'El desafío' (12,9%) y 'De viernes' (11%) bajan, pero eclipsan al estreno de 'Trivial Pursuit' (7,9%)

Audiencias Viernes 13 de Febrero de 2026
13,9%
11,9%
9,4%
6,0%
5,7%
3,3%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,8%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,6%
0,6%
0,0%
0,0%
La irrupción de un nuevo competidor no ha alterado especialmente el plano habitual de los viernes. Una vez más, 'El desafío' se ha impuesto como líder, aunque esta vez lo ha hecho descendiendo a un 12,9% de cuota de pantalla y quedándose a las puertas de los 1,2 millones de espectadores de media. Aun así, no tiene problemas para imponerse a su principal rival.
Y es que '¡De viernes!' también cede varias décimas al caer a un 11% con el que, al menos, se mantiene en el doble dígito. El programa de Telecinco engancha a una media de 915.000 televidentes a lo largo de su extensa emisión. Mientras tanto, La 1 no consigue despegar con su noche especial de concursos, donde se ha enmarcado el lanzamiento de 'Trivial Pursuit'.
La apuesta presentada por Egoitz Txurruka ha arrancado con un poco destacable 7,9% y 679.000 espectadores, precedida por la idéntica cuota de 'Cifras y letras', que convoca a 911.000 fieles. Por su parte, 'Equipo de investigación' se alza a un 6,4% y 'El Blockbuster' marca un 6,3%.
'Trivial Pursuit' arranca su andadura en La 1
Prime time
- 'Trivial Pursuit' (7,9%) mejora al cine (6,9%) del viernes anterior
- -1,1 puntos para 'El desafío' (12,9%)
- '¡De viernes!' (11%) se deja -0,8 puntos
- 'Equipo de investigación' remonta +1,3 puntos a un 6,4%
- La película de Cuatro rasca +0,2 puntos con su 6,3%
Cifras y letras1.023.000 8,8%
Cifras y letras792.000 6,9%
Trivial Pursuit838.000 7,9%
Trivial Pursuit679.000 7,9%
Cifras y letras472.000 4,1%
Carnaval 2026 Las Palmas de Gran Canaria: Gala de la reina267.000 2,3%
Gala reina carnaval internacional Las Palmas de Gran Canaria242.000 2,6%
El desafío: Calentando motores1.215.000 10,5%
El desafío1.194.000 12,9%
First Dates: San Valentín week779.000 6,7%
El Blockbuster 658.000 6,3%
¡De viernes!915.000 11,0%
laSexta clave411.000 3,7%
laSexta columna 694.000 6,0%
Equipo de investigación 704.000 6,4%
Equipo de investigación 398.000 4,9%
Silvia Bronchalo en '¡De viernes!'
Late night
- La reposición de 'El desafío' (6,5%) cede -0,5 puntos
- El cine nocturno de Cuatro marca un 4,7% (-1,1 puntos)
- El tercer 'Trivial Pursuit' también anota un 7,9%
Trivial Pursuit509.000 7,9%
El cazador: Especiales196.000 5,1%
El cazador: Especiales131.000 5,6%
Los bastardos de Pizzofalcone 35.000 1,0%
El desafío229.000 6,5%
Cine Cuatro 221.000 4,7%
Gran Madrid show119.000 5,1%
Equipo de investigación 286.000 5,8%
Equipo de investigación 186.000 6,8%
'Sueños de libertad' mantiene su hegemonía en la sobremesa
Sobremesa y tarde
- 'Valle Salvaje' se alza +0,8 puntos a un 11,4%
- 'Sueños de libertad' se mantiene firme con un gran 14,9% (+0,1 puntos)
- -0,3 puntos para 'Zapeando' (4,9%)
- '¡Allá tú!' se sitúa en un 8,9% (+0,4 puntos)
