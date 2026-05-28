Adiós 'Muertos S.L.': Netflix anuncia que la cuarta temporada será la última

Serie relacionada
Muertos S.L.
2024 - Act
España 3 temporadas 20 capítulos
Comedia
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Netflix ya ha puesto fecha al final de 'Muertos S.L.'. La plataforma ha anunciado que la cuarta temporada de la comedia funeraria creada por Laura Caballero y Alberto Caballero será también la última y llegará a su catálogo el próximo 7 de agosto de 2026.
La ficción, que se estrenó en Movistar+ antes de pasar a Netflix, está producida por Contubernio Films, y cerrará así su recorrido tras cuatro temporadas manteniendo el particular humor negro y el caos empresarial que han marcado la vida del peculiar tanatorio protagonista de la serie.
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En esta última tanda de episodios, la trama arrancará con una gran incógnita dentro de la funeraria: quién ocupará definitivamente el puesto de director. Chemi propondrá asumir el cargo "solo un ratito" antes de dejar paso a Dámaso, aunque la situación terminará generando nuevas tensiones internas dentro del negocio.
La despedida de la comedia funeraria de los Caballero
La serie volverá a estar encabezada por Carlos Areces, acompañado nuevamente por Amaia Salamanca, Salva Reina, Diego Martín, Adriana Torrebejano, Ascen López, Aitziber Garmendia, Gerald B. Fillmore o Bárbara Santa-Cruz, entre otros integrantes habituales del reparto.
La cuarta temporada contará con un total de seis episodios y volverá a estar dirigida por Laura Caballero, mientras que los guiones correrán a cargo de Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad.
Con este cierre, Netflix pone fin a una de las comedias españolas más particulares de los últimos años, marcada por su ambientación funeraria y el estilo reconocible de los creadores de 'La que se avecina', 'Machos Alfa', 'El pueblo' o 'Aquí no hay quien viva'.