidentes.

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La cuarta posición vuelve a ser para 'Leyla', que se despide con un 2,8% de share y 253.000 espectadores. Por su parte, el único programa ajeno a Nova dentro del top 5 es 'Los Simpson', que se cuela en quinta posición en Neox con un 2,6% y 230.000 fieles.

En cuanto al ranking por cadenas, la jornada se salda con un empate en cabeza entre Nova y FDF, ambas con un 2,2% de cuota media. La tercera plaza es para Energy, que alcanza un 2%. Por detrás se sitúa Atreseries con un 1,9%, mientras que la quinta posición la comparten Neox y BeMad, que cierran el día con un 1,8% de share.

Ranking cadenas TDT Viernes, 29 de Mayo de 2026

FDF 2,2%

Nova 2,2%

Energy 2,0%

Atreseries 1,9%

Neox 1,8%

BEMADtv 1,8%

DMAX 1,6%

TRECE 1,5%

DKiss 1,4%

Veo7 1,2%

Mega (España) 1,2%

Canal 24 Horas 1,1%

Divinity 1,0%

Boing 1,0%

Squirrel 1,0%

Ten 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,5%

Teledeporte 0,4%

Ranking programas TDT Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando seas mia
17:50
18:35
294.000
4,3%
Nova
Emanet
15:00
16:30
276.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:49
264.000
3,4%
Nova
Leyla
23:00
23:23
253.000
2,8%
Neox
Los Simpson
15:20
15:47
230.000
2,6%
Nova
Cuento de una noche
21:35
23:00
224.000
2,5%
Nova
Marina
18:35
20:02
210.000
3,3%
Neox
Los Simpson
15:47
16:07
205.000
2,4%
Atreseries
Crimen mas alla del paraiso
22:03
23:07
200.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
16:57
17:21
198.000
2,5%

Ranking FDF (2,2%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
22:20
24:02
198.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un apagon analogico,un parto ...
13:53
16:07
156.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una ruina en venta,unas ...
24:02
25:53
152.000
3,1%
FDF
La que se avecina Un brocoli humano,un derrape ...
16:07
18:27
152.000
2,0%
FDF
La que se avecina Unas placas solares,una chacha ...
20:19
22:20
147.000
1,8%

Ranking Nova (2,2%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Cuando seas mia
17:50
18:35
294.000
4,3%
Nova
Emanet
15:00
16:30
276.000
3,2%
Nova
Cuidado con el angel
16:30
17:49
264.000
3,4%
Nova
Leyla
23:00
23:23
253.000
2,8%
Nova
Cuento de una noche
21:35
23:00
224.000
2,5%

Ranking Energy (2,0%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI: Miami Linaje
22:11
23:01
158.000
1,7%
Energy
CSI: Miami Miami Confidencial
16:44
17:39
157.000
2,0%
Energy
CSI: Miami Ya puedes matar a la novia
18:35
19:21
144.000
2,2%
Energy
CSI: Miami Educando a Caine
17:39
18:35
140.000
2,0%
Energy
CSI: Miami Triple amenaza
21:08
22:11
139.000
1,6%

Ranking Atreseries (1,9%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen mas alla del paraiso
22:03
23:07
200.000
2,2%
Atreseries
Crimen mas alla del paraiso
23:07
24:21
170.000
2,1%
Atreseries
Los misterios de murdoch Mujeres desnudas
16:42
17:29
147.000
1,9%
Atreseries
Los misterios de murdoch Murdoch toma ...
17:29
18:17
145.000
2,1%
Atreseries
Crimen en el paraíso
24:21
25:13
144.000
2,7%

Ranking Neox (1,8%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
Los Simpson
15:20
15:47
230.000
2,6%
Neox
Los Simpson
15:47
16:07
205.000
2,4%
Neox
The Big Bang Theory
16:57
17:21
198.000
2,5%
Neox
Los Simpson
14:53
15:20
194.000
2,2%
Neox
The Big Bang Theory
17:21
17:47
193.000
2,6%

Ranking BEMADtv (1,8%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine La venganza del conde de montecristo
16:00
18:51
176.000
2,3%
BEMADtv
Cine El ultimo duelo
22:01
24:51
163.000
2,0%
BEMADtv
Cine Alejandro magno
18:51
22:01
123.000
1,7%
BEMADtv
Cine Dueños de la calle
24:51
26:30
97.000
2,9%
BEMADtv
Cine Infiltrados en clase
14:01
16:00
83.000
1,0%

Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Misterios desde el aire Descifrando ...
22:26
23:14
148.000
1,6%
DMAX
Misterios desde el aire Misterios del ...
23:18
24:07
142.000
1,8%
DMAX
Misterios desde el aire Misterios en las ...
21:33
22:21
139.000
1,6%
DMAX
La fiebre del oro
16:13
17:04
128.000
1,6%
DMAX
Expedicion al pasado
14:45
15:29
127.000
1,5%

