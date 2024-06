Marta Riesco utiliza a Terelu Campos para atacar a Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'

Por Toño García Rodríguez |

Un día después del primer cara a cara entre Marta Riesco y Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh', donde ambas fueron protagonistas de un encuentro en el que el tono se fue elevando hasta descontrolarse por completo, los colaboradores del programa de Canal Quickie hicieron balance de esas imágenes. "Yo sabía lo que iba a pasar porque la conozco a ella y me conozco a mí", decía Esteban sobre la fuerte discusión y, aunque sabía que iba a trabajar con ellos, usaba una película para explicar cómo será su relación: "Como Mario Casas en la película, a 3.500 metros de mí".

'Ni que fuéramos shhh'

En ese momento, Marta Riesco, que iba de camino al concierto de Camilo en Madrid,para responder a la princesa del pueblo y conocer su primera misión como reportera. Tras conocer que Esteban quedó "agotada" después del enfrentamiento, María Patiño quiso saber cómo lo vivió Riesco. "Belén tiene que entender que no solo puede dar ella y la gente se tiene que callar.", explicó la periodista mientras la colaboradora gesticulaba desde el plató.

No obstante, la reportera no daba por imposible una reconciliación: "Yo tengo la esperanza de que en algún momento Belén me deje de mirar con esa cara". Lejos de tender una mano, Esteban trató de poner punto final a la conversación cantando un tema de Camilo y animando a Riesco a disfrutar del concierto: "Pásatelo bien, baila, cariño, que te va a venir muy bien. La vida es cantar, bailar y disfrutar. Espero que lo pases muy bien". La periodista entonces respondía con un dardo a la colaboradora: "Muchas gracias, intentaré bailar como tú con Terelu ese día".

El resto de tertulianos reaccionaban atónitos al ataque de la reportera y Belén Esteban replicaba: "Con Terelu y con quien haga falta, cariño". Segundos después mantenía una conversación en voz baja con Lydia Lozano por la que Riesco quiso interesarse: "¿Qué dices Belén, otra vez?". La respuesta de la patrona fue clara: "Yo bailo con quien me sale del coño". "¿Es malo que te diga que cantes, que bailes y que te diviertas?", preguntó Esteban sin entender el ataque de la periodista. Marta Riesco repetía la fórmula: "¿Es malo que yo te diga que voy a bailar y voy a intentar pasármelo tan bien como tú con Terelu?".

Belén Esteban: "Ponte a bailar anda"

Marta Riesco: "Intentaré hacerlo como tú con Terelu"



LOLAZO #NiQueFuéramos12J pic.twitter.com/3ps0GR0XMk — Señorín (@Senorin_) June 12, 2024

Primera misión

La princesa del pueblo afirmaba que la respuesta de Riesco iba "con mala leche" y los colaboradores daban la razón a su compañera. "Creo que Marta tiene una ligera distorsión de la realidad. No le hace falta el apoyo de nadie, sola le basta para dar y tomar", entonaba Kiko Matamoros en defensa de su amiga. Finalmente, pusieron fin al conflicto y anunciaron a la reportera cuál sería su primera misión en el programa: los Premios de la Academia de la Moda, este jueves 13 de junio.