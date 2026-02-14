FormulaTV
AUDIENCIAS TDT 13 DE FEBRERO

Trece triunfa con su western y protagoniza un cuádruple empate con FDF, Energy y Nova

Los cuatro diales se disputan el liderato entre las cadenas temáticas en una reñida jornada.

Por RedacciónPublicado: Sábado 14 Febrero 2026 09:30 (hace 8 horas)

Audiencias Viernes 13 de Febrero de 2026

  • logoantena3

    13,9%

  • logola1

    11,9%

  • logotelecinco

    9,4%

  • logolasexta

    6,0%

  • logocuatro

    5,7%

  • logola2

    3,3%

  • logofdf

    2,0%

  • logonova

    2,0%

  • logo13tv

    2,0%

  • logoenergy

    2,0%

  • logoatreseries

    1,8%

  • logoneox

    1,7%

  • logodivinity

    1,4%

  • logobemadtv

    1,4%

  • logoteledeporte

    1,3%

  • logodiscoverymax

    1,3%

  • logodkiss

    1,1%

  • logocanal24horas

    1,0%

  • logomega-espana

    1,0%

  • logoten

    1,0%

  • logoboing

    0,8%

  • logoclan

    0,6%

  • logoreal-madrid-tv

    0,6%

  • logogol-television

    0,0%

  • logoparamount-network

    0,0%

Trece ha coronado la cima del top 10 de emisiones de las cadenas temáticas con el western 'La conquista del Oeste', que ha cautivado a 308.000 espectadores en el segundo tramo de la tarde. Posteriormente, el dial azul también brilla con 'Círculo de fuego', que roza los 300.000 televidentes en pleno access. De este modo, Trece se gana a pulso situarse en lo alto del ranking de canales de este ámbito, aunque lo hace en un empate cuádruple con FDF, Nova y Energy, que también cosechan un 2%.

'Leyla' logra dos representaciones en el top 10

Ranking cadenas TDT Viernes, 13 de Febrero de 2026

FDF 2,0%

Energy 2,0%

Nova 2,0%

TRECE 2,0%

Atreseries 1,8%

Neox 1,7%

Divinity 1,4%

BEMADtv 1,4%

Teledeporte 1,3%

DMAX 1,3%

DKiss 1,1%

Canal 24 Horas 1,0%

Mega (España) 1,0%

Ten 1,0%

Boing 0,8%

Clan TVE 0,6%

Real Madrid TV 0,6%

Ranking programas TDT Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La conquista del Oeste
17:53
20:30
308.000
3,6%
TRECE
Tu cine Círculo de fuego
20:56
22:32
297.000
2,6%
Nova
Leyla
21:43
22:26
296.000
2,5%
Nova
Vino el amor
19:28
20:02
270.000
3,0%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:56
263.000
2,5%
Nova
Cuando seas mía
16:30
17:59
256.000
2,9%
Nova
Leyla
22:26
23:10
253.000
2,3%
Nova
Emanet
14:58
16:30
245.000
2,6%
Neox
The Big Bang Theory
17:26
17:52
232.000
2,7%
Nova
El amor invencible
20:02
21:43
229.000
2,2%

Ranking FDF (2,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
FDF
La que se avecina Un cloroformazo, un bebé ...
14:55
16:53
214.000
2,3%
FDF
La que se avecina Una tanqueta, una eminencia ...
20:21
22:20
201.000
1,8%
FDF
La que se avecina Un descerebrado ambicioso, un ...
16:53
18:41
190.000
2,2%
FDF
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
18:41
20:21
171.000
2,0%
FDF
La que se avecina Una tómbola gay, un hijo ...
22:20
24:02
164.000
1,6%

Ranking Energy (2,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Energy
CSI Mejor muerto
16:45
17:41
179.000
2,1%
Energy
CSI Me gusta mirar
18:35
19:20
174.000
2,1%
Energy
CSI Reducido a humo
17:41
18:35
163.000
2,0%
Energy
Distrito 8
20:18
26:29
154.000
1,8%
Energy
CSI El sospechoso no habitual
19:20
20:18
145.000
1,6%

Ranking Nova (2,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Nova
Leyla
21:43
22:26
296.000
2,5%
Nova
Vino el amor
19:28
20:02
270.000
3,0%
Nova
Cuando seas mía
16:30
17:59
256.000
2,9%
Nova
Leyla
22:26
23:10
253.000
2,3%
Nova
Emanet
14:58
16:30
245.000
2,6%

Ranking TRECE (2,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
TRECE
Cine western La conquista del Oeste
17:53
20:30
308.000
3,6%
TRECE
Tu cine Círculo de fuego
20:56
22:32
297.000
2,6%
TRECE
Trece y Cope es noticia
20:30
20:56
263.000
2,5%
TRECE
Sesión doble Boinas verdes
14:51
17:50
163.000
1,8%
TRECE
Classics Patton
22:36
25:34
153.000
1,9%

Ranking Atreseries (1,8%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Atreseries
Crimen en el paraíso
20:54
23:05
198.000
1,7%
Atreseries
Hudson y Rex
19:10
20:00
193.000
2,2%
Atreseries
Hudson y Rex
20:00
20:54
181.000
1,8%
Atreseries
Crimen en el paraíso
23:05
25:59
180.000
2,7%
Atreseries
Hudson y Rex
18:23
19:10
151.000
1,8%

