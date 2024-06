Por Beatriz Prieto |

Un día después de pisar por primera vez el plató de 'Ni que fuéramos Shhh', Marta Riesco regresó a las instalaciones de Canal Quickie para no solo reencontrarse con el equipo del programa de Ten, sino también vivir su primer cara a cara televisivo con Belén Esteban. Un encuentro que, aunque ya prometía ser tenso a raíz del rechazo mutuo que ambas habían manifestado mutuamente e incluso arrancó con cierta cordialidad, no tardó en descontrolarse por completo ante las pullas que se dedicaron una a la otra.

María Patiño trata de calmar a Belén Esteban en su disputa con Marta Riesco en 'Ni que fuéramos shhh'

Ambas dejaron claro que se daban "la mano por educación" al comienzo del encuentro, a solas con María Patiño como moderadora, la cual. "Te pido disculpas, no debería haber nombrado a quien sabes que nombré", aseguró la periodista, con la esperanza de que "me las aceptes algún día". "¿Qué clase de alcohol bebes? Porque", dedicó Esteban poco después, al recordar las incendiarias declaraciones de Riesco contra "lo que más quiero en mi vida, dos personas que no se van a nombrar", después de su cumpleaños.

"Te voy a decir una cosa: no puedo contigo", se sinceró la madrileña, cuando Riesco equiparó sus declaraciones con el daño que podría sufrir su propia madre. A pesar de sus palabras, Esteban reconoció que "hay una parte de ti que me creo", lo que no quitaba que "hemos vivido mucho". La colaboradora recordó sus encuentros en los pasillos de Mediaset, en concreto, después de que se asegurase que Riesco que habría tenido un encuentro con una mujer en Cantora, algo que ella negó e incluso denunció: "Te dije, ¿Marta eres lesbiana o bisexual?". "Con todos mis respeto, ¿eh? Por mí puedes comer el coño a quien te salga de los cojones", matizó la colaboradora, a quien Riesco respondió con un "hombre, igual que tú los rabos".

"Te conozco y a mí no me la das"

"No, yo me como el rabo de mi marido, no de otros. Yo lo que no hago es follarme a tíos casados", atizó Esteban, momento en el que la invitada recordó que "tu marido se folló a otras". Esto avivó la disputa entre ambas, hasta el punto de que la colaboradora se puso en pie, mientras Patiño trataba de apaciguar las aguas, en vano. "¡Me vais a respetar las dos! ¡Y al espectador!", repetía la gallega, antes de que Esteban insistiera en que "yo lo que no hago es follarme a tíos casados", ignorando los gritos de su compañera. "El feminismo", comentó Riesco, con ironía, para después ponerse a aplaudir.

"Yo no voy de feminista como vas tú ahora con Rocío Carrasco, ¡qué la has puesto a parir! ¡Y a OA! Y ahora eres su amiga, ¡falsa! Te conviene venir aquí y dar otra cara, pero te conozco y a mí no me la das", replicó Esteban, poniéndose de nuevo en pie ante una resignada Patiño. Por fin, la presentadora pudo intervenir para admitir que "yo no pretendía que acercarais posturas": "Lo único que os pido es que tengamos en cuenta que no estamos en nuestra casa". "Estoy convencida de que somos capaces de decirnos lo que nos dé la gana sin traspasar determinadas historias que nos pueden pasar factura a las tres. Porque somos profesionales. Ni periodismo, ni hostias", afirmó Patiño, con evidente frustración, antes de pedir disculpas a la audiencia.