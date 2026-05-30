'Los Simpson' se cuelan en el top 5 de lo más visto de las cadenas temáticas TDT

Por Redacción |

Nueva jornada de viernes marcada por el dominio de las telenovelas de Nova, que vuelven a copar buena parte del ranking de las emisiones más vistas de la TDT. De hecho, la cadena coloca hasta seis títulos entre los diez primeros puestos del día.

El liderazgo es para 'Cuando seas mía', que firma un destacado 4,3% de cuota de pantalla y reúne a 294.000 espectadores. Le sigue 'Emanet', que alcanza un 3,2% y 276.000 seguidores, mientras que 'Cuidado con el ángel' completa el podio con un 3,4% y 264.000 televidentes.

La cuarta posición vuelve a ser para 'Leyla', que se despide con un 2,8% de share y 253.000 espectadores. Por su parte, el único programa ajeno a Nova dentro del top 5 es 'Los Simpson', que se cuela en quinta posición en Neox con un 2,6% y 230.000 fieles.

Ranking cadenas TDT Viernes, 29 de Mayo de 2026 2,2% 2,2% 2,0% 1,9% 1,8% 1,8% 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 0,8% 0,6% 0,5% 0,4% Ranking programas TDT Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cuando seas mia 17:50 18:35 294.000 4,3% Emanet 15:00 16:30 276.000 3,2% Cuidado con el angel 16:30 17:49 264.000 3,4% Leyla 23:00 23:23 253.000 2,8% Los Simpson 15:20 15:47 230.000 2,6% Cuento de una noche 21:35 23:00 224.000 2,5% Marina 18:35 20:02 210.000 3,3% Los Simpson 15:47 16:07 205.000 2,4% Crimen mas alla del paraiso 22:03 23:07 200.000 2,2% The Big Bang Theory 16:57 17:21 198.000 2,5% Ranking FDF ( 2,2% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share La que se avecina Una tombola gay,un hijo ... 22:20 24:02 198.000 2,2% La que se avecina Un apagon analogico,un parto ... 13:53 16:07 156.000 2,0% La que se avecina Una ruina en venta,unas ... 24:02 25:53 152.000 3,1% La que se avecina Un brocoli humano,un derrape ... 16:07 18:27 152.000 2,0% La que se avecina Unas placas solares,una chacha ... 20:19 22:20 147.000 1,8% Ranking Nova ( 2,2% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cuando seas mia 17:50 18:35 294.000 4,3% Emanet 15:00 16:30 276.000 3,2% Cuidado con el angel 16:30 17:49 264.000 3,4% Leyla 23:00 23:23 253.000 2,8% Cuento de una noche 21:35 23:00 224.000 2,5% Ranking Energy ( 2,0% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share CSI: Miami Linaje 22:11 23:01 158.000 1,7% CSI: Miami Miami Confidencial 16:44 17:39 157.000 2,0% CSI: Miami Ya puedes matar a la novia 18:35 19:21 144.000 2,2% CSI: Miami Educando a Caine 17:39 18:35 140.000 2,0% CSI: Miami Triple amenaza 21:08 22:11 139.000 1,6% Ranking Atreseries ( 1,9% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Crimen mas alla del paraiso 22:03 23:07 200.000 2,2% Crimen mas alla del paraiso 23:07 24:21 170.000 2,1% Los misterios de murdoch Mujeres desnudas 16:42 17:29 147.000 1,9% Los misterios de murdoch Murdoch toma ... 17:29 18:17 145.000 2,1% Crimen en el paraíso 24:21 25:13 144.000 2,7% Ranking Neox ( 1,8% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Los Simpson 15:20 15:47 230.000 2,6% Los Simpson 15:47 16:07 205.000 2,4% The Big Bang Theory 16:57 17:21 198.000 2,5% Los Simpson 14:53 15:20 194.000 2,2% The Big Bang Theory 17:21 17:47 193.000 2,6% Ranking BEMADtv ( 1,8% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine La venganza del conde de montecristo 16:00 18:51 176.000 2,3% Cine El ultimo duelo 22:01 24:51 163.000 2,0% Cine Alejandro magno 18:51 22:01 123.000 1,7% Cine Dueños de la calle 24:51 26:30 97.000 2,9% Cine Infiltrados en clase 14:01 16:00 83.000 1,0% Ranking DMAX ( 1,6% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Misterios desde el aire Descifrando ... 22:26 23:14 148.000 1,6% Misterios desde el aire Misterios del ... 23:18 24:07 142.000 1,8% Misterios desde el aire Misterios en las ... 