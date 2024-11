Por Pablo Fernández Pérez |

La entrevista que concedió David Broncano a Detective Murciano y a Zorrorífico está consiguiendo unos considerables datos de visualizaciones. El vídeo fue subido a YouTube el 29 de noviembre por la noche y, en menos de un día, ya ha superado las 200.000 visitas. En esta entrevista, cerrada en el programa de 'La revuelta', los dos jóvenes murcianos no desaprovecharon la oportunidad de darle al presentador de su propia medicina.

David Broncano con Detective Murciano y Zorrorífico

Al final de una charla en la que se le preguntaron aspectos, llegaron. Sin embargo, ahora no las preguntaba: como buen entrevistado,

Con respecto al dinero en el banco, Broncano, según dice, no faltó a la verdad: "No te voy a dar el dato exacto. Tengo bastante dinero, soy muy privilegiado. Tengo unas circunstancias, tengo 39 años, tengo más dinero del que pensé que tendría mi familia en varias generaciones", confirmaba el presentador. "He tenido suerte, me ha ido bien, creo que lo he ganado de forma lícita: haciendo chistes. Cuando lo pienso, me sorprende, creo que es noble. Lo he ganado a base de puro chiste", reflexionaba.

"Tengo dinero de coña, efectivamente", decía Broncano, dando la razón al término que usó el cámara para describir su situación financiera. "Yo lo tengo todo en el banco, todo controlado, todo en España. Pago un 50% o así de impuestos", contestaba, acotando un poco la cifra dentro de la horquilla que le ofrecía el entrevistador: "¿Entre 100.000 euros y 100 millones? Sí, claro. Más de un millón sí, entre 1 y 10. Muchos años de trayectoria, me ha ido bien".

El turno de la pregunta más íntima

"Masturbación, yo diría como tú: 15 puntos. Todos los días", confesaba Broncano, y añadía: "Sí, igual algún día no. Voy a poner que dos o tres días no, que sumen 12 o 13 puntos de masturbación. Más, luego, que le sumes ahí otros 4 o 5 puntos de petting, y luego de lo otro, pues ponle... 3 veces a la semana... 12, que sumen todo un total de 24 o 25. Entre 20 y 25 en total, yo diría", concluía el presentador.