Brays Efe acusa a una agencia de publicidad de apropiarse de su historia y ganar un premio por ella

Brays Efe, conocido también por interpretar a Paquita Salas en la serie de Netflix, ha denunciado en sus redes sociales lo que ha sucedido con la agencia Rosebud, que recientemente ha ganado La Lluna d'Or en la categoría Influencia, unos premios de publicidad y comunicación creativa de la Comunidad Valenciana. El actor ha negando haber hecho una campaña publicitaria con ellos, tal y como se ha presentado la agencia en los premios. Brays ha compartido un hilo en su cuenta de Twitter explicando punto por punto como sucedió toda la "acción" #BraysOreo.

¿Una campaña real o unos simples Stories?

En la madrugada del 12 al 13 de febrero de 2018, el conocido actor subió un "stories" en su perfil oficial de Instagram explicaba que se encontraba buscando helado de nata para hacerse un batido de Oreo, tal y como Brays cuenta: "La gente empezó a contestar y retransmití toda la aventura. Sin hashtags ni marcas ni agencias". Esa misma noche "helado de nata" ya fue trending topic y sus fans empezaron a seguir la broma. Unos días más tarde, Efe hacía exactamente lo mismo pero utilizando el hashtag #BraysOreo y sí, volvió a ser de lo más comentado de la noche.

Al ver el movimiento que había ocasionado las bromas del actor de 'Paquita Salas', Helados Nestlé contactó con él comentando en el tweet que creó Efe con el hashtag y fue entonces cuando se le propuso un enviarle un buen surtido de helados de Oreo y Maxibón, que le llegaron el 23 de julio: "Es tan feo que digan ""y fuimos TT", cuando simplemente reaccionaron a algo que se encontraron en su camino. El "trending topic" lo consiguió toda la gente que rió y lo pasó bien reaccionando a mi relación orgánica con Oreo y los Helados Nestlé", explica el protagonista de 'Por H o por B'. Pero la cosa no queda ahí, y es que el 30 de septiembre, cuando el actor cumplió 30 años, este decidió celebrarlo con una tarta de Maxibón, que en ese caso sí fue una colaboración pero no con la agencia Rosebud: "He hablado con la persona que llevaba todas las colaboraciones de marcas en mi agencia en ese momento y me ha dicho que consiguió la colaboración a través de VIZZ Agency".

¡Qué alegría! La acción #BraysOreo ha ganado La Lluna d'Or en la categoría Influencia en los premios #LaLluna2019 para la agencia @rosebudvlc.

Solo hay un pequeño problema. Yo no hice ninguna campaña con ninguna agencia. Y no es la única mentira del vídeo. ABRO HILO. pic.twitter.com/jMRyUCewxm — Brays Efe (@braysefe) January 4, 2020

Pues bien, la agencia presume que todo el éxito viral del proceso fue ideado por ellos, algo que ha resultado no ser cierto, obviamente. Además, en el vídeo que se proyectó presentando la campaña, se explicaba que todo fue "pagado" gracias al surtido de helados que le han mandado a Brays: "Dicen que todo esto lo consiguieron por cero euros. Ardo. Presumen de ello. Y tampoco es verdad porque no lo consiguieron. Todo lo hice yo porque me dio la gana, porque me gustan los batidos de Oreo, Maxibón y sé que a la gente que me sigue les hace gracia". "Y ya por último, les pido a los de la agencia Rosebud que lo mínimo que pueden hacer después de esto: que me envíen mi trofeo. Porque la Lluna D'Or 2019 en la categoría Influencia por #BraysOreo... La he ganado yo", concluye el actor muy indignado por todo el asunto.

¿Vuelta con 'Paquita Salas'?

Mientras espera a recibir o no el galardón, una de las grandes dudas que surgen también es si le veremos de nuevo en la ficción de Netflix. Pues bien, Los Javis no han cerrado las puertas a una continuación pero si que han dejado claro que no será dentro de poco: "Se tendrá que hacer, pero dentro de mucho tiempo", apuntó Javier Calvo. Los directores tienen antes otros proyectos en mente, de hecho, actualmente están trabajando en la serie 'Veneno: Vida y muerte de un icono' y tienen pensado hacer la secuela de su exitoso musical "La llamada".