La primera temporada de 'We're Here', que supuso la primera incursión del fenómeno drag en la plataforma de HBO, fue un rotundo éxito gracias a la repercusión que tuvieron las historias y los testimonios que se abordaron en cada episodio. Siguiendo la estela de su primera tanda de capítulos, la segunda temporada de 'We're Here' ha aterrizado en HBO Max el 11 de octubre de 2021 de la mano de Shangela, Eureka O'Hara y Bob The Drag Queen, repitiendo así el trío que conquistó a la audiencia.

El groso y el gran objetivo de esta segunda temporada sigue siendo el mismo que el de la primera: ser ese necesario altavoz de la comunidad queer en los rincones más inhóspitos de Estados Unidos. Para descubrir el resto de claves de 'We're Here', FormulaTV ha tenido la oportunidad de hablar con Bob The Drag Queen, ganadora de la octava temporada de 'RuPaul's Drag Race' y uno de los torbellinos que pretende desordenar las creencias que se destilan en ciertos distritos del país, donde todavía queda mucho por avanzar y luchar.

'We're Here'

"Hay gente queer en tu ciudad, no importa dónde vivas", empezaba diciendo Bob The Drag Queen, presentando la segunda temporada de 'We're Here'. "No tuve un proceso de salida del armario difícil. Tengo una familia muy cariñosa, muy abierta y que me acepta", confesaba también, dejando claro que tuvo mucha suerte. Respecto a la relación con sus compañeras, la ganadora de la octava temporada de 'RPDR' es sincera y directa: "Hacemos nuestro trabajo durante la semana y luego nos juntamos al final, hacemos algún espectáculo y nos divertimos unas con otras. Así que, en realidad, no tenemos la oportunidad de hartarnos entre nosotras, no nos vemos mucho en el set", aclaraba, ya que cada una de ellas trata con una persona diferente en cada capítulo.

Una temporada marcada por el covid-19

Si algo ha marcado, desgraciadamente, la segunda temporada de 'We're Here' es el coronavirus. Nada más empezar su rodaje, las tres reinas tuvieron que cancelar sus planes y toda la producción al toparse con la pandemia mundial que aconteció. "Lo más difícil de esta temporada de 'We're Here' fue hacerlo en medio de la pandemia del coronavirus. Fue muy duro. Se suponía que íbamos a rodar el programa durante unos tres o cuatro meses y acabamos tardando diez meses en hacerlo", explicaba Bob The Drag Queen.

"Tuvimos como una especie de sentimiento de culpa por dejar a medias a todo el mundo. Una vez que la vacuna estaba realmente disponible y todos estaban vacunado, fuimos capaces de conectar realmente con ellos de nuevo", continuaba la artista, narrando cómo vivieron el hecho de retomar la temporada. De hecho, es realmente emocionante ver cómo en el primer episodio, las tres conductoras conocen a los tres protagonistas y, meses después, vuelven a reencontrarse con ellos para continuar con la experiencias del programa.

Transexualidad y visibilidad queer

Uno de los grandes hitos de 'We're Here' es su capacidad de dar voz a todo el espectro LGTBIQ+ que existe, incidiendo en identidades sexuales que todavía no están del todo normalizadas, ni comprendidas, como por ejemplo, aquellas de género no binario o transexuales. "Mucha gente no conoce a una persona trans, y menos todavía a una mujer negra trans", comentaba Bob en la entrevista, reivindicando también su lucha contra el racismo.

Bob The Drag Queen en 'We're Here'

"Creo que la comunidad drag y los seguidores que hemos conseguido a través de la televisión y el cine son realmente un microcosmos del mundo real", explicaba la drag queen. "Así que, si el mundo real tiene racismo, habrá racismo en el mundo drag. Lo mismo ocurre con la transfobia, la gordofobia, la misoginia, que también se da en el mundo drag", señalaba Bob The Drag Queen, indicando que incluso dentro del fandom que se ha generado, existen esas discriminaciones.

¿Qué significa el drag?

