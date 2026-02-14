Trece triunfa con su western y protagoniza un cuádruple empate con FDF, Energy y Nova

Trece ha coronado la cima del top 10 de emisiones de las cadenas temáticas con el western 'La conquista del Oeste', que ha cautivado a 308.000 espectadores en el segundo tramo de la tarde. Posteriormente, el dial azul también brilla con 'Círculo de fuego', que roza los 300.000 televidentes en pleno access. De este modo, Trece se gana a pulso situarse en lo alto del ranking de canales de este ámbito, aunque lo hace en un empate cuádruple con FDF, Nova y Energy, que también cosechan un 2%.
Ranking cadenas TDT Viernes, 13 de Febrero de 2026
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
1,8%
1,7%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
0,8%
0,6%
0,6%
Ranking programas TDT Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La conquista del Oeste
17:53
20:30
308.000
3,6%
Tu cine Círculo de fuego
20:56
22:32
297.000
2,6%
Leyla
21:43
22:26
296.000
2,5%
Vino el amor
19:28
20:02
270.000
3,0%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:56
263.000
2,5%
Cuando seas mía
16:30
17:59
256.000
2,9%
Leyla
22:26
23:10
253.000
2,3%
Emanet
14:58
16:30
245.000
2,6%
The Big Bang Theory
17:26
17:52
232.000
2,7%
El amor invencible
20:02
21:43
229.000
2,2%
Ranking FDF (2,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La que se avecina Un cloroformazo, un bebé ...
14:55
16:53
214.000
2,3%
La que se avecina Una tanqueta, una eminencia ...
20:21
22:20
201.000
1,8%
La que se avecina Un descerebrado ambicioso, un ...
16:53
18:41
190.000
2,2%
La que se avecina Un mayorista entretenido, un ...
18:41
20:21
171.000
2,0%
La que se avecina Una tómbola gay, un hijo ...
22:20
24:02
164.000
1,6%
Ranking Energy (2,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
CSI Mejor muerto
16:45
17:41
179.000
2,1%
CSI Me gusta mirar
18:35
19:20
174.000
2,1%
CSI Reducido a humo
17:41
18:35
163.000
2,0%
Distrito 8
20:18
26:29
154.000
1,8%
CSI El sospechoso no habitual
19:20
20:18
145.000
1,6%
Ranking Nova (2,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Leyla
21:43
22:26
296.000
2,5%
Vino el amor
19:28
20:02
270.000
3,0%
Cuando seas mía
16:30
17:59
256.000
2,9%
Leyla
22:26
23:10
253.000
2,3%
Emanet
14:58
16:30
245.000
2,6%
Ranking TRECE (2,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine western La conquista del Oeste
17:53
20:30
308.000
3,6%
Tu cine Círculo de fuego
20:56
22:32
297.000
2,6%
Trece y Cope es noticia
20:30
20:56
263.000
2,5%
Sesión doble Boinas verdes
14:51
17:50
163.000
1,8%
Classics Patton
22:36
25:34
153.000
1,9%
Ranking Atreseries (1,8%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Crimen en el paraíso
20:54
23:05
198.000
1,7%
Hudson y Rex
19:10
20:00
193.000
2,2%
Hudson y Rex
20:00
20:54
181.000
1,8%
Crimen en el paraíso
23:05
25:59
180.000
2,7%
Hudson y Rex
18:23
19:10
151.000
1,8%
Ranking Neox (1,7%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
The Big Bang Theory
17:26
17:52
232.000
2,7%
The Big Bang Theory
16:44
17:04
223.000
2,5%
The Big Bang Theory
19:57
20:16
218.000
2,3%
Cine Memoria letal
22:02
24:33
211.000
2,1%
Los Simpson
15:05
15:29
208.000
2,2%
Ranking Divinity (1,4%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Cincuenta sombras liberadas
02:30
02:46
124.000
7,4%
Emergency lovers
22:10
26:24
115.000
1,6%
Divinity the home channel
09:10
22:10
89.000
1,3%
Suits. La clave del éxito
02:46
03:26
39.000
3,4%
Trapos sucios
03:26
04:10
21.000
2,6%
Ranking BEMADtv (1,4%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Comando (1985)
22:01
23:39
226.000
2,1%
Cine Alerta máxima 2
23:39
25:31
137.000
2,1%
Cine Conan el bárbaro
15:52
18:34
126.000
1,4%
Cine Sabotage
18:34
20:29
123.000
1,4%
Cine Asesinos internacionales
20:29
22:01
78.000
0,7%
Ranking Teledeporte (1,3%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
JJOO patinaje artístico Individual
21:05
23:01
209.000
1,8%
JJOO patinaje artístico Individual
19:06
20:50
161.000
1,7%
JJOO patinaje de velocidad 10000 m
17:03
17:54
147.000
1,7%
JJOO biathlon (d) 10 km sprint
16:10
17:02
109.000
1,2%
JJOO hockey hielo: Femenino R. Checa - ...
