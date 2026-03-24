Benidorm Fest 2027 confía de nuevo en Sergio Jaén y adelanta el plazo de recepción de canciones

Por Almudena M. Lizana |

RTVE ha reafirmado su apuesta por el Benidorm Fest con una rueda de prensa realizada el 24 de marzo de 2026. A ella han acudido Tony Grox & Lucycalys, ganadores de la Sirenita de Oro y del Premio Univisión en la quinta edición, y Asha, ganadora del Premio Spotify también en 2026.

Además de los artistas de la última edición, estaban presentes María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación; Sergio Calderón, director de TVE, y César Vallejo, director del Benidorm Fest. En ella se ha abordado el futuro del Benidorm Fest, también junto a Melani Parejo, directora de música para Sur y Este de Europa de Spotify. "El compromiso de esta casa con este festival y con la música en general no se quedan en una mera declaración de intenciones, sino en claros hechos que ahora vamos a contar", arrancaba Calderón.

Rueda de prensa de las novedades del Benidorm Fest 2027

Una de las novedades con respecto a otras ediciones es el plazo de recepción de canciones, ya que a diferencia de los años anteriores se ha adelantado el mismo. Así, el plazo se va a abrir del 6 de abril al 12 de julio. "Así tendremos más margen para escuchar y filtrar y refiltrar las canciones, queremos mejorar en algunos procesos, como en el sonido", explicaba César Vallejo.

, incluso se prevé que haya más de uno. "El excelente balance de la última edición reafirma nuestra apuesta por el equipo artístico y por los profesionales de TVE que se vuelcan en el festival", comenzaba diciendo Calderón,

Por su parte, aprovechando la presencia de Tony Grox, Lucycalys y Asha se han detallado algunos asuntos sobre sus respectivos premios. "Nos vamos eL 14 y 15 de abril a Estocolmo con Asha, con todo a su disposición para que todo salga lo mejor posible", anunciaba Melani Parejo, mientras que Ignacio Meyer daba la noticia de que Tainy será el productor ejecutivo del próximo single de Tony y Lucycalys, junto a Albert Hype y J. Rosa.

Foto de familia del Benidorm Fest

Foto de familia del Benidorm Fest

"Aprovecho también para anunciar que regresaremos como colaboradores del próximo Benidorm Fest 2027", comentaba también el directivo de Univisión en su vídeo, al igual que la colaboración con Spotify, que se mantendrá en 2027. "Queremos que el Benidorm Fest sea la gran cita anual de la música española, estamos trabajando en afianzar la marca", añadía César Vallejo.

¿Abiertos al autotune?

Ya en la ronda de preguntas, el director del Benidorm Fest ha aclarado si se podrán utilizar herramientas de procesamiento vocal en el siguiente Benidorm Fest, aprovechando que sigue sin estar ligado a Eurovisión y esa es una de sus normas. "Este año nos abrimos a la utilización de herramientas de procesamiento vocal, no sabemos en qué medida, pero sí", aclaraba, dejando claro que el artista tiene que poder tener solvencia en directo.

Respecto a su vinculación con Eurovisión, María Eizaguirre y el resto de directivos de RTVE han mantenido su postura clara. "El Benidorm Fest es un festival con vida propia, puede caminar por sí mismo. Siempre hemos querido hacer un festival de música con nuestra identidad. RTVE sigue en la misma posición", comentaba, aunque dejando claro que el certamen europeo está en el ADN del Benidorm Fest. "Má allá de eurovisión, el propósito de esta casa es edificar esta marca como la cita anual de la música española", insistía Calderón.