- 'Todo es mentira' (6%) se deja -0,7 puntos
Directo al grano1.042.000 11,7%
Valle Salvaje940.000 11,4%
La promesa1.041.000 12,4%
Malas lenguas1.149.000 12,5%
Aquí la Tierra1.482.000 14,3%
Saber y ganar549.000 5,9%
Grandes documentales260.000 3,0%
Incluye:
- El río de los hipopótamos291.000 3,2%
- Fauna letal 230.000 2,7%
Malas lenguas556.000 6,7%
La gran aventura en tren de Nick Knowles 141.000 1,5%
Grandes diseños revisitados 136.000 1,3%
Sueños de libertad1.361.000 14,9%
Y ahora, Sonsoles966.000 11,3%
Pasapalabra2.012.000 19,5%
Todo es mentira526.000 6,0%
Lo sabe, no lo sabe445.000 5,2%
El tiempo justo804.000 9,2%
El diario de Jorge772.000 9,1%
¡Allá tú!898.000 8,9%
Zapeando441.000 4,9%
Más vale tarde464.000 5,5%
'El precio justo' crece de una semana a otra
Mañana
- 'La hora de La 1' baja -0,8 puntos, pero sobresale con un 18,7%
- Bajón de -2,9 puntos para 'Espejo público' (11,8%)
- 'Al rojo vivo' sube +0,5 puntos, pero no pasa de un tímido 7,1%
- 'En boca de todos' (8,7%) crece +1,9 puntos
- 'El precio justo' firma un 9,2% al mejorar en +0,6 puntos
La hora de La 1399.000 18,7%
Incluye:
- Entrevista 453.000 17,8%
Mañaneros 360640.000 17,7%
Incluye:
- Entrevista 831.000 18,1%
Mañaneros 3603.000 0,0%
Mañaneros 3601.062.000 13,0%
Zoom net15.000 1,8%
España sin asfalto 30.000 2,6%
Las historias del bosque mediterráneo 14.000 0,8%
Ríos 27.000 1,3%
Aquí hay trabajo28.000 1,2%
Universo UNED27.000 1,0%
Viajar en tren 34.000 1,2%
El escarabajo verde 40.000 1,4%
El western de La 2 133.000 3,5%
El cazador170.000 2,6%
El cazador +1000222.000 2,5%
Espejo público350.000 11,8%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 916.000 16,8%
La ruleta de la suerte1.538.000 20,4%
Love shopping TV2.000 0,2%
¡Toma salami! 8.000 0,6%
Alerta cobra 21.000 1,1%
Alerta cobra 45.000 2,2%
Alerta cobra 77.000 3,1%
En boca de todos316.000 8,7%
La mirada crítica138.000 7,3%
El programa de Ana Rosa309.000 11,7%
Vamos a ver394.000 9,2%
El precio justo684.000 9,2%
Remescar, cosmética al instante4.000 0,6%
Aruser@s el humorning189.000 12,4%
Aruser@s334.000 13,8%
Al rojo vivo300.000 7,1%
Informativos
'Antena 3 noticias 1' es la emisión más vista de la jornada con una media de 2,148 millones de espectadores y un 23% de cuota de pantalla, con los cuales rebasa con creces a 'Telediario 1' (15,7%) e 'Informativos Telecinco 15:00' (9,6%). Por la noche, se repite ese orden, con Antena 3 (18,5%) por delante de la pública (12,8%) y el dial azul de Mediaset España (7,9%).
Telediario matinal118.000 14,6%
Telediario 11.472.000 15,7%
Telediario 21.459.000 12,8%
Noticias de la mañana190.000 15,3%
Antena 3 Noticias 12.148.000 23,0%
Antena 3 Noticias 22.111.000 18,5%
Noticias Cuatro 1634.000 8,6%
El desmarque Cuatro 1440.000 4,8%
Noticias Cuatro 2501.000 5,2%
El matinal32.000 4,5%
El matinal121.000 9,3%
Informativos Telecinco 15:00901.000 9,6%
Informativos Telecinco 21:00901.000 7,9%
laSexta Noticias 14h639.000 7,7%
laSexta Noticias: Jugones436.000 4,6%
laSexta Noticias 20h619.000 6,3%