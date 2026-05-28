Adiós 'Muertos S.L.': Netflix anuncia que la cuarta temporada será la última

Por Fidel Conejero |

Netflix ya ha puesto fecha al final de 'Muertos S.L.'. La plataforma ha anunciado que la cuarta temporada de la comedia funeraria creada por Laura Caballero y Alberto Caballero será también la última y llegará a su catálogo el próximo 7 de agosto de 2026.

La ficción, que se estrenó en Movistar+ antes de pasar a Netflix, está producida por Contubernio Films, y cerrará así su recorrido tras cuatro temporadas manteniendo el particular humor negro y el caos empresarial que han marcado la vida del peculiar tanatorio protagonista de la serie.

En esta última tanda de episodios, la trama arrancará con una gran incógnita dentro de la funeraria: quién ocupará definitivamente el puesto de director. Chemi propondrá asumir el cargo "solo un ratito" antes de dejar paso a Dámaso, aunque la situación terminará generando nuevas tensiones internas dentro del negocio.

Mientras tanto, el personaje interpretado porseguirá moviéndose entrea su nuevo jefe y tratar de ganarse su favor, en una temporada que volverá a mezclar enredos laborales, rivalidades ydentro del tanatorio.

Escena de la cuarta y última temporada de 'Muertos S.L.' en Netflix

La despedida de la comedia funeraria de los Caballero

La serie volverá a estar encabezada por Carlos Areces, acompañado nuevamente por Amaia Salamanca, Salva Reina, Diego Martín, Adriana Torrebejano, Ascen López, Aitziber Garmendia, Gerald B. Fillmore o Bárbara Santa-Cruz, entre otros integrantes habituales del reparto.

La cuarta temporada contará con un total de seis episodios y volverá a estar dirigida por Laura Caballero, mientras que los guiones correrán a cargo de Alberto Caballero, Daniel Deorador, Julián Sastre y Nando Abad.

Con este cierre, Netflix pone fin a una de las comedias españolas más particulares de los últimos años, marcada por su ambientación funeraria y el estilo reconocible de los creadores de 'La que se avecina', 'Machos Alfa', 'El pueblo' o 'Aquí no hay quien viva'.