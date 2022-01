La segunda gala de 'Secret Story: La casa de los secretos' se emitió en Telecinco la noche del miércoles 26 de enero, con Carlos Sobera al frente, en la que los concursantes se despidieron de Héctor Cruz antes de una nueva ronda de nominaciones en las que Carmen Nadales fue una de las personas que quedó en manos de la audiencia. Una decisión que no sorprendía a la cordobesa, a raíz de las grandes disputas que había protagonizado en las últimas horas con varias de sus compañeras.

Brenda se encara con Carmen en 'Secret Story'

"Nos está haciendo la vida imposible a todos. Con su forma de hablar, lo maleducada e irrespetuosa que es... ¿dónde se ha pensado que está, en un reality de convivencia o en una guerra?", acusaba Laila Lahr, después de discutir con Nadales por la playa. "Creo que hay que frenarla y hay que ponerla en su lugar", añadía la concursante, con rotundidad. La tensión creció cuando, al hablar de la limpieza, Brenda Bolarinse dirigió a Rafa Martínez para instarle a barrer el salón, al tocarle limpiarlo junto a Álvaro López. "Yo no voy a discutir por eso", atajaba Martínez, ante lo que su compañera señaló que "yo no estoy discutiendo". Ante la insistencia de Bolarin en estar atenta a la limpieza de sus compañeros, Martínez la tildó de "árbitro de la bayeta" en una conversación con Nadales, en el baño, donde también estaban Laila y Carlos Peña, quienes se lo contaron a su compañera.

"Yo solo he dicho que si son dos personas para hacer el salón, con un cepillo, dos personas, no me cuadran. Lo que pasa es que va de víctima, el soplapollas y dice que no piensa discutir", declaró Bolarin, enfadada. Lejos de dejar ahí el asunto, la concursante acudió al encuentro de Martínez para pedirle explicaciones. "Ahora te estoy diciendo que sí estoy discutiendo. No tienes cojones a debatir o hablar como un tío normal y vas por detrás metiendo mierda", acusó la madrileña, quien incluso reconoció que "no he dicho ni la cuarta parte de lo que pienso, por convivencia", por lo que Martínez le instó a que lo soltara, opinión a la que también se sumó Nadales, haciendo estallar a la madrileña. "¿Hola? ¿En serio, tía, con quién te crees que estás hablando? Estoy hablando con él", saltó Bolarin, quien terminó gritando "¡no voy a hablar contigo porque te salga de la polla meterte!". "Esta tía se mete en todo", intervenía entonces Lahr, en una disputa en la que Nadales defendió que había limpiado todo lo que le había tocado.

Entre Nissy y Carmen parece que ya no hay marcha atrás en su relación. ¿Con quién vais?



???? Carmen

?? Nissy#SecretGala2 pic.twitter.com/fLZcJIdfs9 — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) January 26, 2022

"No la aguanta nadie, solo tres personas"

Nissy y Carmen discuten en 'Secret Story'

"¡Tú no has hecho una mierda en todo lo que llevas aquí!", gritó Cora Vaquero, por lo que la cordobesa replicó que "no me voy a poner al nivel de las chonis, que yo tengo otra clase", lo que hizo que sus compañeras se lanzaran en tropel contra ella. "¡Choni tú! ¡Egoísta, provocadora!", lanzó Lahr. Vaquero, por su parte, acudió a enfrentarse a Nadales en la habitación, donde dejó claro que "yo a ti te he dicho desde el principio lo que pienso. Y no nos vamos a llevar porque no tenemos afinidad". "No me gusta crear mal rollo, lo siento", se disculpaba Bolarin, junto a sus compañeros, mientras Nadales, en otra estancia, apuntaba a la "rabia interna que le nace cuando se dirige a mí. No he visto persona que me odie tanto". La tensión continuó momentos después, cuando la cordobesa acusó a Lahr de estar escuchando cómo Martínez contaba lo ocurrido a Alatzne Mateos.

"No me interesa realmente tu conversación. Yo pongo el oído cuando me da la gana. Esta es mi casa", replicaba la marroquí, quien se sentó frente a Nadales para demostrarlo. "¿Por qué hablas tan choni?", cuestionó la cordobesa, iniciando una disputa entre ambas. "Dices gilipolleces desde que te levantas hasta que te acuestas", replicó Lahr, quien añadió que "por mucho que hayas estudiado, no quiere decir que tengas educación", cuando su compañera la tachó de "inculta". "No la aguanta nadie, solo tres personas. Eres insoportable", lanzó además la melliza, quien terminó gritando "¡a tu puta casa ya, hombre!", antes de acudir a desahogarse al Cubo. "Estoy harta. El otro día se me acerca, me intimida y ahora me acaba de pasar la manta por la cara", acusó la concursante, a quien se sumó su hermana Laila. "Le está haciendo eso a todo el mundo y todo el mundo se está quejando. Es maleducada, prepotente, se cree superior que los demás. Ella puede tener más estudios que yo, pero más educación, lo dudo", criticó Laila.