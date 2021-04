La polémica con la relación entre Rocío Carrasco y Rocío Flores está en el ojo del huracán. La hija de Antonio David Flores pidió a su madre, a través de la emisión en directo de 'El programa de Ana Rosa', que le coja el teléfono para hablar con ella. Enseguida se ha comenzado a cuestionar la razón por la que la madre no querría coger las llamadas de su hija y hablar con ella en privado, con muchas personas señalando mal a Rocío Carrasco por este comportamiento. ¿Hay alguna razón detrás?

Rocío Carrasco

En 'Socialité' han hablado con un educador social, que se puso directamente en contacto con María Patiño y ha intentado esclarecer un poco este asunto. "Como Rocío Flores, en su momento, cuando fue condenada en el 2012 por maltrato habitual a su madre se negó a realizar un proceso de mediación que sirve para asumir los hechos probados, significa que no hay perdón. Y si no hay perdón es que no es consciente que le ha causado a la madre", explica Patiño.

La presentadora terminó de explicar la teoría de este profesional: "Me reiteró este educador social que está convencido de que el terapeuta que asiste actualmente a Rocío Carrasco le ha aconsejado, por el bien de su hija y por su bien que hasta que no exista un reconocimiento de daño para comenzar una nueva vida, Rocío no debe de hablar con su hija". Patiño dejó en el aire si esta será la explicación que de Rocío Carrasco en plató.

¿Hablará de ello en plató?

Rocío Carrasco ha decidido tomar asiento en un plató de televisión más de veinte años después de su última entrevista. Posiblemente, este es uno de los temas que se tocarán en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Sin embargo, está por ver la reacción de Flores cuando dé las explicaciones que considere pertinentes y si puede servir como un punto mutuo de acercamiento.