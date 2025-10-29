Por Sandra Alcaide Barrón |

Najwa Nimri, una de las invitadas más queridas de 'La revuelta', ha regresado al programa un año después de su última y polémica entrevista con ellos. La actriz acudía para presentar la segunda temporada de 'Respira', que se estrena el 31 de octubre en Netflix. Sin embargo, David Broncano aprovechaba la ocasión para recordar el revuelo que generó la intérprete con sus comentarios en su última visita.

Durante su anterior aparición en el programa de La 1, coincidiendo con el arranque de la primera temporada de 'La revuelta' y su estreno en TVE, Najwa Nimri hizo varias referencias a 'El hormiguero' y a Pablo Motos, afirmando que debían de "estar temblando" y que al formato de David Broncano le quedaba muy poco para superarles en audiencia.

Najwa Nimri visitando 'La revuelta'

Por esto, Broncano rescataba esta anecdótica polémica y todo el revuelo que desataron estos comentarios de la actriz: "Viniste el año pasado, el segundo día, cuando todavía no se sabía que iba a pasar". "Menuda liada", recordaba ella. "La liaste, contaste cosas", contratacaba Broncano, a lo que ella aclaraba que en su momento se refería a "el fin de una era en actitud".

Este programa ha ido de la mano de Najwa siempre. En La Resistencia ella fue la que contó lo de La Caja™ y ella fue la que hecho el carbón en el arranque de La Revuelta. Con ella empezó todo ????



Najwa es historia del programa ?? #LaRevuelta @Najwa_Nimri pic.twitter.com/NK0oDEBsfG — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 28, 2025

Antes de que el presentador pudiera acabar con su agradecimiento a Najwa Nimri por sus palabras, esta recordaba otra de las polémicas del programa con 'El hormiguero', cuando les quitaron a su invitado, Jorge Martín: "La primera vez que de verdad he conectado la televisión es cuando salió la berrea esa. Eso sí que es historia de la televisión, digo 'no puede ser que estén dando esto en directo'. Me decía mi hijo '¿de qué te ríes?' y digo 'esto es muy gracioso, no lo entiendes'".

Najwa Nimri y David Broncano riéndose juntos en 'La revuelta'

El agradecimiento de Broncano

Finalmente, David Broncano, tras este breve inciso recordando cuando tuvieron que emitir a ciervos al quedarse sin invitado, retomaba sus palabras de agradecimiento a Najwa Nimri, que ha formado parte de momentos muy especiales del formato tanto en esta nueva etapa como en la anterior en Movistar Plus+: "Ese día, como un oráculo, auguraste que, el fin de una era no, pero que íbamos a estar cerca. Te agradezco que vinieses, lo dijeses y además, luego, sucedió".