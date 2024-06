Por Beatriz Prieto |

'Ni que fuéramos Shhh' arrancó su emisión del jueves 13 de junio en Ten hablando de las Campos, en concreto, adelantando una bomba sobre un suceso protagonizado por Carmen Borrego. Un tema tratado durante la reunión previa al programa, en la que algunos se enteraron de la misa conmemorativa en honor de María Teresa Campos, con motivo de su cumpleaños, algo que molestó especialmente a Belén Esteban.

El equipo de 'Ni que fuéramos shhh' hablan de la misa en honor de María Teresa Campos

"En mitad de la reunión, Belén Esteban y yo nos enteramos de que, algo que me parece no solo lógico, sino que no tengo nada que añadir", confesó María Patiño . "Yo sí.porque a mí sí me hubiera gustado estar, como en el otro funeral", declaraba por su parte Esteban.

Aunque la colaboradora dejó claro que "no me tienen que invitar", se mostró molesta por haber sabido de la cita durante la reunión, dado que "yo con María Teresa estoy muy agradecida, porque la he querido mucho y sé que ella me ha querido mucho a mí". "Por supuesto, no me han invitado, pero cuando sepa el día, la hora y donde es, voy a ir a la misa", aseguró Esteban, a quien sus compañeros informaron de que la cita sería, en teoría, el lunes 17 de junio a las ocho y media de la tarde, un día antes del cumpleaños de la difunta.

Un acto íntimo

"Creo que Terelu y Carmen no me cerrarían la puerta, pero sí me hubiese gustado que, igual que nos invitaron a todos el día del funeral, que nos hubieran avisado", dejó claro la madrileña, para después insistir en que "la verdad es que me ha dolido, sobre todo por María Teresa, porque yo le tenía mucho cariño". Tras su queja, ya en los últimos minutos del programa, Esteban desveló que "he mandado un mensaje a Terelu y a Carmen".

"Carmen lo ha leído y no me ha contestado, pero tengo que dar las gracias a Terelu, porque muy educada me ha dicho que es un acto íntimo, solo de familiares", desveló la colaboradora, quien le había "dado las gracias y le he dicho que el martes pondré una vela por María Teresa Campos". Un mensaje que Esteban calificó de "muy cariñoso", después de que el programa hubiera compartido las informaciones que apuntaban a la posibilidad de que la misa en honor de María Teresa fuera parte de una exclusiva.