Bob Pop contará su vida en 'Maricón perdido', la nueva serie de TNT producida por Berto Romero

TNT continúa su fuerte apuesta por la producción propia y es que tras las ficciones 'Vota Juan' y 'Vamos Juan', la nueva serie que Los Javis y Buendía Estudios preparan para la cadena y la nueva temporada de 'Road Trip' que ya está en marcha con el fichaje de Carmina Barrios, la cadena temática ha iniciado la producción de un nuevo proyecto que lleva por título 'Maricón perdido', que está producida por El Terrat (The Mediapro Studio) y WarnerMedia y que tiene detrás a Bob Pop como creador original.

Bob Pop

Esta nueva ficción que contará con Berto Romero como productor ejecutivo está basada en la propia historia de Bob Pop aunque con grandes dosis de fantasía y humor. "Nunca pensé que fuera a escribir algo como 'Maricón Perdido' hasta que me di cuenta de que había estado escribiéndolo en cada libro, en cada columna en prensa, en cada colaboración en televisión con Andreu Buenafuente", explica este respecto al nuevo proyecto, confesando que "nunca me hubiera atrevido a hacer una serie así sin el cariño y la complicidad de Andreu (que me dio el título) y de Berto. Ahora solo quiero hacerlo bien".

Así será la trama de 'Maricón perdido'

En este nuevo proyecto en el que el propio Bob Pop es guionista se reconstruirá toda su trayectoria vital, de forma que descubriremos cómo fue su dura infancia y adolescencia, siendo un total incomprendido por su familia y el entorno que le rodeaba. También veremos cómo le costó encajar en una sociedad altamente homófoba, cómo fue su llegada a Madrid y también veremos cómo fueron sus primeros escarceos amorosos dentro y fuera de la capital. Todo de la mano de varios actores distintos que se pondrán en la piel de Bob desde los años 80 hasta la actualidad, cuando él se interpretará a si mismo.

La mezcla de tonos, clave en el proyecto

José Skaf, responsable de producción original de TNT, afirma que lo que les ha atraído de este proyecto de El Terrat es "la sinceridad con la que está planteado y su mezcla de tonos, con mucho humor, algo de drama y la fantasía como refugio ante la dureza de la realidad". El directivo explica que 'Maricón Perdido' "es una defensa de la diversidad, y un recuerdo de lo mucho que se ha sufrido hasta llegar hasta aquí y del camino que todavía queda por recorrer". Por su parte, Andreu Buenafuente se muestra convencido que "Bob Pop ha llegado a la ficción televisiva para quedarse (...) su talento, la honradez con que escribe y la libertad que respira su serie, son el cóctel ideal contra la intransigencia". Cabe destacar que la primera temporada de la ficción tendrá un total de seis episodios que empezarán a rodarse este otoño para ser lanzados en 2021.