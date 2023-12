Besa Kokëdhima representará a Albania en el Festival de Eurovisión 2024

Por Daniel Parra |

Albania ya ha confirmado a la que será su representante en el Festival de Eurovisión 2024. Se trata de Besa Kokëdhima, que participará en el certamen tras 20 años en activo. La decisión se llevó a cabo el pasado sábado 23 de diciembre, cuando la cantante fue elegida a través del televoto durante la gala del Festivali i Këngës, una de las competiciones de música más longevas de Europa tras 62 años. Se espera que Kokëdhima cante el tema "Zemrën N'dorë" en Malmö, Suecia, el próximo mes de mayo, canción con la que fue la más votada por el público, aunque Eurovisión no descarta que pueda haber cambio de canción en la candidatura.

Besa Kokëdhima en el Festivali i Këngës

A pesar de que Kokëdhima sea la elegida para ir al certamen, su canción no fue la mejor valorada por el jurado.con su "Çmendur". No obstante, la canción elegida por los jueces no es la que viaja a Eurovisión, sino que esta decisión se deja en manos de los espectadores albaneses a través del televoto. Esto mismo sucedió en 2023, cuandoen Eurovisión.

Besa Kokëdhima debutó en la música en 2003 con su tema "Më Beso". En 2006, lanzó su primer álbum, "Besa". La albanesa ya participó en 2009 en el proceso de selección del representante de Rumanía para el Festival de Eurovisión, llegando a la semifinal. Uno de sus mayores logros es haber ganado el Kënga Magjike en 2013. Kokëdhima fue coach de 'La Voz' de Albania desde 2016, siendo elegida por el público como su favorita.

Los cantantes confirmados

Albania es el noveno país en confirmar a su representante para el próximo Festival de Eurovisión. De momento, solo Bélgica, Chequia, Chipre, Eslovenia, Francia, Grecia, países Bajos y Reino Unido han confirmado a sus cantantes. En el caso de España, el representante volverá a decidirse en el Benidorm Fest que tendrá lugar entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2024. Algunos de los músicos más conocidos que probarán suerte son María Peláe, Jorge González, Angy Fernández o Miss Caffeina.