Bertín Osborne recibió en 'Mi casa es la tuya' a María Pombo, una de las más populares influencers del momento. Sin embargo, aunque es un personaje que habría dado mucho juego puesto que no aparece mucho en la pequeña pantalla, la entrevista quedó algo descafeinada por las críticas al presentador, que ni siquiera conocía en qué consiste la profesión de la madrileña.

"¿Qué es ser influencer, o eso que tú haces?", le decía Osborne a su invitada, que trataba de explicar cómo era su trabajo y su día a día. Ante la incredulidad de la joven, esta trató de explicarle lo que hacía cada jornada, aunque no le quedó muy claro todavía al cantante, que parecía estar fuera de onda en este tema.

La polémica no se quedó en el programa, sino que estalló también en redes sociales. Allí, los usuarios de plataformas como Twitter no dudaron en expresar su indignación sobre la poca o nula preparación del presentador antes de la entrevista, y más cuando se trata de una persona con tanta relevancia en redes sociales, ya que cuenta con 2,4 millones de seguidores en Instagram. Además, el cantante tampoco sabía de la enfermedad que sufre Pombo: Esclerosis múltiple.

María Pombo es una desconocida para la gente que no usa redes, me pregunto si cuando le dijeron a Bertín que la tenía que entrevistar no se quedó en plan who? Bueno, igual es amigo del padre #MiCasaMaríaPombo.