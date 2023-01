Bertín Osborne explica qué error de Antena 3 le hizo abandonar la cadena

Por Sergio Ojer Lapido |

Bertín Osborne se ha sacado una espinita que tenía clavada desde hace más de 20 años. El cantante ha revelado en 'El show de Bertín', en Canal Sur, el motivo de peso por el que abandonó Antena 3 y no es otro que por haber rechazado la compra del formato de 'Operación Triunfo'.

Bertín Osborne en 'El show de Bertín'

El conductor de ' Mi casa es la tuya ' contó cómo cuando trabajaba en Atresmedia le llamó Tony Cruz, miembro de Gestmusic,. "Bertín, tenemos un programa nuevo que empieza ya, se lo vamos a ofrecer a Antena 3, pero queremos saber si quieres presentarlo", comenzó contando., pero su chasco llegó días más tarde al recibir otra llamada de Cruz.

Esta vez era para decirle que la cadena había rechazado su propuesta porque pensaban que ese espacio no iba a funcionar. "¿Pero cómo no lo van a querer? ¿Están tontos todos?", contestó el artista. Además, reveló que se enfadó mucho con Antena 3 y que les llamó para pedriles explicaciones, pero simplemente le dijeron que "no veían el programa" y esto provocó que abandonara la cadena.

Reproces en la convención de Antena 3

Además, Osborne contó que antes de irse de Atresmedia, en la convención de Antena 3 en la que estaban reunidos todos los trabajdores, contando las caras de delante y de detrás de las cámaras, quiso reprochar el error garrafal que habían cometido. Subido en el atril, el cantante manifestó: "Me gustaría saber quién es el que no ha visto el programa del éxito mayor de este año, que me ofrecieron a mí, lo quisieron vender aquí y alguien dijo que no lo veía. ¿Quién ha sido el ciego?". Seguidamente, el consejero delegado se subió al escenario y pidió disculpas a la vez que admitía ser "el ciego".