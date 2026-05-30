'Los Simpson' se cuelan en el top 5 de lo más visto de las cadenas temáticas TDT

Nueva jornada de viernes marcada por el dominio de las telenovelas de Nova, que vuelven a copar buena parte del ranking de las emisiones más vistas de la TDT. De hecho, la cadena coloca hasta seis títulos entre los diez primeros puestos del día.
El liderazgo es para 'Cuando seas mía', que firma un destacado 4,3% de cuota de pantalla y reúne a 294.000 espectadores. Le sigue 'Emanet', que alcanza un 3,2% y 276.000 seguidores, mientras que 'Cuidado con el ángel' completa el podio con un 3,4% y 264.000 televidentes.
La cuarta posición vuelve a ser para 'Leyla', que se despide con un 2,8% de share y 253.000 espectadores. Por su parte, el único programa ajeno a Nova dentro del top 5 es 'Los Simpson', que se cuela en quinta posición en Neox con un 2,6% y 230.000 fieles.
En cuanto al ranking por cadenas, la jornada se salda con un empate en cabeza entre Nova
y FDF
, ambas con un 2,2%
de cuota media. La tercera plaza es para Energy
, que alcanza un 2%
. Por detrás se sitúa Atreseries
con un 1,9%
, mientras que la quinta posición la comparten Neox
y BeMad
, que cierran el día con un 1,8%
de share.
Ranking cadenas TDT Viernes, 29 de Mayo de 2026
2,2%
2,2%
2,0%
1,9%
1,8%
1,8%
1,6%
1,5%
1,4%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,6%
0,5%
0,4%
Ranking programas TDT Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando seas mia
17:50
18:35
294.000
4,3%
Emanet
15:00
16:30
276.000
3,2%
Cuidado con el angel
16:30
17:49
264.000
3,4%
Leyla
23:00
23:23
253.000
2,8%
Los Simpson
15:20
15:47
230.000
2,6%
Cuento de una noche
21:35
23:00
224.000
2,5%
Marina
18:35
20:02
210.000
3,3%
Los Simpson
15:47
16:07
205.000
2,4%
Crimen mas alla del paraiso
22:03
23:07
200.000
2,2%
The Big Bang Theory
16:57
17:21
198.000
2,5%
Ranking FDF (2,2%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Una tombola gay,un hijo ...
22:20
24:02
198.000
2,2%
La que se avecina Un apagon analogico,un parto ...
13:53
16:07
156.000
2,0%
La que se avecina Una ruina en venta,unas ...
24:02
25:53
152.000
3,1%
La que se avecina Un brocoli humano,un derrape ...
16:07
18:27
152.000
2,0%
La que se avecina Unas placas solares,una chacha ...
20:19
22:20
147.000
1,8%
Ranking Nova (2,2%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cuando seas mia
17:50
18:35
294.000
4,3%
Emanet
15:00
16:30
276.000
3,2%
Cuidado con el angel
16:30
17:49
264.000
3,4%
Leyla
23:00
23:23
253.000
2,8%
Cuento de una noche
21:35
23:00
224.000
2,5%
Ranking Energy (2,0%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI: Miami Linaje
22:11
23:01
158.000
1,7%
CSI: Miami Miami Confidencial
16:44
17:39
157.000
2,0%
CSI: Miami Ya puedes matar a la novia
18:35
19:21
144.000
2,2%
CSI: Miami Educando a Caine
17:39
18:35
140.000
2,0%
CSI: Miami Triple amenaza
21:08
22:11
139.000
1,6%
Ranking Atreseries (1,9%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen mas alla del paraiso
22:03
23:07
200.000
2,2%
Crimen mas alla del paraiso
23:07
24:21
170.000
2,1%
Los misterios de murdoch Mujeres desnudas
16:42
17:29
147.000
1,9%
Los misterios de murdoch Murdoch toma ...
17:29
18:17
145.000
2,1%
Crimen en el paraíso
24:21
25:13
144.000
2,7%
Ranking Neox (1,8%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Los Simpson
15:20
15:47
230.000
2,6%
Los Simpson
15:47
16:07
205.000
2,4%
The Big Bang Theory
16:57
17:21
198.000
2,5%
Los Simpson
14:53
15:20
194.000
2,2%
The Big Bang Theory
17:21
17:47
193.000
2,6%
Ranking BEMADtv (1,8%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine La venganza del conde de montecristo
16:00
18:51
176.000
2,3%
Cine El ultimo duelo
22:01
24:51
163.000
2,0%
Cine Alejandro magno
18:51
22:01
123.000
1,7%
Cine Dueños de la calle
24:51
26:30
97.000
2,9%
Cine Infiltrados en clase
14:01
16:00
83.000
1,0%
Ranking DMAX (1,6%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Misterios desde el aire Descifrando ...
22:26
23:14
148.000
1,6%
Misterios desde el aire Misterios del ...
23:18
24:07
142.000
1,8%
Misterios desde el aire Misterios en las ...
