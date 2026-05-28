Por Diego López |

Carlos Franganillo introdujo este miércoles un pequeño editorial en su informativo para opinar sobre los últimos escándalos que azotan al Gobierno, desde el caso Zapatero a la inspección de la UCO. El presentador 'Informativos Telecinco 21:00' emula así una de las señas de identidad de su rival, Vicente Vallés, acostumbrado a ofrecer este tipo de píldoras editoriales en su noticiario.

La opinión de Franganillo fue especialmente dura contra Pedro Sánchez en lo que calificó "un día para la historia": "Un líder suele conocer la información más delicada, salvo que ese líder sea Pedro Sánchez. Como jefe del Gobierno y del PSOE no ha tenido, según él, ninguna pista de los escándalos que le rodean. No intuyó que colaboradores tan estrechos como Koldo, Ábalos o Cerdán podían tener negocios sucios y comportamientos poco edificantes. No sabía que el principal referente moral de su partido, Zapatero, podía estar mezclado en una trama de supuesto blanqueo internacional y tráfico de influencias. Tampoco que en la sede del partido que él mismo dirige se trabajaba para boicotear la acción de la justicia, sobornando, extorsionando, entre otras cosas para beneficiarle a él mismo y a su familia en las causas que afectan, por ejemplo, a su mujer y a su hermano. El Presidente no sabía nada, eso dice el Presidente".

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El breve vídeo de Franganillo, que la propia Telecinco ha compartido en redes, rápidamente, y la reacción de la audiencia. "Qué cambiado está Vicente Vallés", opinaba un usuario en X. "No sabía que la nueva estrategia de este señor para que le vea alguien era competir con Vallés", aseguraba otro. "Me preguntó que diría el gran Pedro Piqueras", reflexionaba un tercero.

"Cuanto yo estudié periodismo, que debió de ser la misma época que @cfranganillo, nos enseñaron y repitieron hasta la saciedad que había que diferenciar claramente opinión de información", publicaba Álvaro Vargas, exconcursante de 'Gran hermano' convertido en influencer.

Lo cierto es que esta polémica llega justo en un momento en el que las actuaciones judiciales sobre 'Pasapalabra' podrían provocar movimientos en las audiencias de estos informativos. Desde que Telecinco perdió el programa, su informativo de prime time no ha conseguido remontar, y el fichaje de Carlos Franganillo no fue el revulsivo que la cadena esperaba, aunque hasta ahora no había levantado críticas negativas, más bien al contrario, era una de los espacios de la parrilla que salía bien parado y mejor imagen tenía.

Con un 7,9% de share este viernes, a 3 puntos del 'Telediario 2' y a 10,2 de 'Antena 3 Noticias 2', Telecinco espera que el nuevo programa basado en El Rosco que prepara logre invertir esta tendencia.

Presentará el acto del Papa León XIV en el Movistar Arena

Franganillo ha llegado a lo más alto de la conversación en redes el mismo día que se ha hecho público que el comunicador será el encargado, junto a Lara Siscar, de presentar el encuentro del Papa León XIV el próximo 7 de junio en el Movistar Arena de Madrid, el Palacio de los deportes de toda la vida en capital.

Este encuentro papal se suma al que tendrá lugar el lunes en el estadio Santiago Bernabéu, y que también estará presentado por otros rostros asociados a Mediaset, como Patricia Pardo y Christian Gálvez.