Ranking TRECE (1,5%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western Una trompeta lejana
17:19
19:39
171.000
2,5%
TRECE
Sesion doble El joven winston
14:50
17:16
145.000
1,7%
TRECE
Trece y cope es noticia
20:30
20:39
142.000
2,1%
TRECE
Tu cine Django el bastardo
19:39
21:30
140.000
2,0%
TRECE
Classics El viento y el leon
22:05
24:12
136.000
1,6%

Ranking DKiss (1,4%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Urgencias:noruega
23:02
23:56
128.000
1,5%
DKiss
Urgencias:noruega
22:07
23:02
121.000
1,3%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
23:56
24:51
110.000
1,7%
DKiss
Mi reforma es un desastre
14:30
15:24
109.000
1,3%
DKiss
Dra.emma:clinica dermatologica
21:12
22:07
100.000
1,2%

Ranking Veo7 (1,2%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Veo7
Blue bloods,familia de policias
21:20
22:05
152.000
1,8%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
20:26
21:20
139.000
1,9%
Veo7
Blue bloods,familia de policias
19:35
20:26
120.000
1,8%
Veo7
Cine El dragon rojo
22:05
24:15
101.000
1,2%
Veo7
Ley y orden:unidad de victimas especiales Breve ...
18:43
19:35
98.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Mountain men Aprovecha el momento
14:54
15:49
114.000
1,3%
Mega (España)
Pesadilla en la cocina(va)
22:13
23:59
105.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero Ventana de oportunidad
15:49
16:49
103.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero Temporada de caza
18:40
19:46
91.000
1,4%
Mega (España)
Vida bajo cero Vientos de cambio
16:49
17:49
87.000
1,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Europa 2026
22:29
22:58
119.000
1,3%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
102.000
1,1%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
23:00
23:26
94.000
1,0%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:46
86.000
1,1%
Canal 24 Horas
Deportes 2
21:46
21:53
73.000
0,8%

Ranking Divinity (1,0%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Chicago Fire El agujero
18:28
19:16
97.000
1,5%
Divinity
Chicago Fire Un auténtico revulsivo
17:34
18:28
94.000
1,4%
Divinity
9-1-1
22:38
23:33
88.000
1,0%
Divinity
Emergency lovers
15:45
21:00
80.000
1,1%
Divinity
Supervivientes:diario
21:00
21:42
79.000
1,0%

Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:39
14:50
167.000
2,1%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:11
08:22
165.000
9,4%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
08:22
08:33
144.000
7,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
14:28
14:39
137.000
1,8%
Boing
Doraemon,el gato cosmico
07:52
08:03
136.000
8,7%

Ranking Squirrel (1,0%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Conspiracion en hollywood
22:02
23:40
104.000
1,1%
Squirrel
Cine Tres flechas
16:07
17:38
87.000
1,1%
Squirrel
Cine El hombre del presidente 2
20:33
22:02
80.000
1,0%
Squirrel
Cine El hombre del presidente
19:02
20:33
72.000
1,1%
Squirrel
Cine Anonymous(2015)
23:40
25:09
70.000
1,1%

Ranking Ten (0,8%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
14:30
15:45
69.000
0,8%
Ten
Viviendo con un asesino en serie Timothy ...
21:03
22:06
68.000
0,8%
Ten
Viviendo con un asesino en serie Shawn ...
23:03
23:58
53.000
0,6%
Ten
Caso cerrado
13:27
14:30
52.000
0,9%
Ten
Caso cerrado
12:16
13:27
49.000
1,5%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
Bluey
17:51
17:58
87.000
1,2%
Clan TVE
Bluey
17:45
17:51
86.000
1,2%
Clan TVE
Bluey
17:30
17:37
86.000
1,2%
Clan TVE
Spidey y su superequipo
17:18
17:29
86.000
1,1%
Clan TVE
Superkitties:su-perr recargados
16:42
17:04
86.000
1,1%

Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Sentencia de muerte(1967)
21:35
23:10
74.000
0,8%
Real Madrid TV
Cine Hercules,el libertador
15:37
17:27
55.000
0,7%
Real Madrid TV
Cine Adios,texas
23:10
24:49
52.000
0,7%
Real Madrid TV
Real madrid conecta
19:30
21:30
31.000
0,4%
Real Madrid TV
Historia que tu hiciste ...
17:38
19:25
20.000
0,3%

Ranking Teledeporte (0,4%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
Penaltis futbol:campeonato del mundo(d) ...
17:15
17:24
71.000
0,9%
Teledeporte
Fútbol sala:liga nacional ...
21:02
22:37
52.000
0,6%
Teledeporte
Prorroga futbol:campeonato del mundo(d) ...
16:41
17:15
42.000
0,5%
Teledeporte
Natacion artistica:campeonato del mundo femenino ...
17:27
19:04
40.000
0,6%
Teledeporte
Fifa 26
23:32
24:05
33.000
0,4%
Ver todos los comentarios (2)

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