21:33
22:21
139.000
1,6%
La fiebre del oro
16:13
17:04
128.000
1,6%
Expedicion al pasado
14:45
15:29
127.000
1,5%
Ranking TRECE (1,5%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western Una trompeta lejana
17:19
19:39
171.000
2,5%
Sesion doble El joven winston
14:50
17:16
145.000
1,7%
Trece y cope es noticia
20:30
20:39
142.000
2,1%
Tu cine Django el bastardo
19:39
21:30
140.000
2,0%
Classics El viento y el leon
22:05
24:12
136.000
1,6%
Ranking DKiss (1,4%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Urgencias:noruega
23:02
23:56
128.000
1,5%
Urgencias:noruega
22:07
23:02
121.000
1,3%
Dra.emma:clinica dermatologica
23:56
24:51
110.000
1,7%
Mi reforma es un desastre
14:30
15:24
109.000
1,3%
Dra.emma:clinica dermatologica
21:12
22:07
100.000
1,2%
Ranking Veo7 (1,2%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Blue bloods,familia de policias
21:20
22:05
152.000
1,8%
Blue bloods,familia de policias
20:26
21:20
139.000
1,9%
Blue bloods,familia de policias
19:35
20:26
120.000
1,8%
Cine El dragon rojo
22:05
24:15
101.000
1,2%
Ley y orden:unidad de victimas especiales Breve ...
18:43
19:35
98.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,2%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mountain men Aprovecha el momento
14:54
15:49
114.000
1,3%
Pesadilla en la cocina(va)
22:13
23:59
105.000
1,2%
Vida bajo cero Ventana de oportunidad
15:49
16:49
103.000
1,2%
Vida bajo cero Temporada de caza
18:40
19:46
91.000
1,4%
Vida bajo cero Vientos de cambio
16:49
17:49
87.000
1,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,1%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Europa 2026
22:29
22:58
119.000
1,3%
Telediario 1
14:57
15:35
102.000
1,1%
Informativo 24h
23:00
23:26
94.000
1,0%
Telediario 2
20:58
21:46
86.000
1,1%
Deportes 2
21:46
21:53
73.000
0,8%
Ranking Divinity (1,0%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Chicago Fire El agujero
18:28
19:16
97.000
1,5%
Chicago Fire Un auténtico revulsivo
17:34
18:28
94.000
1,4%
9-1-1
22:38
23:33
88.000
1,0%
Emergency lovers
15:45
21:00
80.000
1,1%
Supervivientes:diario
21:00
21:42
79.000
1,0%
Ranking Boing (1,0%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon,el gato cosmico
14:39
14:50
167.000
2,1%
Doraemon,el gato cosmico
08:11
08:22
165.000
9,4%
Doraemon,el gato cosmico
08:22
08:33
144.000
7,8%
Doraemon,el gato cosmico
14:28
14:39
137.000
1,8%
Doraemon,el gato cosmico
07:52
08:03
136.000
8,7%
Ranking Squirrel (1,0%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Conspiracion en hollywood
22:02
23:40
104.000
1,1%
Cine Tres flechas
16:07
17:38
87.000
1,1%
Cine El hombre del presidente 2
20:33
22:02
80.000
1,0%
Cine El hombre del presidente
19:02
20:33
72.000
1,1%
Cine Anonymous(2015)
23:40
25:09
70.000
1,1%
Ranking Ten (0,8%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
14:30
15:45
69.000
0,8%
Viviendo con un asesino en serie Timothy ...
21:03
22:06
68.000
0,8%
Viviendo con un asesino en serie Shawn ...
23:03
23:58
53.000
0,6%
Caso cerrado
13:27
14:30
52.000
0,9%
Caso cerrado
12:16
13:27
49.000
1,5%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Bluey
17:51
17:58
87.000
1,2%
Bluey
17:45
17:51
86.000
1,2%
Bluey
17:30
17:37
86.000
1,2%
Spidey y su superequipo
17:18
17:29
86.000
1,1%
Superkitties:su-perr recargados
16:42
17:04
86.000
1,1%
Ranking Real Madrid TV (0,5%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Sentencia de muerte(1967)
21:35
23:10
74.000
0,8%
Cine Hercules,el libertador
15:37
17:27
55.000
0,7%
Cine Adios,texas
23:10
24:49
52.000
0,7%
Real madrid conecta
19:30
21:30
31.000
0,4%
Historia que tu hiciste ...
17:38
19:25
20.000
0,3%
Ranking Teledeporte (0,4%) - Viernes, 29 de Mayo de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Penaltis futbol:campeonato del mundo(d) ...
17:15
17:24
71.000
0,9%
Fútbol sala:liga nacional ...
21:02
22:37
52.000
0,6%
Prorroga futbol:campeonato del mundo(d) ...
16:41
17:15
42.000
0,5%
Natacion artistica:campeonato del mundo femenino ...
17:27
19:04
40.000
0,6%
Fifa 26
23:32
24:05
33.000
0,4%