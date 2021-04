Desde que se estrenó la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el caso de Rocío Carrasco se ha convertido en el leitmotiv de Mediaset España. No hay espacio de Telecinco que no profundice cada día en el pasado, presente y futuro de la hija de Rocío Jurado. Con personajes clave de esta historia repartidos en prácticamente cada programa, las tertulias se centran en analizar su relato y posicionarse a favor o en contra. En este contexto, 'Viva la vida' analizó este domingo, 18 de abril, las palabras que Rocío Flores dedicó a su madre en 'El programa de Ana Rosa'.

José Antonio Avilés y Diego Arrabal en 'Viva la vida'

Aunque todos los colaboradores del formato de Cuarzo dieron su opinión sobre esas declaraciones, las palabras de José Antonio Avilés parece que no se ajustan a la realidad. O, al menos, eso asegura Diego Arrabal. El paparazzi afirma tener un mensaje de Rocío Flores que deja en evidencia al colaborador. "¿Cómo puedes ser tan mentiroso, Avilés?", reflexiona Arrabal.

"Ayer a las 13.57. Mensaje por WhatsApp de Avilés a ella: 'ahora sí te entiendo, estoy contigo'. Tú eres muy mala persona, tío", afirma el paparazzi. En ese momento, Avilés se siente acorralado y comienza a dar su versión de lo ocurrido: "No estoy de acuerdo con lo de su padre, pero no entiendo la actitud de su madre de no cogerle el teléfono".

Avilés estalla contra Arrabal

Ante la justificación de Avilés, Arrabal amenaza con mostrar más mensajes que podrían seguir desenmascarando al tertuliano de Telecinco. Tras estas tensas palabras, Avilés estalla y comienza a gritar a su compañero en pleno directo: "A mí no me das miedo. ¡El mafioso Al Capone, conmigo no! Ya está bien. A mí me da igual que leas lo que te dé la gana".