El inicio de semana en la 'La revuelta' no ha sido como siempre. Su habitual cabecera escondía algo raro este lunes, dejando a muchos espectadores con la misma pregunta: ¿Dónde está David Broncano? La respuesta llegó pocos minutos después, cuando Jorge Ponce convirtió su sección en un alegato, con su toque de humor, que terminó inaugurando un día "histórico" para el programa: El día de no Broncano, creado, según él mismo, para "equilibrar las cosas" ante la interminable lista de privilegios que rodean al presentador jienense.

El origen de todo está en ese "nivel de flipaera" del presentador que Ponce lleva señalando. Además, al cómico no le faltaron ejemplos: "Siempre llegas tarde, Javier Cercas dijo que te iba a proponer como catedrático de la RAE (...), Rosalía te ha traído un bizcocho...", enumeró en directo. Sin embargo, la gota que colmó el vaso para Ponce fue un día cualquiera Broncano preguntó en un chat con sus amigos que si "alguien más estaba invitado a la fiesta del castillo". Una frase que para el humorista evidencia la clara realidad ahora para el presentador: "Tu vida es un cumpleaños todos los días".

La mujer que sustituye a Broncano en la cabecera de 'La revuelta'

Para compensar esa supuesta desigualdad, Ponce proclamó que el 1 de diciembre sería el primer Día de No Broncano, un acontecimiento destinado a celebrar la existencia de los "no bros", es decir, "un colectivo muy castigado por una minoría que eres tú (Broncano)", explicaba el conductor de la sección. Por ello, ese mismo día, la cabecera se modificó: desapareció la imagen del presentador y en su lugar apareció la silueta de una señora mayor.

Jorge Ponce y David Broncano este lunes en 'La revuelta'

Otros momentazos de la noche en 'La Revuelta'

La celebración incluyó más "castigos" para el presentador que estaba atónito ante lo que ocurría.y le hicieron creer que tenía algo en la cara. Además, el público recibió pulseras luminosas y, aunque el presentador también tenía una, era la única que no se encendía. ", lamentó, incapaz de ocultar el desconcierto por la lluvia de aplausos al grito de "no Broncano".

Más allá del nuevo "día nacional" improvisado por Jorge Ponce, la entrega del lunes también dejó escenas destacadas. La artista Jeanette visitó el programa para repasar sus cinco décadas de carrera y sorprender con una petición directa a Broncano: "Me tienes que ayudar a buscar pareja y después me invitas y te cuento todo". Con humor, la cantante dejó claros sus requisitos: "Muy guapo, porque yo soy muy selectiva... y si no tiene más dinero que yo, no me interesa", zanjó sin tapujos.