'Borgen' tendrá cuarta temporada en Netflix en 2022

Las tensiones políticas nunca se acaban, así que 'Borgen' siempre tiene la puerta abierta para su regreso. La ficción danesa, que se convirtió en un referente del impacto internacional de la producción europea, finalmente llevará a cabo su retorno con la irrupción de Netflix en su desarrollo, ya que la compañía estadounidense ha alcanzado un acuerdo con DR, la televisión pública de Dinamarca, para participar en la producción de la esperada cuarta temporada.

Esa cuarta entrega se ha hecho de rogar, ya que la tercera finalizó su emisión original en 2013, y todavía habrá que esperar un poco más para disfrutar de ella. Como ha confirmado la plataforma de streaming a través de Twitter, el estreno de los nuevos episodios tendrá lugar en 2022, cuando se podrá ver el resultado de la reunión del creador Adam Price con la protagonista Sidse Babett Knudsen, que volverá a dar vida a Birgitte Nyborg.

#Borgen — and Birgitte Nyborg — will return in 2022! pic.twitter.com/LjPjRzTo2C