17:55
19:04
103.000
1,3%
Ranking DMAX (1,3%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Curiosidades de la Tierra
23:25
24:16
140.000
1,6%
Curiosidades de la Tierra
24:24
25:12
138.000
2,3%
Expedición: Archivos del pasado
15:14
16:08
130.000
1,4%
Arqueología en la oscuridad Las decapitaciones ...
22:30
23:18
129.000
1,2%
Curiosidades de la Tierra
25:19
26:06
112.000
3,3%
Ranking DKiss (1,1%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Dra. Emma: Clínica dermatológica
22:07
23:06
191.000
1,7%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
23:06
24:04
176.000
1,8%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
24:04
25:01
99.000
1,5%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
21:09
22:07
99.000
0,9%
Dra. Emma: Clínica dermatológica
25:01
25:50
84.000
2,1%
Ranking Canal 24 Horas (1,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Informativo 24h
24:00
24:28
79.000
1,0%
Telediario 2
20:58
21:36
79.000
0,7%
Telediario 1
14:57
15:35
79.000
0,8%
Informativo 24h
21:42
22:23
78.000
0,7%
Informativo 24h
25:00
25:30
67.000
1,5%
Ranking Mega (España) (1,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Vida bajo cero: El deshielo Encuentro cara a ...
15:18
16:32
112.000
1,2%
Vida bajo cero Cambio de guardia
16:32
17:25
107.000
1,2%
Vida bajo cero Sin garantías
18:23
19:15
103.000
1,2%
Forjado a fuego El espadín
20:52
21:48
94.000
0,8%
Vida bajo cero El final de la cuerda
17:25
18:22
93.000
1,1%
Ranking Ten (1,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Caso cerrado
19:30
20:26
121.000
1,3%
Caso cerrado
16:06
17:06
117.000
1,3%
Caso cerrado
15:06
16:06
117.000
1,2%
Caso cerrado
17:06
18:07
111.000
1,3%
Caso cerrado
18:07
18:59
105.000
1,3%
Ranking Boing (0,8%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Doraemon, el gato cósmico
08:02
08:23
122.000
6,9%
Doraemon, el gato cósmico
08:28
08:49
108.000
5,4%
Cine Pokémon: Detective Pikachu
21:31
23:18
100.000
0,9%
Los Thunderman Dame una ruptura
23:22
23:43
64.000
0,6%
Los Thunderman Los dobles jugones
23:46
24:07
63.000
0,7%
Ranking Clan TVE (0,6%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
La noche Clan
20:04
24:44
45.000
0,4%
La tarde Clan
16:30
20:04
36.000
0,4%
Ana y los 7 La boda
02:59
03:57
35.000
3,7%
Ana y los 7 Sospechas
02:30
02:59
34.000
2,2%
La sobremesa Clan
13:49
16:29
27.000
0,3%
Ranking Real Madrid TV (0,6%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026
Programa
Inicio
Final
Espectadores
Share
Cine Que viene Valdez
23:11
24:46
124.000
1,5%
Cine El yankee
21:35
23:11
98.000
0,9%
Cine El corsario escarlata
15:35
17:26
90.000
1,0%
Ciudad Real Madrid
17:31
19:25
44.000
0,5%
Real Madrid conecta
19:35
21:26
26.000
0,3%
Ranking Squirrel (0,0%) - Viernes, 13 de Febrero de 2026