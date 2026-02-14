'El desafío' (12,9%) y 'De viernes' (11%) bajan, pero eclipsan al estreno de 'Trivial Pursuit' (7,9%)

Por Redacción | |

La irrupción de un nuevo competidor no ha alterado especialmente el plano habitual de los viernes. Una vez más, 'El desafío' se ha impuesto como líder, aunque esta vez lo ha hecho descendiendo a un 12,9% de cuota de pantalla y quedándose a las puertas de los 1,2 millones de espectadores de media. Aun así, no tiene problemas para imponerse a su principal rival.

Y es que '¡De viernes!' también cede varias décimas al caer a un 11% con el que, al menos, se mantiene en el doble dígito. El programa de Telecinco engancha a una media de 915.000 televidentes a lo largo de su extensa emisión. Mientras tanto, La 1 no consigue despegar con su noche especial de concursos, donde se ha enmarcado el lanzamiento de 'Trivial Pursuit'.

La apuesta presentada por Egoitz Txurruka ha arrancado con un poco destacable 7,9% y 679.000 espectadores, precedida por la idéntica cuota de 'Cifras y letras', que convoca a 911.000 fieles. Por su parte, 'Equipo de investigación' se alza a un 6,4% y 'El Blockbuster' marca un 6,3%.

La 1

Cifras y letras1.023.000 8,8% Cifras y letras792.000 6,9% Trivial Pursuit838.000 7,9% Trivial Pursuit679.000 7,9%

La 2

Cifras y letras472.000 4,1% Carnaval 2026 Las Palmas de Gran Canaria: Gala de la reina267.000 2,3% Gala reina carnaval internacional Las Palmas de Gran Canaria242.000 2,6%

Antena 3

El desafío: Calentando motores1.215.000 10,5% El desafío1.194.000 12,9%

Cuatro

First Dates: San Valentín week779.000 6,7% El Blockbuster Un ladrón honesto 658.000 6,3%

Telecinco

¡De viernes!915.000 11,0%

laSexta

laSexta clave411.000 3,7% laSexta columna El patronato: Las miles de esclavas de Carmen Polo 694.000 6,0% Equipo de investigación Cuatro bodas y un asesinato 704.000 6,4% Equipo de investigación Crimen por amor 398.000 4,9%

La 1

Trivial Pursuit509.000 7,9% El cazador: Especiales196.000 5,1% El cazador: Especiales131.000 5,6%

La 2

Los bastardos de Pizzofalcone Flores 35.000 1,0%

Antena 3

El desafío229.000 6,5%

Cuatro

Cine Cuatro Million Dollar Baby 221.000 4,7%

Telecinco

Gran Madrid show119.000 5,1%

laSexta

Equipo de investigación Citas peligrosas 286.000 5,8% Equipo de investigación Operación Viuda Negra 186.000 6,8%

La 1

Directo al grano1.042.000 11,7% Valle Salvaje940.000 11,4% La promesa1.041.000 12,4% Malas lenguas1.149.000 12,5% Aquí la Tierra1.482.000 14,3%

La 2

Saber y ganar549.000 5,9% Grandes documentales260.000 3,0% Incluye: - El río de los hipopótamos291.000 3,2% - Fauna letal Gabón 230.000 2,7% Malas lenguas556.000 6,7% La gran aventura en tren de Nick Knowles Vietnam 141.000 1,5% Grandes diseños revisitados Liskeard 136.000 1,3%

Antena 3

Sueños de libertad1.361.000 14,9% Y ahora, Sonsoles966.000 11,3% Pasapalabra2.012.000 19,5%

Cuatro

Todo es mentira526.000 6,0% Lo sabe, no lo sabe445.000 5,2%

Telecinco

El tiempo justo804.000 9,2% El diario de Jorge772.000 9,1% ¡Allá tú!898.000 8,9%

laSexta

Zapeando441.000 4,9% Más vale tarde464.000 5,5%

La 1

La hora de La 1399.000 18,7% Incluye: - Entrevista Luis Planas 453.000 17,8% Mañaneros 360640.000 17,7% Incluye: - Entrevista Isabel Rodríguez 831.000 18,1% Mañaneros 3603.000 0,0% Mañaneros 3601.062.000 13,0%

La 2

Zoom net15.000 1,8% España sin asfalto Una luz en el mar 30.000 2,6% Las historias del bosque mediterráneo Historias de primavera 14.000 0,8% Ríos Júcar 27.000 1,3% Aquí hay trabajo28.000 1,2% Universo UNED27.000 1,0% Viajar en tren Eslovenia: Bled-Nova Gorica 34.000 1,2% El escarabajo verde Las fotos, para después 40.000 1,4% El western de La 2 La ley del talión 133.000 3,5% El cazador170.000 2,6% El cazador +1000222.000 2,5%

Antena 3

Espejo público350.000 11,8% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Salmonetes fritos con crema de guisantes 916.000 16,8% La ruleta de la suerte1.538.000 20,4%

Cuatro

Love shopping TV2.000 0,2% ¡Toma salami! Salami fit 8.000 0,6% Alerta cobra Enemigo interior 21.000 1,1% Alerta cobra Dividida 45.000 2,2% Alerta cobra Nido de serpientes 77.000 3,1% En boca de todos316.000 8,7%

Telecinco

La mirada crítica138.000 7,3% El programa de Ana Rosa309.000 11,7% Vamos a ver394.000 9,2% El precio justo684.000 9,2%

laSexta

Remescar, cosmética al instante4.000 0,6% Aruser@s el humorning189.000 12,4% Aruser@s334.000 13,8% Al rojo vivo300.000 7,1%

'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista de la jornada con una media de 2,148 millones de espectadores y un 23% de cuota de pantalla, con los cuales rebasa con creces a 'Telediario 1' (15,7%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,6%). Por la noche, se repite ese orden, con Antena 3 (18,5%) por delante de la pública (12,8%) y el dial azul de Mediaset España (7,9%).

La 1

Telediario matinal118.000 14,6% Telediario 11.472.000 15,7% Telediario 21.459.000 12,8%

Antena 3

Noticias de la mañana190.000 15,3% Antena 3 Noticias 12.148.000 23,0% Antena 3 Noticias 22.111.000 18,5%

Cuatro

Noticias Cuatro 1634.000 8,6% El desmarque Cuatro 1440.000 4,8% Noticias Cuatro 2501.000 5,2%

Telecinco

El matinal32.000 4,5% El matinal121.000 9,3% Informativos Telecinco 15:00901.000 9,6% Informativos Telecinco 21:00901.000 7,9%

laSexta

laSexta Noticias 14h639.000 7,7% laSexta Noticias: Jugones436.000 4,6% laSexta Noticias 20h619.000 6,3%

