Un día después de que Belén Esteban sufriera una mala caída en 'Sálvame' durante una prueba al estilo de 'Supervivientes', el programa de Telecinco abordó el estado de salud de la colaboradora de la mano de Jorge Javier Vázquez. El presentador, además de compartir cómo se encontraba su compañera, también comunicó la decisión de los médicos sobre la rotura que había sufrido.

Jorge Javier comparte el estado de Belén Esteban en 'Sálvame'

"Yo he llamado hoy y no me ha contestado tampoco. No contesta a nadie", confesó el catalán, cuando algunos colaboradores desvelaron que habían intentado contactar con Esteban para saber cómo se encontraba. A continuación, el presentador, ya más serio, dio una importante noticia: "lo que pensábamos que iba a ser una cosa muy lejana, no va a serlo: al final, los médicos han decidido operar a Belén". "Se va a recuperar mucho mejor", apostaba Carmen Borrego, tras lo cual Vázquez desveló que "la operación va a ser inminente, probablemente esta misma semana". El presentador procedió entonces a compartir cómo se encontraba su compañera: "en conversaciones con este programa, Belén está emocionalmente echa polvo, absolutamente devastada".

La colaboradora, de hecho, "no ha podido dormir en su cama, porque no ha podido subir las escaleras. Ha tenido que dormir en el sillón de la planta baja". "Únicamente, que lo he leído ahora en su Instagram, que está recibiendo un montón de Whatsapps, de llamadas y no coge a nadie porque no tiene ánimo. Que a Belén, con lo que le gusta el teléfono, para que no lo coja...", dejó caer el catalán. Vázquez se refería así a un story que publicó Esteban en su cuenta de Instagram, donde daba las gracias "a todo el mundo por los Whatsapp y llamadas de teléfono". "Perdonad que no conteste y coja el teléfono, no estoy con mucho ánimo pero solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño", concluía el mensaje de la colaboradora.

"No es una operación complicada"

Para tranquilizar a la madrileña, además, 'Sálvame' contó con la intervención del doctor Sánchez Martos para hablar de la intervención quirúrgica que la colaboradora tanto había temido desde el principio. "La intervención quirúrgica, hoy sabemos que es mucho más eficaz, porque además tiene una recuperación mucho más rápida que con la escayola", explicó el doctor, para después añadir que "ayer era imposible saber si se iba a hacer una intervención quirúrgica. Hasta que no se ha estabilizado la fractura y se ha evaluado hoy". Asimismo, el profesional añadió que, "de todas formas, tiene que bajar la inflamación. Por eso, la intervención quirúrgica inminente significa dos o tres días" y aseguró que dicha operación "no es complicada, es sencilla. Es molesta, sobre todo, en la recuperación", a pesar de ser más breve.