La noche del jueves 12 de mayo, el Pala Alpitour de Turín acogió la segunda semifinal del Festival de Eurovisión 2022, en la que los dieciocho países que quedaban se disputaron los diez puestos que quedaban en la gran final del 14 de mayo. Una cita que, como sucedía con la primera semifinal, despertó el ingenio de la audiencia, que inundó las redes de comentarios, bromas, comparaciones y memes con los que amenizaron la velada más allá de la semifinal.

Los representantes de Finlandia fueron los encargados de inaugurar la segunda semifinal de Eurovisión 2022

The Rasmus, representantes de Finlandia, fueron los encargados de inaugurar la cita con su vocalista ocupando el plano principal con un look que enseguida fue identificado por los seguidores del certamen: el famoso chubasquero amarillo de "It" o de 'Dark', con globo del mismo color incluido. Asimismo, la puesta en escena de Konstrakta, representante de Serbia, lavándose las manos sobre el escenario, junto con los extravagantes looks de Circus Mircus, grupo de Georgia, dieron pie a múltiples bromas e incluso trajeron a la memoria al personaje de Willy Wonka, de la película "Charlie y la fábrica de chocolate".

Asimismo, la actuación de la representante de Malta, Emma Muscat, con un toque un tanto "infantil" a ojos de mucho, trajo a la memoria aires de Disney, al contrario que la enorme sensualidad que desprendió Achille Lauro, artista elegido por San Marino, a lo que se sumó su parecido con la influencer Samantha Hudson. Por supuesto, Rumanía y su "Llámame", de la mano de WRS, despertaron multitud de comentarios por parte de un público español al que ha conquistado desde hace semanas, al igual que la colorida y animada candidatura de Irlanda, con Brooke y "Rich", a la que incluso compararon con 'Las Supernenas'. Ambientes lejanos al despliegue de emoción que realizó Sheldon Riley, artista enviado en nombre de Australia, que despertó más de un llanto entre los eurofans, al igual que se llevó los halagos por su impresionante estilismo.

¿Alguien sabe si el cantante The Rasmus (Finlandia) está viajando 33 años en el tiempo? Lleva el mismo chubasquero que el protagonista de Dark #eurosemi2 #Eurovision pic.twitter.com/RzxJsnrYyE — Cultureca (@CCultureca) May 12, 2022

Las manos de la de Serbia después de la actuación#Eurovision pic.twitter.com/HCuv4JYdmn — Pepe Quijano (@DagoPepe) May 12, 2022

La canción de Malta a lo mejor ganaría Eurovision Junior. Disney Chanel Vibes #Eurovision #EuroSemi2 pic.twitter.com/VFFXlEjVz2 — Kodra 34 (@34Kodra) May 12, 2022

Yo creo que a 6°B se les fue un poco de las manos el baile de final de curso de este año#EuroSemi2 #Eurovision pic.twitter.com/rT3yR35tS0 — Roi ???? (@europatata) May 12, 2022

Cuando eres gay te dan a elegir entre una de estas 3 personalidades#Eurovision #EuroSemi2 pic.twitter.com/UR6N9ruFc7 — Roi ???? (@europatata) May 12, 2022

???????? Irlanda recogiendo su pase a la gran final #Eurovision



pic.twitter.com/TcU7XUDNbL — ©® ? (@CristhianBlue99) May 12, 2022

OLA MI BEBE LLAMA ME LLAMA MA ME #Eurovision #Escita pic.twitter.com/6SIrEVe4nh — Me stan account Eurovision era???????????????????????? (@Mestanaccount1) May 12, 2022

Los de Polonia eligiendo los efectos que poner en la actuación #EurovisionRTVE #EuroSemi2 pic.twitter.com/uRgQmy0Wb5 — Fíjatetu_ ???????? (@fijatetu_) May 12, 2022

La llamativa "antena" de Montenegro

Por su parte, la candidatura de Polonia no solo generó bromas por el estilismo de sus bailarines, que enseguida recordaron a muchos a los temidos dementores de la saga de Harry Potter, sino también por una realización cuyos llamativos efectos ya habían llamado la atención en las primeras imágenes que se dieron a conocer durante los ensayos. Ya en la recta final de la cita musical, la artista Vladana, de Montenegro, fue de las que mayor número de memes provocó en redes, al lucir un vestido con un gran disco en su espalda que muchos compararon con las antenas parabólicas o ventiladores. "Esta no ha ido a cantar, ha ido a robar la señal WiFi", bromeaba una espectadora.