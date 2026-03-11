La doble de Amaia Montero, aspirante al Benidorm Fest: Así es La Otra Oreja, el tributo a La Oreja de Van Gogh

Por Redacción |

En España, hay dos tipos de verano: el de postureo en Instagram... y el de la plaza del pueblo con luces de colores, bocadillo en la mano y una orquesta tocando 'Paquito el Chocolatero' a las dos de la madrugada. En este contexto, las bandas tributo se han convertido en un fenómeno propio: permiten revivir conciertos de los grupos favoritos, incluso aquellos que marcaron toda una generación. Existen homenajes de todo tipo: desde Estopa y Amaral hasta U2, Madonna o Michael Jackson, pasando por las galas de 'Operación Triunfo' o las bandas sonoras de Disney.

Entre ellas destaca La Otra Oreja, liderada por Laura Batiste, que transporta al público a los años 2000 con cada acorde de La Oreja de Van Gogh, recorriendo todas sus etapas, de Amaia Montero a Leire Martínez. Pero este grupo cuenta con algo único en esta corriente de los tributos: su cantante tiene un enorme parecido tanto vocal como físico con Montero. De hecho, se hace llamar la doble de Amaia.

Mariang, Ángela Fernández y Héctor Alabadí entrevistaron a La Otra Oreja en 'El recreo' de En Play

Laura Batiste visitó 'El recreo' de En Play, en RTVE Play, presentado por Ángela Fernández ('Grand Prix') y Mariang Maturana ('La Pija y la Quinqui'), dentro de la sección del periodista Héctor Alabadí (FormulaTV), donde repasó su trayectoria y cómo empezó a cantar. "Con 14 años ya me decían que me parecía a Amaia, pero no empecé a cantar hasta la universidad, con 19 años. Ahí sí me di cuenta de que mi timbre era algo parecido, pero no la imitaba", explicó. Sobre su vida como doble y la atención del público, añadió: "Yo soy como Hannah Montana. Salgo del concierto, me lo quito y ya nadie me conoce".

Laura Batiste es la vocalista de La Otra Oreja, la banda tributo a La Oreja de Van Gogh

Admiradora de Amaia y Leire

"Creo que fue. Esa época fue un boom y me marcó. Desde entonces llevo 13 años cantando en dúos, orquestas y, desde hace cuatro, con el grupo tributo La Otra Oreja", contó en la plataforma de streaming de Radiotelevisión Española.

Respecto a la polémica con Leire Martínez por interpretar las canciones de la etapa de Amaia Montero en su gira en solitario, Batiste se mostró respetuosa y se declaró admiradora de ambas. "A mí me hubiera gustado verlas a las dos en un escenario. Son las dos queridas, las dos lo hacen bien, y creo que todos soñamos con ese momento", aseguró. Este amor se refleja en su trabajo, ya que La Otra Oreja rinde tributo a toda la historia de la banda donostiarra, interpretando también temas de la etapa de Martínez, como 'Cometas por el cielo'. Aunque lo curioso es que los canta caracterizada como Amaia Montero: "Ahí dejo de imitar y uso mi propia voz, porque no sé hacerlo como Leire. Además, no me da tiempo a caracterizarme como ella".

Batiste también destacó cómo el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh ha reavivado el interés por estas canciones clásicas: "Se nota que la gente tiene ganas de escuchar estos temas. Son canciones que no pasan de moda y provocan nostalgia". Prueba de ello son las más de 60 fechas que tienen cerradas para 2026, aunque todavía están abiertos a contratación. Un año peculiar, porque su gira coincidirá con la de LODVG y la de Leire Martínez en solitario, 'Aquella Niña Tour'.

Laura Batiste, candidata al Benidorm Fest 2027

La artista sorprendió anunciando su intención de participar en el Benidorm Fest 2027, donde debutará como Laura Batiste, mostrando su propia voz y composiciones originales. "Me han animado a que me presente. Quiero que me conozcan como Laura y no solo como el personaje de Amaia. Soy compositora, he hecho varios temas propios y quiero que la gente se sorprenda con mi voz", relató. "Me presento sola, aunque puede que haya algún cameo de la banda de La Otra Oreja en el escenario", añadió.

Con este paso, Batiste busca consolidarse como artista más allá del tributo, con un estilo influenciado por La Oreja de Van Gogh pero reivindicando su identidad musical. Si llegase a ser una de las seleccionadas, seguiría los pasos de Kenneth, participante del Benidorm Fest 2026 con 'Los ojos no mienten', que trabajaba en la Orquesta Panorama y ahora acaba de regresar al Combo Dominicano.

Además reflexionó sobre su relación personal con Amaia Montero, mostrando emoción: "La admiro muchísimo. Soy hija única y siempre me decían el parecido; al final la veo como la hermana que nunca tuve. Sería un sueño conocerla, abrazarla y darle las gracias por todo".