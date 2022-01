'Secret Story: La casa de los secretos' celebró su segunda gala la noche del miércoles 26 de enero, a cargo de Carlos Sobera, en la que Carmen Nadales, Álvaro López y Héctor Cruz se jugaban su permanencia en el concurso. Una decisión que estuvo en manos de la audiencia, que optó por eliminar al tercero de la edición.

Héctor y Carmen, antes de conocer la expulsión del primero de 'Secret Story'

Antes de conocer la decisión del público, el programa reunió a los tres nominados en la sala de expulsión, donde Nadales confesó sentir "una mezcla de emociones". "Yo estoy muy nervioso. Que se acabe esta experiencia tan bonita da vértigo, con este tipo de exposición", manifestó por su parte López, mientras que Cruz se mostró "expectante, con ganas de salir". A pesar de sus palabras, el canario apostó por que Nadales sería la expulsada de la noche "porque aquí cuando más la lían, creo que el público tiene una parte a la que le encanta que haya armonía".

"Yo creo que se va a ir él, pero también creo que me voy a ir yo", respondía la aludida, quien se decantaba un tanto por la marcha de su compañero por su insistencia a la hora de pedir su expulsión, "porque eso también cansa". "No es que Carmen la líe, es que cuando te muestras tal y como eres siempre generas fricciones. Entonces, hay que apostar por la verdad y por la autenticidad", defendió entonces López, quien se convirtió en el primer salvado de la noche. "Muchas gracias. Este es el precio a pagar por tener un poquito de ese calor del público, que siempre reconforta. Muchas gracias por apostar por la verdad", manifestó el madrileño, feliz.

"Estoy en paz"

El duelo entre Cruz y Nadales se resolvió minutos después con la expulsión del canario, quien se mostró muy sonriente y confesó estar "en paz". "Os agradezco muchísimo todo el esfuerzo. Me parece que hacéis el programa de una forma increíble, pero para mí estaba ya terminado", declaró el concursante, a lo que añadió que "no soy de estar entre cuatro paredes y tengo a mis padres en una situación que me tira más estar en casa". La decisión del público supuso todo un alivio para Nadales, sobre todo después de que hubiera sido nominada por los espectadores en el debut del reality. "Estoy superaliviada, porque necesitaba esto, despejar la mente y disfrutar, porque creo que he tenido muy buena conexión con Alatzne, Rafa y Álvaro. Quiero seguir aquí, estar con ellos. No me quiero ir para nada", confesó la concursante, feliz.