Tras preguntarle sobre cómo ayuda el drag a los participantes de 'We're Here', la ganadora de 'RPDR 8' ha respondido con contundencia: "No se trata de que el drag les dé nada. Siempre digo que estamos haciendo drag, sí, pero en realidad se trata de amplificar las voces queer. Se trata de darles una plataforma para contar sus historias. Se trata de exponer a la gente de todo el mundo y dejar claro que estamos aquí", comentaba, haciendo alusión al nombre de la serie de HBO Max.

"Espero que este programa esté contribuyendo a que se cree un espacio seguro para la gente queer en todo el mundo. Otros shows como 'RuPaul's Drag Race', 'Pose', 'Dragula' e incluso el mismo Billy Porter también está ayudando a normalizar orientaciones e identidades sexuales", contestaba Bob The Drag Queen ante el objetivo de 'We're Here' de dar voz a todo tipo de identidades, para que se puedan tener referencias.

Miedo y discriminación en la comunidad

Durante la entrevista, hemos abordado también los ataques que sigue viviendo el colectivo LGTBIQ+, que llegan incluso a ser mortales. "He sido muy discriminada toda mi vida. No creo que tengamos tiempo de desgranar mis 35 años de discriminación en esta entrevista", contestaba ella, entre risas. "Soy negra, soy marica. Soy extravagante. Me visto especialmente femenina. Me he pasado doce años cogiendo el tren para ir a los conciertos en Nueva York y vestida de drag. Y me doy cuenta de que muchas veces es el miedo de la otra persona lo que me agrede", añadía la artista.

Bob The Drag Queen, emocionada en 'We're Here'

"Tiene muy poco que ver conmigo, a pesar de que soy yo quien se ve afectado negativamente por sus acciones. Me llevó mucho tiempo darme cuenta de que no era yo, de que no había nada malo en mí", desvelaba, muy sincera. "Es algo que está mal en las personas que se dirigían a mí. Y a pesar de que no está bien, la gente tiene que esperar a que el mundo se ponga a su altura, sobre todo cuando se trata de seguridad y de vidas", explicaba Bob The Drag Queen.

Por otra parte, la estadounidense ha hablado también sobre la discriminación que existe incluso dentro del propio colectivo. "Existen muchas fobias en la comunidad queer, especialmente entre los chicos gays y en lo que respecta a las partes del cuerpo de las personas que estas se asignan como femeninas al nacer", decía, abriendo un debate de lo más interesante sobre una problemática que persiste. "Oigo a mucha gente hablar de que no les gustan las vaginas y de lo asquerosas que son. Y muchos espacios fomentan ese tipo de comportamiento, ese tipo de retórica y ese tipo de lenguaje. Yo solía ser gran parte de ese problema, porque pensaba que era muy divertido. Luego, por supuesto, cuando empecé a entender mi propia transfobia y misoginia y a enfrentarme a eso, entendí que era un problema", señalaba, mostrándose del todo vulnerable al confesar que también ha participado en ese tipo de dinámicas.

La familia y la competencia drag

A pesar de estos problemas, Bob The Drag Queen ha hecho especial hincapié en lo importante que es encontrar tu sitio y tu gente, sobre todo en los momentos en los que ciertas políticas conservadoras y de carácter extremo tienen un impacto tan grande en la gente marginada. "A veces, tienes que encontrar tu tribu fuera de tu casa. A veces, tienes que aguantar hasta que las cosas mejoran. Y a menudo las cosas mejoran", explicaba, apostando por la esperanza y por el hecho de que ciertas creencias empiecen a cambiar, e incluso, ojalá, a remitir.

Bob The Drag Queen, en la segunda temporada de 'We're Here'

"La competencia y el drag realmente van de la mano desde que existe el drag, pero también lo hacen las hermanas y la familia y la creación de espacios seguros para las personas que realmente lo necesitan, que a menudo no tienen otro lugar donde ir", defendía también la reina, dejando claro que a pesar de que existe esa competición por ser la mejor y en ocasiones cierto shade parece algo desmesurado, el sentimiento de fraternidad y de hogar, no desaparecen nunca. "A veces, como se ve en 'Pose', es la única familia que la gente tiene. El drag no es solo para los que están mal y son golpeados y expulsados. Es realmente para todos", concluía Bob The Drag Queen, apostando por la unidad de la comunidad queer, tal y como se puede ver en la segunda temporada de 'We're Here'.