Ranking Neox (1,7%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Neox
The Big Bang Theory
17:26
17:52
232.000
2,7%
Neox
The Big Bang Theory
16:44
17:04
223.000
2,5%
Neox
The Big Bang Theory
19:57
20:16
218.000
2,3%
Neox
Cine Memoria letal
22:02
24:33
211.000
2,1%
Neox
Los Simpson
15:05
15:29
208.000
2,2%

Ranking Divinity (1,4%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Divinity
Cine Cincuenta sombras liberadas
02:30
02:46
124.000
7,4%
Divinity
Emergency lovers
22:10
26:24
115.000
1,6%
Divinity
Divinity the home channel
09:10
22:10
89.000
1,3%
Divinity
Suits. La clave del éxito
02:46
03:26
39.000
3,4%
Divinity
Trapos sucios
03:26
04:10
21.000
2,6%

Ranking BEMADtv (1,4%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
BEMADtv
Cine Comando (1985)
22:01
23:39
226.000
2,1%
BEMADtv
Cine Alerta máxima 2
23:39
25:31
137.000
2,1%
BEMADtv
Cine Conan el bárbaro
15:52
18:34
126.000
1,4%
BEMADtv
Cine Sabotage
18:34
20:29
123.000
1,4%
BEMADtv
Cine Asesinos internacionales
20:29
22:01
78.000
0,7%

Ranking Teledeporte (1,3%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Teledeporte
JJOO patinaje artístico Individual
21:05
23:01
209.000
1,8%
Teledeporte
JJOO patinaje artístico Individual
19:06
20:50
161.000
1,7%
Teledeporte
JJOO patinaje de velocidad 10000 m
17:03
17:54
147.000
1,7%
Teledeporte
JJOO biathlon (d) 10 km sprint
16:10
17:02
109.000
1,2%
Teledeporte
JJOO hockey hielo: Femenino R. Checa - ...
17:55
19:04
103.000
1,3%

Ranking DMAX (1,3%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DMAX
Curiosidades de la Tierra
23:25
24:16
140.000
1,6%
DMAX
Curiosidades de la Tierra
24:24
25:12
138.000
2,3%
DMAX
Expedición: Archivos del pasado
15:14
16:08
130.000
1,4%
DMAX
Arqueología en la oscuridad Las decapitaciones ...
22:30
23:18
129.000
1,2%
DMAX
Curiosidades de la Tierra
25:19
26:06
112.000
3,3%

Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:07
23:06
191.000
1,7%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:06
24:04
176.000
1,8%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:04
25:01
99.000
1,5%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:09
22:07
99.000
0,9%
DKiss
Dra. Emma: Clínica dermatológica
25:01
25:50
84.000
2,1%

Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Canal 24 Horas
Informativo 24h
24:00
24:28
79.000
1,0%
Canal 24 Horas
Telediario 2
20:58
21:36
79.000
0,7%
Canal 24 Horas
Telediario 1
14:57
15:35
79.000
0,8%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
21:42
22:23
78.000
0,7%
Canal 24 Horas
Informativo 24h
25:00
25:30
67.000
1,5%

Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Mega (España)
Vida bajo cero: El deshielo Encuentro cara a ...
15:18
16:32
112.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero Cambio de guardia
16:32
17:25
107.000
1,2%
Mega (España)
Vida bajo cero Sin garantías
18:23
19:15
103.000
1,2%
Mega (España)
Forjado a fuego El espadín
20:52
21:48
94.000
0,8%
Mega (España)
Vida bajo cero El final de la cuerda
17:25
18:22
93.000
1,1%

Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Ten
Caso cerrado
19:30
20:26
121.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
16:06
17:06
117.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
15:06
16:06
117.000
1,2%
Ten
Caso cerrado
17:06
18:07
111.000
1,3%
Ten
Caso cerrado
18:07
18:59
105.000
1,3%

Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:02
08:23
122.000
6,9%
Boing
Doraemon, el gato cósmico
08:28
08:49
108.000
5,4%
Boing
Cine Pokémon: Detective Pikachu
21:31
23:18
100.000
0,9%
Boing
Los Thunderman Dame una ruptura
23:22
23:43
64.000
0,6%
Boing
Los Thunderman Los dobles jugones
23:46
24:07
63.000
0,7%

Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Clan TVE
La noche Clan
20:04
24:44
45.000
0,4%
Clan TVE
La tarde Clan
16:30
20:04
36.000
0,4%
Clan TVE
Ana y los 7 La boda
02:59
03:57
35.000
3,7%
Clan TVE
Ana y los 7 Sospechas
02:30
02:59
34.000
2,2%
Clan TVE
La sobremesa Clan
13:49
16:29
27.000
0,3%

Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Real Madrid TV
Cine Que viene Valdez
23:11
24:46
124.000
1,5%
Real Madrid TV
Cine El yankee
21:35
23:11
98.000
0,9%
Real Madrid TV
Cine El corsario escarlata
15:35
17:26
90.000
1,0%
Real Madrid TV
Ciudad Real Madrid
17:31
19:25
44.000
0,5%
Real Madrid TV
Real Madrid conecta
19:35
21:26
26.000
0,3%

Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026

 
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Squirrel
Cine Antes que el diablo sepa que has ...
22:03
23:52
140.000
1,3%
Squirrel
Justicia extrema
20:37
22:03
129.000
1,1%
Squirrel
Cine La espada del asesino
17:39
19:14
107.000
1,3%
Squirrel
Cine La amenaza de Casandra (Parte 2)
16:11
17:39
97.000
1,1%
Squirrel
Cine El dinero es lo primero
23:52
25:19
80.000
1,2%
