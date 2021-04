Desde que se conoció que Rocío Carrasco había preparado un documental con La fábrica de la tele para contar cómo había vivido los últimos años y la razón de su silencio, las miras se pusieron rápidamente en Rocío Flores para conocer qué opinaba de ello, especialmente después de que su relación con su madre quedara más al descubierto que nunca tras su paso por 'Supervivientes 2020'.

La actual colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' está sumida a gran presión desde entonces, lo que se habría acrecentado al saber que su madre iba a pisar el plató de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Esto ha ocasionado que decidiera usar el programa en el que trabaja para dirigirse a su madre, algo que ha sorprendido puesto que por contrato tenía fijado no hablar de ella.

Rocío Flores se dirige a Rocío Carrasco en 'El programa de Ana Rosa'

"Yo no voy a entrar y debatir sobre el documental, pero me estoy creando una coraza y no soy así. La presión mediática que estoy teniendo de 24/7, montón de personas preguntándome todos los días lo mismo. Por mí misma decido explicar lo que siento", se abría la hija de Antonio David Flores. Si me quedo en casa y no aprovecho la oportunidad es porque tengo miedo, si vengo a trabajar es que no tengo sentimientos. Claro que tengo sentimientos y no pocos precisamente, solamente quiero explicar que se juzga y se prejuzga. Hay muchas cosas que no son así, las cosas no son así, y cuando digo que no son así es porque es la realidad".

Flores ha hablado sobre las últimas acusaciones vertidas sobre que en casa de su padre se había hablado de malos modos sobre Rocío Carrasco, algo que ya negó Olga Moreno en 'Supervivientes': "Conozco perfectamente a mi madre, mejor que nadie y sé mejor que nadie lo que he vivido en casa de mi padre. Conozco a mi padre y sé lo que he vivido en su casa. Se ha dicho que a mí se me ha criado en una casa con odio. En mi casa jamás en la vida se me ha inculcado odio hacia mi madre, jamás en la vida. Siempre lo he dicho y no tengo por qué mentir porque es la realidad".

Mensaje directo a Rocío Carrasco

Rocío Flores ha negado la veracidad de aquellos que han comentado que, desde su salida de 'Supervivientes', donde se trató en gran medida la relación con su madre, no se ha puesto en contacto con ella. "Lo he intentado por activa y por pasiva, se dice que estoy manipulada, soy una persona con criterio. Mi padre no es así, pero dejando a mi madre a un lado y a mi padre a otro, te lo digo a ti mamá, lo he intentado por activa y pasiva muchas veces", confirmaba la joven.

"Ayer volví a llamar a mi madre otra vez, dos veces, pero veo que la única manera de contactar es públicamente. Mamá, a tus hijos no te los ha arrancado nadie. Tus hijos están aquí, tu hija y tu hijo, levanta el teléfono, llámanos, siéntate con nosotros, deja a un lado esto, habla con nosotros", hacía un llamamiento la colaboradora mirando a la cámara. No quiero más dolor, no puedo más, lo digo totalmente de corazón y como lo siento. Ni puedo yo, la situación en casa es insostenible. No quiero decir nada más", concluía antes de abandonar el plató.