21:33 22:21 139.000 1,6% La fiebre del oro 16:13 17:04 128.000 1,6% Expedicion al pasado 14:45 15:29 127.000 1,5% Ranking TRECE ( 1,5% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine western Una trompeta lejana 17:19 19:39 171.000 2,5% Sesion doble El joven winston 14:50 17:16 145.000 1,7% Trece y cope es noticia 20:30 20:39 142.000 2,1% Tu cine Django el bastardo 19:39 21:30 140.000 2,0% Classics El viento y el leon 22:05 24:12 136.000 1,6% Ranking DKiss ( 1,4% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Urgencias:noruega 23:02 23:56 128.000 1,5% Urgencias:noruega 22:07 23:02 121.000 1,3% Dra.emma:clinica dermatologica 23:56 24:51 110.000 1,7% Mi reforma es un desastre 14:30 15:24 109.000 1,3% Dra.emma:clinica dermatologica 21:12 22:07 100.000 1,2% Ranking Veo7 ( 1,2% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Blue bloods,familia de policias 21:20 22:05 152.000 1,8% Blue bloods,familia de policias 20:26 21:20 139.000 1,9% Blue bloods,familia de policias 19:35 20:26 120.000 1,8% Cine El dragon rojo 22:05 24:15 101.000 1,2% Ley y orden:unidad de victimas especiales Breve ... 18:43 19:35 98.000 1,5% Ranking Mega (España) ( 1,2% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Mountain men Aprovecha el momento 14:54 15:49 114.000 1,3% Pesadilla en la cocina(va) 22:13 23:59 105.000 1,2% Vida bajo cero Ventana de oportunidad 15:49 16:49 103.000 1,2% Vida bajo cero Temporada de caza 18:40 19:46 91.000 1,4% Vida bajo cero Vientos de cambio 16:49 17:49 87.000 1,1% Ranking Canal 24 Horas ( 1,1% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Europa 2026 22:29 22:58 119.000 1,3% Telediario 1 14:57 15:35 102.000 1,1% Informativo 24h 23:00 23:26 94.000 1,0% Telediario 2 20:58 21:46 86.000 1,1% Deportes 2 21:46 21:53 73.000 0,8% Ranking Divinity ( 1,0% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Chicago Fire El agujero 18:28 19:16 97.000 1,5% Chicago Fire Un auténtico revulsivo 17:34 18:28 94.000 1,4% 9-1-1 22:38 23:33 88.000 1,0% Emergency lovers 15:45 21:00 80.000 1,1% Supervivientes:diario 21:00 21:42 79.000 1,0% Ranking Boing ( 1,0% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Doraemon,el gato cosmico 14:39 14:50 167.000 2,1% Doraemon,el gato cosmico 08:11 08:22 165.000 9,4% Doraemon,el gato cosmico 08:22 08:33 144.000 7,8% Doraemon,el gato cosmico 14:28 14:39 137.000 1,8% Doraemon,el gato cosmico 07:52 08:03 136.000 8,7% Ranking Squirrel ( 1,0% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Conspiracion en hollywood 22:02 23:40 104.000 1,1% Cine Tres flechas 16:07 17:38 87.000 1,1% Cine El hombre del presidente 2 20:33 22:02 80.000 1,0% Cine El hombre del presidente 19:02 20:33 72.000 1,1% Cine Anonymous(2015) 23:40 25:09 70.000 1,1% Ranking Ten ( 0,8% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Caso cerrado 14:30 15:45 69.000 0,8% Viviendo con un asesino en serie Timothy ... 21:03 22:06 68.000 0,8% Viviendo con un asesino en serie Shawn ... 23:03 23:58 53.000 0,6% Caso cerrado 13:27 14:30 52.000 0,9% Caso cerrado 12:16 13:27 49.000 1,5% Ranking Clan TVE ( 0,6% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Bluey 17:51 17:58 87.000 1,2% Bluey 17:45 17:51 86.000 1,2% Bluey 17:30 17:37 86.000 1,2% Spidey y su superequipo 17:18 17:29 86.000 1,1% Superkitties:su-perr recargados 16:42 17:04 86.000 1,1% Ranking Real Madrid TV ( 0,5% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Cine Sentencia de muerte(1967) 21:35 23:10 74.000 0,8% Cine Hercules,el libertador 15:37 17:27 55.000 0,7% Cine Adios,texas 23:10 24:49 52.000 0,7% Real madrid conecta 19:30 21:30 31.000 0,4% Historia que tu hiciste ... 17:38 19:25 20.000 0,3% Ranking Teledeporte ( 0,4% ) - Viernes, 29 de Mayo de 2026 Programa Inicio Final Espectadores Share Penaltis futbol:campeonato del mundo(d) ... 17:15 17:24 71.000 0,9% Fútbol sala:liga nacional ... 21:02 22:37 52.000 0,6% Prorroga futbol:campeonato del mundo(d) ... 16:41 17:15 42.000 0,5% Natacion artistica:campeonato del mundo femenino ... 17:27 19:04 40.000 0,6% Fifa 26 23:32 24:05 33.000 0,4%

En cuanto al ranking por cadenas, la jornada se salda con un empate en cabeza entre, ambas con unde cuota media. La tercera plaza es para, que alcanza un. Por detrás se sitúacon un, mientras que la quinta posición la comparten, que cierran el día con unde share.