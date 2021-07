'Drag Race Holland' presenta a las 10 reinas de su segunda edición, que se estrena el 6 de agosto

Las versiones internacionales del formato pueden verse en España a través de la plataforma digital WOW Presents Plus.

El pasado domingo 25 de julio, 'Drag Race España' coronaba a la primera superestrella drag de nuestro país: la sevillana Carmen Farala. Pese a que aún queda ver la gala especial de coronación, los seguidores del formato se han mostrado tristes con la despedida del reality. Ahora, World Of Wonder, la productora de la franquicia, ha dado una noticia que podría hacer que los fans llenen ese "hueco": la segunda edición de 'Drag Race Holland' se estrenará el próximo 6 de agosto.

Tras proclamar a Envy Perú (que estuvo como jurado invitada en la versión española) como su primera ganadora, la versión holandesa de 'RuPaul's Drag Race' regresa con su segunda entrega y con sus nuevas reinas. Serán 10 (al igual que en la anterior edición) las concursantes que luchen por llevarse el gran premio en el talent presentado por Fred van Leer.

Ivy Elyse Monroe, Juicy Kutoure, Keeta Minaj, Love Masisi, My Little Puny, Reggy B, Tabitha, The Countess, Vanessa Cartier y Vivaldi son las 10 reinas que conforman el casting de esta segunda temporada. En el vídeo promocional, van Leer presenta a las concursantes, que desfilan y muestran sus pulidos looks al ritmo de "Call me mother", el hit de RuPaul. 'Drag Race Holland' puede verse desde España en la plataforma digital WOW Presents Plus.