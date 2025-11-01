Por Sandra Alcaide Barrón |

Borjamina, conocido por ser el portavoz de los Mozos de Arousa, no ha dejado de participar en proyectos desde que el icónico trío abandonara 'Reacción en cadena'. Los tres, durante su larga andadura por el concurso, llegaron a acumular 2,6 millones de euros, superando sus expectativas iniciales y cambiando sus planes de inversión.

En un inicio los tres amigos buscaban el dinero para conseguir un local para su asociación Arousa Moza; sin embargo, al ser una suma de dinero tan grande, también lo han utilizado para crear nuevos proyectos y negocios. Por esto, el portavoz de los Mozos de Arousa sorprendía con el anuncio de una inesperada inversión.

Borjamina junto al resto de los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'

Borjamina comunicaba a sus seguidores mediante una publicación en su cuenta de Instagram que va a ser librero: "Ya os lo puedo contar. Llevo meses trabajando en un proyecto que me hace mucha ilusión", relataba mientras enseñaba una librería repleta de estanterías y mesas.

Borjamina en 'A super festa' de la televisión gallega

El proyecto en la TVG de Borjamina

"Sí, voy a ser librero. Tenía claro que ya que ese premio lo ganamos gracias a nuestros conocimientos y a nuestra cultura general,esa cultura. Me parece un proyecto chulísimo que además, que os iré enseñando cómo evoluciona y", añadía.

Hasta hace unas semanas, Borjamina estaba junto a uno de sus compañeros de los Mozos de Arousa, Bruno, recorriendo las mejores festividades y celebraciones de toda Galicia junto a 'A super festa', un programa de la televisión gallega. Ahí ambos desarrollaban el rol de presentadores, ampliando aún más su experiencia en el mundo de la televisión.