Dos días después de celebrar la primera semifinal y conocer a los diez primeros finalistas de Eurovisión 2022, el festival celebró su segunda cita antes de la final, en la que dieciocho países competían por los diez puestos restantes en la cita del sábado 14 de mayo. Finalmente, las votaciones del público de los países participantes y de Alemania, España y Reino Unido como miembros del Big Five, lograron cumplir el sueño de los representantes de Bélgica, República Checa, Azerbaiyán, Polonia, Finlandia, Estonia, Australia, Suecia, Rumanía y Serbia.

Los presentadores de Eurovisión 2022 anuncian a los clasificados de la segunda semifinal

Finlandia fue el país encargado de romper el hielo en la segunda cita antes de la final del certamen europeo, de la mano de The Rasmus y su "Jezebel". Un potente número que conquistó al público eurovisivo, puesto que fue una de las candidaturas que lograron pasar a la final: a ellos se sumaron Bélgica, con Jérémie Makiese, "Miss You"; República Checa, We Are Domi, "Lights Off"; Azerbaiyán con su representante Nadir Rustamli y "Fade To Black"; Polonia, de la mano de Ochman y "River"; Estonia, con el ritmo de "Hope" y el artista Stefan; Australia, con Sheldon Riley y la canción "Not The Same"; Suecia, de la mano de "Hold Me Closer" y Cornelia Jakobs; Rumanía y su "Llámame", de WRS; y Serbia, que lograba la última plaza, en el orden aleatorio, gracias a Konstrakta e "In corpore sano".

En el lado opuesto de la moneda, ocho fueron los países que quedaron fuera de la clasificación que Laura Pausini, Mika y Alessandro Cattelan se encargaron de ir anunciando en la recta final de la semifinal. Dichos países fueron Israel, que había actuado en segundo lugar con "I.M", interpretado por Michael Ben David; Georgia, de la mano de Circus Mircus y "Lock Me In"; Malta, que actuó con Emma Muscat y su "I Am What I Am"; San Marino, que quedó eliminada tras su potente número de "Stripper", con Achille Lauro; Chipre, con Andromache y "Ela"; Irlanda, de la mano de Brooke y "Rich"; y, cerrando la lista, Macedonia del Norte, representada por Andrea y su canción "Circles".

Una lista completa

Los diez países clasificados en la segunda semifinal se sumaban así a las candidaturas de Suiza, Armenia, Islandia, Lituania, Portugal, Noruega, Grecia, Ucrania, Moldavia y Países Bajos, junto con los Big Five, que actuarán por primera vez en la directo durante la final del 14 de mayo. Estas nuevas incorporaciones, de hecho, se produjeron en una semifinal en la que los representantes de España, Reino Unido y Alemania se subieron al escenario en directo por primera vez, para mostrar un adelanto de lo que los espectadores podrían encontrarse en la cita del sábado y que ya se puede disfrutar por completo, de hecho, en los canales oficiales del festival.