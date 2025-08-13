Por Sandra Alcaide Barrón |

Benita Castejón , una de las videntes másen España, ha hecho su reaparición ante la prensa en Madrid. Tras conocerse el inicio hace unos meses de un apasionante proyecto para ella,, la colaboradora no ha parado de participar en

Sin embargo, la preocupación surgía al verle llegar a la estación de Atocha, llevada por su representante en una silla de ruedas. Allí, Benita Castejón se sinceraba ante Europa Press sobre su estado de salud: "Tengo que ser fuerte. Cuando me dicen 'qué fuerte eres, Benita' digo 'por tantas Benitas'. Y bueno, aquí estoy".

Benita llorando desconsoladamente por su estado de salud

"Estoy feliz de estar aquí en Madrid y de hacer todo lo que estoy haciendo y que ayude a la gente y les sirva. Y que sepa todo el mundo que nunca es tarde, nunca", añadía. Además, la vidente conseguía hacer un balance positivo de sus vivencias con el optimismo que le caracteriza: "Me han pasado muchas cosas. A mí ya me pasan muchas cosas siempre. Siempre, toda mi vida, pero no son malas".

No solo esto, sino que la pitonisa se atrevía a bromear con los periodistas respecto a sus recientes operaciones y por qué había viajado sola a Madrid: "Venía con mi representante, Tony, porque él tenía que llevar a un cantante suyo, Óscar el Ruso. Entonces digo 'yo me voy sola, soy muy valiente'. Entonces yo, que ahora mismo tengo más puntos, iba a decir que Chanel Terrero en Eurovision, pero sí. Bueno, Chanel sí. Melody, perdona Melody, te quiero y te adoro pero 'zero points'."

Benita en 'La familia de la tele'

Benita Castejón se pronuncia sobre el ritual de Terelu

Por otro lado, Benita Castejón también se pronunciaba sobre el famoso ritual que hizo recientemente Terelu Campos, del que también han hablado otras expertas de los astros como Esperanza Gracia. "El ritual que yo le he visto tiene tres indicaciones. Generalmente, se hace con una vela, pero lo mismo Terelu no tenía nada más que una cerilla. Cuando se pone esa cerilla hacia la luna es porque tienes momentos de incertidumbre y quieres que se te ilumine el camino", comentaba.

"También puede ser porque tienes un momento de luz, de brillo, de estar muy bien y entonces lo ofreces a la luna como para que siga protegiendo esa misma situación, que esa yo la veo muy factible para Terelu. Luego hay otra que también es importante, que es cuando tú pones una cerilla a la luna es rebelarte contra todo lo grande que te está haciendo daño. Quiero decir, tu cerilla es una llama muy pequeña y tú la estás enfrentando a la luna que es algo muy grande. Pero tú le estás diciendo, 'no puedes conmigo, soy pequeña pero no puedes conmigo'", añadía.