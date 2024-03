La representante de Irlanda en Eurovisión expresa su apoyo a Palestina: "No me quedaré en silencio"

Por Redacción |

En la mañana del viernes 29 de marzo, nueve de los artistas que acudirán al Festival de Eurovisión 2024 en representación de sus respectivos países han publicado un comunicado conjunto, expresando su posición con respecto a la guerra entre Israel y Gaza. Los firmantes han sido Olly Alexander (Reino Unido), Megara (San Marino), Iolanda (Portugal), Bambie Thug (Irlanda), Gåte (Noruega), Nemo (Suiza), SABA (Dinamarca), Silvester Belt (Lituania) y Windows95man (Finlandia), aunque entre todos ellos ha habido alguien que ha ido un paso más allá.

Bambie Thug, representante de Irlanda en Eurovisión

Mientras que el resto de artistas se han limitado a postear el mensaje, que clama por "", en sus redes sociales, la representante irlandesa ha incluido una suerte de anexo en su publicación para incluir su perspectiva personal con respecto al conflicto armado. "", arranca.

"Como persona irlandesa con un historial de ocupación compartido y como alguien queer, no puedo y no me quedaré en silencio. Soy consciente de los llamamientos a la renuncia, pero dar un paso atrás ahora significaría que hubiera una voz pro-Palestina menos en el certamen. Mi corazón y mi solidaridad siempre han estado con los oprimidos, y permaneceré comprometida con ese apoyo y con el uso de mi plataforma para concienciar y defender el cambio", añade.

Suma de apoyos

Tras la publicación del primer comunicado por parte de los nueve artistas mencionados previamente, una décima voz se ha sumado a la causa. El representante de Bélgica, Mustii, se ha adherido a la firma. Por su parte, la portuguesa Iolanda también ha compartido en sus Stories de Instagram el texto adicional publicado por Bambie Thug, respaldando ese apoyo directo a Palestina. Mientras tanto, los representantes españoles, Nebulossa, se mantienen ajenos a esta movilización.