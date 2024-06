Por Beatriz Prieto |

Una semana después de que 'Ni que fuéramos Shhh' aterrizara oficialmente en Ten, el programa recibió el lunes 10 de junio a Marta Riesco en plató para enfrentarse a las dudas del equipo tras su entrevista. Un primer contacto en el que hubo ciertos roces con la invitada en un primer cara a cara con María Patiño antes de que se enfrentara a los colaboradores, quienes no obviaron la "guerra" pasada con Rocío Carrasco, momento en el que la madrileña decidió disculparse públicamente con la hija de Rocío Jurado.

Kiko Hernández menciona a Rocío Carrasco en el encuentro con Marta Riesco en 'Ni que fuéramos shhh'

, planteó Kiko Hernández en un momento del encuentro, dando pie a unos segundos de silencio por parte de Riesco. "Ostras. Hay cosas que me han pasado, nada de cosas físicas, quiero dejarlo claro, por las que", confesó la periodista, para después confesar que "quiero pedir disculpas por no haberlo hecho antes, pero".

"Ahora que me han pasado muchas de esas cosas me he dado cuenta, primero, de que he sido una gilipollas, y segundo, que he sido muy injusta", añadió Riesco, ante lo que Hernández preguntó sin rodeos si "estamos hablando de Rocío Carrasco". "¿Te crees su relato?", indagó el colaborador, nada más recibir una respuesta afirmativa. "Creo que su dolor es absolutamente real. Como todo, no sé exactamente qué cosas puedo decir que creo y cuáles no", contestó Riesco.

"Me han ocurrido cosas muy similares"

La periodista declaró sobre Carrasco que, "respecto a su relato a día de hoy y respecto a su relación con él, me la creo porque me han ocurrido cosas muy similares a esas". "Me identifico en cómo puedes llegar a pensar en que tú estás loca y que lo que pasa a tu alrededor, te lo estás imaginando", concretó Riesco, quien incluso compartió cómo había vivido la emisión de algunos capítulos de la docuserie 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' junto a Flores. "Los veía mal, pero callado. Los veía en directo y a lo mejor resoplaba y me preguntaba cosas", desveló la periodista, para después añadir que su expareja había llorado "cuando se hablaba de los hijos".