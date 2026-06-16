Por Diego López |

Tras cinco temporadas resolviendo los crímenes en el Arconia, 'Solo asesinatos en el edificio' dará el salto a Londres en su sexta temporada, ahora en producción. La serie protagonizada por Martin Short, Steve Martin y Selena Gomez terminó su quinta temporada con el regreso de un viejo personaje: el de Cinda Canning, interpretada por Tina Fey.

Canning es una podcaster que hacía la competencia a Charles, Oliver y Mabel con otro true crime que acaba de estrenar temporada con el seguimiento a una joven acusada de asesinato en Londres. Minutos antes de cerrar la temporada, descubrimos cómo la propia Canning muere a las puertas del Arconia. Un crimen dentro del edificio pero que se resolverá a muchos kilómetros de allí.

Además de los personajes y actores habituales de la serie, como Da'Vine Joy Randolph en el papel de la detective Donna Williams, 'Solo asesinatos en el edificio' va a tirar la casa por la ventana con talento británico para su nueva temporada.

Mabel, Oliver y Charles en 'Solo asesinatos en el edificio'

El portal TV Line ha publicado una lista con veinte actores y actrices que participarán en los nuevos episodios, en personajes aún por determinar. Algunos serán breves cameos, mientras que otros tendrán trama de varios capítulos, pero Disney prefiere conservar la sorpresa para cuando se estrene la serie, que aún no tiene fecha pero podría llegar antes de finales de año.

Todo el talento británico que llega a 'Solo asesinatos en el edificio'

Uno de los primeros fichajes que se cruzará con Charles, Oliver y Mabel será Nicola Coughlan, la protagonista de 'Derry Girls' que ahora causa sensación como Penelope Featherington en 'Los Bridgerton'. También de la misma serie está Simone Ashley, que da vida a Kate Bridgerton.

Del pasado al futuro, dos de los recientes Doctores de 'Doctor Who' también se pasarán por la serie, en concreto David Tennant y Jodie Whittaker, el penúltimo y antepenúltimo doctor de la famosa ficción de BBC. Y, de vuelta al pasado, Jim Broadbent, que fue el archimaestre Ebrose en 'Juego de Tronos', también estará en la serie.

El aclamado Martin Freeman, de 'Sherlock' y la saga cinematográfica El Hobbit, también está confirmado para la serie, como lo está Lesley Nicol, que fue Beryl Patmore en 'Downton Abbey'. Jane Horrocks y Jennifer Saunders de 'Absolutely Fabulous' son dos nombres más que figuran en la lista de actores invitados.

La joven actriz Rhea Norwood, Imogen en 'Heartstopper', es uno de los nombres más noveles en participar en esta temporada, mientras que Kathryn Hunter, a quien vimos en 'Andor', o Derek Jacobi, serán unos de los más veteranos.

El actor que se dio a conocer por 'Skins', Sean Teale, también se suma a la serie de Hulu, cuya lista provisional de estrellas invitadas se completa con el protagonista de 'The IT Crowd' Richard Ayoade, Matthew Beard, Amar Chadha-Patel, Jamie Demetriou, Sharon Horgan y Anjana Vasan.

La lista se completa con la Spice Girl Geri Halliwell-Horner, que volverá a la interpretación tras su papel en la película de culto de 1997 'Spiceworld: La película', por la que fue galardonada junto a sus compañeras con un premio Razzie a la peor actriz de aquel año.