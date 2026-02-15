Primeras declaraciones de Tony Grox y Lucycalys tras ganar el Benidorm Fest 2026: "No nos lo creemos"

Por Redacción | |

La colaboración entre el productor Tony Grox y la joven gaditana Lucycalys ha conquistado el certamen con dos premios. Con su canción 'T amaré' han conseguido convertirse en los ganadores de la quinta edición del Benidorm Fest y además se han alzado con el Premio Univisión, que les permitirá viajar a Miami para promocionar su música en programas de televisión de máxima audiencia y grabar un single con un productor destacado del panorama latino.

LucyCalys y Tony Grox en la rueda de prensa del Benidorm Fest 2026

Tras la final del Benidorm Fest 2026, Radiotelevisión Española ha realizado una rueda de prensa con los ganadores de la edición para conocer sus primeras impresiones. María Eizaguirre, Directora de Comunicación y participación de RTVE, ha sido la encargada de conducir este acto desde la sala de conferencias del Palau d'Esports l'Illa de Benidorm.

El dúo se ha mostrado especialmente emocionado por esta doble victoria, tal y como ya ha podido apreciarse cuando han vuelto a interpretar el éxito 'T amaré'. Ambos estaban muy sonrientes y eufóricos por triunfar en un año histórico, el primero en la que el certamen musical no está vinculado al Festival de Eurovisión.

"No nos lo creemos, estamos en shock y superagradecidos", decía el productor, mientras la cantante no podía contener las lágrimas. "No asimilamos todavía ninguno de los dos premios", explicaba la cantante. Un reconocimiento que viene acompañado de 150.000€ que servirán para "seguir invirtiendo" en su trabajo. Respecto a si les hubiese gustado representar a España en Eurovisión, han dejado claro que su postura coincide con la del ente público: "Apoyamos la decisión de RTVE".

Por otro lado, Asha se ha incorporada a la rueda de prensa como ganadora del Premio Spotify, que le permitirá viajar a Estocolmo para grabar un Spotify Single en el estudio insignia de la plataforma. La artista ha derrochado humildad piropeando a sus compañeros: "'T amaré' es la mejor canción. Qué felicidad compartir este momento con ellos".

RTVE confirma el Benidorm Fest 2027

La rueda de prensa ha contado con la presencia de Sergio Calderón, director de Televisión Española, que ha valorado muy positivamente el esfuerzo realizado en el Benidorm Fest 2026: "Edición tras edición hemos dado un paso". "Como confirmaba José Pablo López, seguirá el año que viene en esta ciudad", ha afirmado, dejando claro que el certamen tendrá continuidad más allá de lo que pueda ocurrir con su vinculación eurovisiva.